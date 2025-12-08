Ваш личный трансфер в Лидский замок с максимальным комфортом из Гродно

Лидский замок XIV века — первая каменная крепость Беларуси. Погрузитесь в подлинную атмосферу Средневековья, где стены помнят рыцарские турниры и великие битвы. Забронируйте трансфер из Гродно и отправляйтесь в путешествие во времени
Прикоснитесь к подлинной средневековой крепости, которую почти не тронуло время! Это Лидский замок XIV века — первая каменная цитадель Беларуси, построенная самим князем Гедимином. Здесь всё дышит историей: могучие стены, где проходили рыцарские турниры, и атмосфера, сохранившая дух великих сражений. Почувствуйте себя гостем великого князя, прогуляйтесь по дворику, где разворачивались настоящие битвы, и погрузитесь в эпоху, когда решались судьбы народов. Забронируйте трансфер из Гродно и начните своё путешествие в Средневековье уже сегодня! Важная информация: Хотите путешествовать без лишних хлопот? Мы берём на себя самое сложное — комфортный трансфер из Гродно. Вам остаётся только наслаждаться впечатлениями! Чтобы поездка прошла идеально:
Оплачивайте трансфер в день поездки в белорусских рублях • Возьмите наличные для входных билетов и сувениров • Наденьте удобную обувь — вас ждёт много открытий • Не забудьте фотоаппарат для уникальных кадров Просто забронируйте место — обо всём остальном позаботимся мы! Ваше путешествие начинается здесь.
Можем подстроиться под удобное для Вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- По желанию можно посетить Музей лидского бровара при наличии у них свободных билетов
Что включено
- Питьевая вода
- Услуги автомобиля и водителя
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
- Билеты в Музеи
Место начала и завершения?
Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Можем подстроиться под удобное для Вас время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
