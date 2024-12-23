Т Татьяна Знакомьтесь, Лида читать дальше по местам где можно перекусить, куда сходить самостоятельно. В местном краеведческом музее посоветовал гида. Всеми советами воспользовались и все ожидания полностью оправдались. Огромное спасибо Николаю за очень интересную, насыщенную увлекательной информацией экскурсию. Рассказывал сам и одновременно отвечал на наши вопросы. Дал советы

О Ольга Пенная история Лиды Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем.

А Александр Знакомьтесь, Лида Николай прекрасный рассказчик, обладает энциклопедическими знаниями, которыми он охотно делится с экскурсантами. Очень приятно, что он человек с отличным чувством юмора, что делает экскурсию яркой и запоминающейся

Н Наталья Знакомьтесь, Лида Спасибо Николаю! Очень эрудированный человек!

А Алексей Пенная история Лиды читать дальше истории, приправленной интересными легендами, малоизвестными фактами, превосходным чувством юмора и позитивом. Время экскурсии пролетело на одном дыхании 😎. Рекомендуем однозначно. Респект Николаю, он Профессионал с большой буквы! Николай провел шикарную экскурсию. Это как раз тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Сразу же установился контакт взаимопонимания, прекрасное знание