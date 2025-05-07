Мои заказы

VIP-экскурсии в Гродно с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Гродно, цены от 405 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Главные и тайные места Гродно
Пешая
2.5 часа
-
15%
101 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Главные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
31 окт в 17:30
4 ноя в 12:30
6120 ₽7200 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
Начало: Гродно
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
816 Br960 Br за всё до 4 чел.
Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
«✅ Люкс-авто – просторный салон, климат-контроль, кожаные сиденья, мультимедиа с Apple CarPlay/Android Auto»
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
405 Br450 Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алакаева
    7 мая 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Дата посещения: 7 мая 2025
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
    читать дальше

    не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию!

  • А
    Алена
    28 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Все было прекрасно, вечером договорились об инд. экскурсии, днем она состоялась, приятный гид, все отлично
  • С
    Сергей
    27 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Были группой из 4х человек, экскурсия всем понравилась. Живо, интересно и познавательно. Буду рекомендовать всем знакомым которые вдруг соберутся в Гродно.
  • А
    Алла
    27 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Познавательная экскурсия. Андрей прекрасный проводник в прошлое и настоящее города, отвечал на любые запросы по историческим темам. Экскурсия прошла в легкой, не принужденной атмосфере, затронула много городских локаций, о которых мы не знали.
  • Н
    Наталья
    21 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Знакомство с Гродно благодаря Андрею прошло очень интересно и познавательно. Интересный маршрут по разным эпохам и архитектурным стилям. Подсказки по интересным кофейням, кафе и даже, благодаря Андрею, попробовали наивкуснейшее гродненское мороженое "Шайба".
    Рекомендую такого прекрасного гида для знакомства с Гродно.
  • И
    Илона
    9 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Всё очень понравилось.
    И особая благодарность за то, что экскурсия была проведена на английском языке.
  • М
    Маргарита
    7 сентября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Андрей конечно профессионал своего дела! Эрудированный, интеллигентный,очень приятный гид и человек! Его хочется слушать и слушать! Материал передаёт легко, интересно и познавательно. Его экскурсии не просто тур по достопримечательностям а полное погружение в историю и атмосферу города. Рекомендую!!!
  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Все прошло прекрасно, организовано и интересно.
    Рекомендуем
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Были в Гродно на экскурсии 23 авгута 2025г. Нам очень повезло с экскурсоводом! Хотим поблагодарить Андрея за интересную и познавательную
    читать дальше

    экскурсию. Мы прекрасно провели время и прикоснулись к истории такого прекрасного древнего города! Андрей,еще раз спасибо и в следующий раз мы только с вами!

  • Н
    Наталья
    18 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид. Влюбились в Гродно! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
  • М
    Михаил
    15 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Прекрасная экскурсия. Замечательно провели время.
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Влюбились в Гродно окончательно и бесповоротно 😍 благодарим Андрея за экскурсию, все очень понравилось, рекомендуем как гида ✅
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Восторг!!! Великолепная экскурсия👍 Мы довольны! Андрей потрясающий гид, рассказывает очень интересно и увлекательно. Чувствуется, что любит свое дело, историю и город. Мы заслушались. И еще получили отличные рекомендации куда сходить и где вкусно покушать.
    Андрей, спасибо вам большое!!!
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Потрясающая экскурсия! Время пролетело незаметно. Не смотря на погодные условия (небольшой ливень с градом) экскурсия была настолько увлекательна, что погода
    читать дальше

    -это уже мелочи жизни. Ходили с подростками 12 и 15 лет, детям было очень интересно и познавательно. Гродно - необыкновенный город, исторических событий предостаточно и с хорошим экскурсоводом вдвойне приятнее по нему гулять. Спасибо Андрею! Рекомендую.

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Понравилось, рекомендую, не пожалели что взяли экскурсовода, до этого читали историю Гродно по Википедии, но в экскурсии узнали много нового
  • В
    Виталий
    9 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Приехал на выходные с семьей и детьми подростками, решили взять обзорную экскурсию по городу. Наш выбор пал на Андрея, он
    читать дальше

    оказался прекрасным экскурсоводом, любящим свой город. Очень интересная и познавательная экскурсия. Отличный маршрут, три часа пролетели на одном дыхании. Андрей, огромное спасибо!

  • М
    Марина
    8 августа 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Нам понравилась экскурсия. Всем, кто не любит монотонных рассказов, перечислений, сухих фактов- очень рекомендую. Андрей с любовью и динамикой рассказывает о городе. Очень старается передать его дух. Нам это всегда важно. Спасибо)))
  • А
    Александра
    31 июля 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Отличная экскурсия, с чувством, с толком, узнали новые факты истории с другой непривычной стороны восприятия. Однозначно рекомендовано.
  • г
    галина
    27 июля 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Отличная экскурсия с нашим гидом Андреем. Прекрасный рассказ, маршрут интересный и насыщенный. Андрей любит свой город и хочет поделится этой любовью с другими. Даже двое моих подростков были в восторге. Прекрасный город с прекрасным экскурсоводом. Спасибо за всë.
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Неплохая экскурсия. Андрей хорошо владеет информацией. Показал основные знаковые места города. Немного много дат, они плохо запоминаются. А так нам все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные и тайные места Гродно
  2. Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
  3. Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
Сколько стоит экскурсия по Гродно в октябре 2025
Сейчас в Гродно в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 405 до 6120 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Гродно. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Гродно. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!