Персональная экскурсия в один из самых живописных городов страны.
Описание трансферИсследуйте Гродно: архитектура, история и уютные улочки Персональная экскурсия в один из самых живописных городов страны подарит вам уникальные впечатления. Гродно удивляет европейской архитектурой, уютными улочками и старинными костёлами, создающими атмосферу старого города. В программу входит индивидуальный трансфер из Минска и обратно, пешеходная прогулка по центру, а также посещение таких достопримечательностей, как Фарный костёл, костёл Бригиток, Старый и Новый замки. Вы также сможете насладиться обзорными площадками над Неманом и, по желанию, посетить местные музеи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фарный костёл
- Костёл Бригитки
- Старый замок
- Новый замок
- Обзорные площадки над Неманом
- Местные музеи (по желанию)
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Питьевая воды
- Фото-паузы
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, удобное для клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
