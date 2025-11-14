Трансфер из Гродно и обратно к главным замкам Беларуси. Новогрудок, Мир, Несвиж

Увлекательная поездка одного дня, из Гродно и обратно,на автомобиле в компании гида и профессионального историка к основным достопримечательностям Беларуси. По договоренности, за отдельную плату, доставлю вас в Минск.
Описание трансферТрансфер из Гродно и обратно, на комфортабельном автомобиле, в компании гида и профессионального историка, к главным достопримечательностям Беларуси. Новогрудский замок - центр первой столицы Великого княжества литовского, Мирский замок - возможность окунуться в суровую реальность XVI века, замок Радзивилов в Несвиже - быт и роскошь самого могущественного княжеского рода на землях Речи Посполитой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Несвижский замок: объект из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО, резиденция богатейшего, на землях Речи Посполитой, рода Радзивилов. В замке находится музей, с восстановленными интерьерами дворца, знакомство с которыми, позволит вам погрузиться в жизнь и быт могущественного княжеского рода
- 2. Костёл Божьего Тела в Несвиже, памятник архитектуры XVI в., богато украшенный фресками. В подвалах костёла для осмотра открыта усыпальница Радзивилов
- 3. Величественный Мирский замок, ещё один объект из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО. От роскоши Несвижского дворца мы перенесёмся в суровую реальность XVI века. Стены замка помнят не одно сражение. Пыточная в подвале замка, галереи для лучников, и шикарный вид с башен замка обеспечат вам лучшие фото и незабываемые впечатления
- 4. Руины средневекового замка в Новогрудке это колыбель и первая столица некогда могущественного государства Великого княжества литовского. С Замковой горы открывается захватывающий вид на город и костёл, расположенные внизу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заеду за вами на автомобиле по вашему адресу в Гродно
Завершение: Доставлю вас обратно, к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
