2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
6 окт в 15:00
1 650₽ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные и тайные места Гродно
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его богатому прошлому на обзорной экскурсии
«Панораму долины реки Неман с Замковой горы»
Завтра в 20:00
6 окт в 08:00
50004 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 сентября 2024Светлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятный вкусный комплимент.
- ВВера23 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Светлана рассказывала интересно и с большой любовью к своему городу. Отвечала со знанием материала на все вопросы.
- ЮЮлия4 августа 2024Экскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информации о местах и событиях.
- ССветлана11 июля 2024Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
- ММаргарита2 мая 2024Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
- ССаня31 января 2024Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в октябре 2024
Сейчас в Гродно в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 650 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 19 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь