Познавательные экскурсии на природе в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Гродно, цены от 1 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Загадочный район Городница + органный концерт
Пешая
12 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
6 окт в 15:00
1 650 за человека
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
На машине
7 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.
Главные и тайные места Гродно
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные и тайные места Гродно
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его богатому прошлому на обзорной экскурсии
«Панораму долины реки Неман с Замковой горы»
Завтра в 20:00
6 окт в 08:00
50004 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 сентября 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Светлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятный вкусный комплимент.
    Светлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятныйСветлана Николаевна отличный рассказчик! Любит и знает историю своего города. Экскурсия емкая, содержательная, после концерта приятный
  • В
    Вера
    23 сентября 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Очень понравилась экскурсия! Светлана рассказывала интересно и с большой любовью к своему городу. Отвечала со знанием материала на все вопросы.
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    Мы узнали много из истории этого района замечательного города Гродно. Концерт был восхитительный! Покровский собор покорил своей красотой и значимостью. И очень понравился сюрприз в конце экскурсии. Благодарим вашу фирму за прекрасную работу и желаем вам успехов в вашей полезной деятельности.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информации о местах и событиях.
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    Экскурсоводу Светлане ставим оценку «4-» (меньше пауз, а больше информации надо давать экскурсантам). Органный концерт хорошее завершение экскурсии. Ну и конечно было приятно угощение в кафе! (драники были очень вкусные и походные 50 грамм - познакомили с белорусским угощением!).

    Экскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информацииЭкскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информацииЭкскурсия «Загадочный район Городница и органный концерт»-неплохая. Было бы еще лучше, если бы побольше давалось информации
  • С
    Светлана
    11 июля 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
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    театр, прогулку по Августовскому каналу! Такой насыщенный день😇😇😇, столько эмоций и впечатлений!!! 😇😇😇❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Все в восторге!!! Обязательно приедем еще не один раз в этот красивый город!

  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
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    интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами!

    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомствоЯ очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство
  • С
    Саня
    31 января 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в октябре 2024
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