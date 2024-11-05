Л Людмила Главные и тайные места Гродно Андрей потрясающий гид. Мы получили огромное удовольствие провести время с Андреем. Отличная речь, чувство юмора, кладезь знаний. Мы влюбились в Гродно. Приедем еще раз обязательно и будем брать экскурсии только у Андрея. Творческих успехов вам, Андрей. Ждем новых авторских экскурсий.

А Алексей Главные и тайные места Гродно Экскурсия была увлекательная, содержательная. Три часа пролетели не заметно. Экскурсовод владеет материалом, красивым связным языком. При следующем посещении Гродно обязательно воспользуемся услугами Андрея.

Л Лариса Загадочный район Городница + органный концерт Интересное дополнение к пониманию города, плюс органный концерт

Н Наталья Загадочный район Городница + органный концерт Спасибо огромное, нам все понравилось, было интересно и увлекательно) ну за сюрприз отдельное спасибо! Это было неожиданно и приятно:)