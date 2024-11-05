скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
«Коложский парк и древнюю Борисоглебскую церковь»
Завтра в 11:30
16 ноя в 11:30
57004 845₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
«Парк Жилибера — территория первого ботанического сада в Беларуси, где с 18 столетия стоит здание действующего театра»
16 ноя в 15:00
23 ноя в 15:00
1 650₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Познакомиться с уникальным и хорошо сохранившимся районом 18 века
Начало: В районе Покровского собора
«парк Жилибера — завораживающее место, разместившееся на берегах реки Городничанки со зданием самой старой в стране медицинской академии»
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:00
56005 320₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 ноября 2024Андрей потрясающий гид. Мы получили огромное удовольствие провести время с Андреем. Отличная речь, чувство юмора, кладезь знаний. Мы влюбились в Гродно. Приедем еще раз обязательно и будем брать экскурсии только у Андрея. Творческих успехов вам, Андрей. Ждем новых авторских экскурсий.
- ААлексей1 ноября 2024Экскурсия была увлекательная, содержательная. Три часа пролетели не заметно. Экскурсовод владеет материалом, красивым связным языком. При следующем посещении Гродно обязательно воспользуемся услугами Андрея.
- ЛЛариса28 октября 2024Интересное дополнение к пониманию города, плюс органный концерт
- ННаталья28 октября 2024Спасибо огромное, нам все понравилось, было интересно и увлекательно) ну за сюрприз отдельное спасибо! Это было неожиданно и приятно:)
- ЛЛилия22 октября 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Кладезь знаний!!! Много интересной и полезной информации для познания страны и ее истории. Андрей провел с
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Парки»
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