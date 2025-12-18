Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В программе: Прогулка по парку: Знакомство с редкими деревьями и животными. История и культура: Посещение зоопарка, конюшни, кузницы читать дальше и мастерской резчика по дереву. Богатая история: Рядом с парком находятся знаковые объекты — Гродненская крепость и музей «Партизанский лагерь». Инфраструктура: На территории есть кафе и отель, где вы можете отдохнуть и перекусить. (Обращаем внимание, что входные билеты на некоторые объекты и питание в кафе не входят в стоимость трансфера и оплачиваются отдельно). 3.



Ваш комфорт и безопасность — наш приоритет: Трансфер: Вас будет ждать современный и безопасный автомобиль BMW 5 серии 2023 года. Водитель: Опытный и аккуратный водитель встретит вас в указанном ме Что вас ждет в «Каробчыцах»: Вы посетите уникальный заповедный уголок всего в 5 км от Гродно.В программе: Прогулка по парку: Знакомство с редкими деревьями и животными. История и культура: Посещение зоопарка, конюшни, кузницы

Артем Ваш гид в Гродно Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера 25% Скидка на заказ 300 выгода 75 Br 225 Br за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Заповедный отдых всего в 5 км. от Гродно: путешествие в агроусадьбу «Каробчыцы» Устали от городской суеты? Предлагаем вам идеальный побег без долгих переездов! Всего в 15 минутах от Гродно вас ждет уникальное место — агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». Это настоящий заповедный лес, где можно перезагрузиться, подышать свежим воздухом и провести время с максимальным комфортом и пользой. Что вас ждет в маёнтке «Каробчыцы»: Единение с природой: Погуляйте по тенистым аллеям, познакомьтесь с редкими породами деревьев и понаблюдайте за жизнью местных обитателей. Активный досуг: Прокатитесь верхом на лошади из местной конюшни или совершите романтичную поездку на дилижансе. Развлечения для всех: На территории вас ждут зоопарк, кузница и мастерская резчика по дереву, где можно увидеть работу настоящих мастеров. История на каждом шагу: Рядом расположена Гродненская крепость и Партизанский лагерь-музей — места, где во время Первой и Второй мировых войн кипели ожесточенные бои. Всё для вашего комфорта: После насыщенного дня вы сможете перекусить в уютном кафе на территории или остаться на ночь в местном отеле. Мы позаботились о вашей поездке: Ваше путешествие будет таким же безупречным, как и отдых. Вас ждет трансфер на безопасном премиальном автомобиле — BMW 5 серии 2023 года. Вы сможете расслабиться и наслаждаться дорогой в атмосфере комфорта и стиля. Мы вас заберем, отвезем в этот заповедный рай и, конечно, доставим обратно. Вам останется только наслаждаться впечатлениями!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату