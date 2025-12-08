Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023

Почему стоит выбрать мой трансфер? ✅ Люкс-авто – просторный салон, климат-контроль, кожаные сиденья, мультимедиа с Apple CarPlay/Android Auto. ✅ Безопасность – полный пакет современных систем помощи водителю. ✅ Гибкость – вы выбираете время,
Описание трансфер
Забудьте о скучных поездках! Комфорт, стиль и скорость – ваш выбор для путешествия между Гродно и Лидой на новом BMW 5 Series (G30) 2023 Откройте для себя Лиду — жемчужину белорусской истории с величественным замком и архитектурными памятниками. Мы предлагаем комфортный трансфер на бмв из Гродно и обратно, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу старинного города без забот. Вас ждёт знакомство с многовековой архитектурой: от монументальных замковых укреплений до сохранившихся зданий XIX века в историческом центре Что вас ждет:
Исследование легендарного Лидского замка • Прогулка по историческому центру с архитектурой XIX века •Завод-музей Лидский бровар, где пиво варится без перерыва уже 146 лет Важная информация: Ваше путешествие должно быть безупречным – доверьте его профессионалу!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы организуем для вас комфортный трансфер из любого уголка Гродно в старинную Лиду. Путешествие займет около полутора часов - вы сможете расслабиться и насладиться дорогой
- В Лиде вас ждёт знакомство с самыми значимыми местами города:
- Лидский замок - могучий памятник оборонительного зодчества, один из символов Беларуси
- Фарный костёл Воздвижения Святого Креста - барочная жемчужина с уникальной иконой Божьей Матери, привезённой францисканцами ещё в XIV веке
- Лидский бровар - легендарный завод-музей, где вот уже 146 лет варят настоящее пиво, храня традиции
- Исторический центр - уютные улочки, где переплетаются эпохи: от средневековых мотивов до архитектуры прошлого века
- После насыщенной прогулки мы вовремя заберём вас и вернём в Гродно
- Кроме того, с радостью поделимся советами: что ещё стоит увидеть в Лиде, где попробовать аутентичную белорусскую кухню и как сделать вашу поездку ещё интереснее
Что включено
- Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замке. Стоимость билетов в замок также не входит в трансфер - вы покупаете их самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Завершение: Гродно, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ваше путешествие должно быть безупречным - доверьте его профессионалу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 4 чел.
Пояс князя Гедимина: автопешеходная экскурсия
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троицкая
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
19 250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
С комфортом и без забот проехать по самым ценным памятникам Беларуси
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
16 720 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.