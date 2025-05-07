А Алакаева Главные и тайные места Гродно Дата посещения: 7 мая 2025 читать дальше не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию! Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей

А Алена Главные и тайные места Гродно Все было прекрасно, вечером договорились об инд. экскурсии, днем она состоялась, приятный гид, все отлично

С Сергей Главные и тайные места Гродно Были группой из 4х человек, экскурсия всем понравилась. Живо, интересно и познавательно. Буду рекомендовать всем знакомым которые вдруг соберутся в Гродно.

А Алла Главные и тайные места Гродно Познавательная экскурсия. Андрей прекрасный проводник в прошлое и настоящее города, отвечал на любые запросы по историческим темам. Экскурсия прошла в легкой, не принужденной атмосфере, затронула много городских локаций, о которых мы не знали.

Н Наталья Главные и тайные места Гродно Знакомство с Гродно благодаря Андрею прошло очень интересно и познавательно. Интересный маршрут по разным эпохам и архитектурным стилям. Подсказки по интересным кофейням, кафе и даже, благодаря Андрею, попробовали наивкуснейшее гродненское мороженое "Шайба".

Рекомендую такого прекрасного гида для знакомства с Гродно.

И Илона Главные и тайные места Гродно Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Всё очень понравилось.

И особая благодарность за то, что экскурсия была проведена на английском языке.

М Маргарита Главные и тайные места Гродно Андрей конечно профессионал своего дела! Эрудированный, интеллигентный,очень приятный гид и человек! Его хочется слушать и слушать! Материал передаёт легко, интересно и познавательно. Его экскурсии не просто тур по достопримечательностям а полное погружение в историю и атмосферу города. Рекомендую!!!

А Анна Главные и тайные места Гродно Все прошло прекрасно, организовано и интересно.

Рекомендуем

Д Дмитрий Главные и тайные места Гродно читать дальше экскурсию. Мы прекрасно провели время и прикоснулись к истории такого прекрасного древнего города! Андрей,еще раз спасибо и в следующий раз мы только с вами! Были в Гродно на экскурсии 23 авгута 2025г. Нам очень повезло с экскурсоводом! Хотим поблагодарить Андрея за интересную и познавательную

Н Наталья Главные и тайные места Гродно Прекрасная экскурсия, прекрасный гид. Влюбились в Гродно! Обязательно будем рекомендовать друзьям!

М Михаил Главные и тайные места Гродно Прекрасная экскурсия. Замечательно провели время.

Е Елена Главные и тайные места Гродно Влюбились в Гродно окончательно и бесповоротно 😍 благодарим Андрея за экскурсию, все очень понравилось, рекомендуем как гида ✅

Т Татьяна Главные и тайные места Гродно Восторг!!! Великолепная экскурсия👍 Мы довольны! Андрей потрясающий гид, рассказывает очень интересно и увлекательно. Чувствуется, что любит свое дело, историю и город. Мы заслушались. И еще получили отличные рекомендации куда сходить и где вкусно покушать.

Андрей, спасибо вам большое!!!

Ю Юлия Главные и тайные места Гродно читать дальше -это уже мелочи жизни. Ходили с подростками 12 и 15 лет, детям было очень интересно и познавательно. Гродно - необыкновенный город, исторических событий предостаточно и с хорошим экскурсоводом вдвойне приятнее по нему гулять. Спасибо Андрею! Рекомендую. Потрясающая экскурсия! Время пролетело незаметно. Не смотря на погодные условия (небольшой ливень с градом) экскурсия была настолько увлекательна, что погода

Е Елена Главные и тайные места Гродно Понравилось, рекомендую, не пожалели что взяли экскурсовода, до этого читали историю Гродно по Википедии, но в экскурсии узнали много нового

В Виталий Главные и тайные места Гродно читать дальше оказался прекрасным экскурсоводом, любящим свой город. Очень интересная и познавательная экскурсия. Отличный маршрут, три часа пролетели на одном дыхании. Андрей, огромное спасибо! Приехал на выходные с семьей и детьми подростками, решили взять обзорную экскурсию по городу. Наш выбор пал на Андрея, он

М Марина Главные и тайные места Гродно Нам понравилась экскурсия. Всем, кто не любит монотонных рассказов, перечислений, сухих фактов- очень рекомендую. Андрей с любовью и динамикой рассказывает о городе. Очень старается передать его дух. Нам это всегда важно. Спасибо)))

А Александра Главные и тайные места Гродно Отличная экскурсия, с чувством, с толком, узнали новые факты истории с другой непривычной стороны восприятия. Однозначно рекомендовано.

г галина Главные и тайные места Гродно Отличная экскурсия с нашим гидом Андреем. Прекрасный рассказ, маршрут интересный и насыщенный. Андрей любит свой город и хочет поделится этой любовью с другими. Даже двое моих подростков были в восторге. Прекрасный город с прекрасным экскурсоводом. Спасибо за всë.