читать дальше Экскурсоводу Светлане ставим оценку «4-» (меньше пауз, а больше информации надо давать экскурсантам). Органный концерт хорошее завершение экскурсии. Ну и конечно было приятно угощение в кафе! (драники были очень вкусные и походные 50 грамм - познакомили с белорусским угощением!).

Экскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информации о местах и событиях.