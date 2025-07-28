читать дальше (20км) и платить лишние деньги. Хотя Артур был предупрежден и говорил, что мы успеем на экскурсию, будет много маршруток и автобусов, которые нас подвезут.

Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода