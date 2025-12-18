Что вас ждет в «Каробчыцах»: Вы посетите уникальный заповедный уголок всего в 5 км от Гродно.
В программе: Прогулка по парку: Знакомство с редкими деревьями и животными. История и культура: Посещение зоопарка, конюшни, кузницы
Описание трансферЗаповедный отдых всего в 5 км. от Гродно: путешествие в агроусадьбу «Каробчыцы» Устали от городской суеты? Предлагаем вам идеальный побег без долгих переездов! Всего в 15 минутах от Гродно вас ждет уникальное место — агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». Это настоящий заповедный лес, где можно перезагрузиться, подышать свежим воздухом и провести время с максимальным комфортом и пользой. Что вас ждет в маёнтке «Каробчыцы»: Единение с природой: Погуляйте по тенистым аллеям, познакомьтесь с редкими породами деревьев и понаблюдайте за жизнью местных обитателей. Активный досуг: Прокатитесь верхом на лошади из местной конюшни или совершите романтичную поездку на дилижансе. Развлечения для всех: На территории вас ждут зоопарк, кузница и мастерская резчика по дереву, где можно увидеть работу настоящих мастеров. История на каждом шагу: Рядом расположена Гродненская крепость и Партизанский лагерь-музей — места, где во время Первой и Второй мировых войн кипели ожесточенные бои. Всё для вашего комфорта: После насыщенного дня вы сможете перекусить в уютном кафе на территории или остаться на ночь в местном отеле. Мы позаботились о вашей поездке: Ваше путешествие будет таким же безупречным, как и отдых. Вас ждет трансфер на безопасном премиальном автомобиле — BMW 5 серии 2023 года. Вы сможете расслабиться и наслаждаться дорогой в атмосфере комфорта и стиля. Мы вас заберем, отвезем в этот заповедный рай и, конечно, доставим обратно. Вам останется только наслаждаться впечатлениями!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно
Завершение: Ваш отель/апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
