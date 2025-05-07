-
Последние отзывы на экскурсии
- ААлакаева7 мая 2025Главные и тайные места ГродноДата посещения: 7 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
- ААлена28 сентября 2025Все было прекрасно, вечером договорились об инд. экскурсии, днем она состоялась, приятный гид, все отлично
- ССергей27 сентября 2025Были группой из 4х человек, экскурсия всем понравилась. Живо, интересно и познавательно. Буду рекомендовать всем знакомым которые вдруг соберутся в Гродно.
- ААлла27 сентября 2025Познавательная экскурсия. Андрей прекрасный проводник в прошлое и настоящее города, отвечал на любые запросы по историческим темам. Экскурсия прошла в легкой, не принужденной атмосфере, затронула много городских локаций, о которых мы не знали.
- ННаталья21 сентября 2025Знакомство с Гродно благодаря Андрею прошло очень интересно и познавательно. Интересный маршрут по разным эпохам и архитектурным стилям. Подсказки по интересным кофейням, кафе и даже, благодаря Андрею, попробовали наивкуснейшее гродненское мороженое "Шайба".
Рекомендую такого прекрасного гида для знакомства с Гродно.
- ИИлона9 сентября 2025Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Всё очень понравилось.
И особая благодарность за то, что экскурсия была проведена на английском языке.
- ММаргарита7 сентября 2025Андрей конечно профессионал своего дела! Эрудированный, интеллигентный,очень приятный гид и человек! Его хочется слушать и слушать! Материал передаёт легко, интересно и познавательно. Его экскурсии не просто тур по достопримечательностям а полное погружение в историю и атмосферу города. Рекомендую!!!
- ААнна28 августа 2025Все прошло прекрасно, организовано и интересно.
Рекомендуем
- ДДмитрий24 августа 2025Были в Гродно на экскурсии 23 авгута 2025г. Нам очень повезло с экскурсоводом! Хотим поблагодарить Андрея за интересную и познавательную
- ННаталья18 августа 2025Прекрасная экскурсия, прекрасный гид. Влюбились в Гродно! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
- ММихаил15 августа 2025Прекрасная экскурсия. Замечательно провели время.
- ЕЕлена15 августа 2025Влюбились в Гродно окончательно и бесповоротно 😍 благодарим Андрея за экскурсию, все очень понравилось, рекомендуем как гида ✅
- ТТатьяна11 августа 2025Восторг!!! Великолепная экскурсия👍 Мы довольны! Андрей потрясающий гид, рассказывает очень интересно и увлекательно. Чувствуется, что любит свое дело, историю и город. Мы заслушались. И еще получили отличные рекомендации куда сходить и где вкусно покушать.
Андрей, спасибо вам большое!!!
- ЮЮлия10 августа 2025Потрясающая экскурсия! Время пролетело незаметно. Не смотря на погодные условия (небольшой ливень с градом) экскурсия была настолько увлекательна, что погода
- ЕЕлена10 августа 2025Понравилось, рекомендую, не пожалели что взяли экскурсовода, до этого читали историю Гродно по Википедии, но в экскурсии узнали много нового
- ВВиталий9 августа 2025Приехал на выходные с семьей и детьми подростками, решили взять обзорную экскурсию по городу. Наш выбор пал на Андрея, он
- ММарина8 августа 2025Нам понравилась экскурсия. Всем, кто не любит монотонных рассказов, перечислений, сухих фактов- очень рекомендую. Андрей с любовью и динамикой рассказывает о городе. Очень старается передать его дух. Нам это всегда важно. Спасибо)))
- ААлександра31 июля 2025Отличная экскурсия, с чувством, с толком, узнали новые факты истории с другой непривычной стороны восприятия. Однозначно рекомендовано.
- ггалина27 июля 2025Отличная экскурсия с нашим гидом Андреем. Прекрасный рассказ, маршрут интересный и насыщенный. Андрей любит свой город и хочет поделится этой любовью с другими. Даже двое моих подростков были в восторге. Прекрасный город с прекрасным экскурсоводом. Спасибо за всë.
- ЕЕлена27 июля 2025Неплохая экскурсия. Андрей хорошо владеет информацией. Показал основные знаковые места города. Немного много дат, они плохо запоминаются. А так нам все понравилось
