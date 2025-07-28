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Семейные развлекательные экскурсии Лиды

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Лиде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Лида
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
2 авг в 08:30
4 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 100 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
2 авг в 13:00
5 авг в 10:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    28 июля 2025
    Знакомьтесь, Лида
    Очень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. Большое спасибо, Николай, за проведеннное время с пользой.
    Очень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. БольшоеОчень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. Большое
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Город в тени замка Гедимина
    Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода
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    (20км) и платить лишние деньги. Хотя Артур был предупрежден и говорил, что мы успеем на экскурсию, будет много маршруток и автобусов, которые нас подвезут.

  • А
    Алексей
    24 июля 2025
    Знакомьтесь, Лида
    Огромное спасибо Николаю за очень интересную экскурсию по замку и городу. Николай прекрасно владеет историей города и очень увлекательно это
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    преподносит. Два часа пролетели как один миг. Отдельное спасибо за дополнительную часть экскурсии на автомобиле. Увидели много красивых и интересных мест в городе. Очень рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    23 июля 2025
    Город в тени замка Гедимина
    Остановились в городе Лида по пути в Гродно. Хотим выразить благодарность Артуру-рыцарю за увлекательное путешествие по Истрии города Лида. Было
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    очень увлекательно и интересно общаться с человеком на столько глубоко увлеченным своим делом. Желаем процветания его замку! И рекомендуем другим туристам этого замечательного экскурсовода.

  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Лида
    Николаю огромная благодарность за классно проведенную экскурсию. Знание материала, позитив, юмор сопровождали нашу компанию. Благодаря Николаю о Лиде сохранились тёплые воспоминания. Если будете в Лиде, то рекомендуем экскурсию с Николаем!
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Лиде в июле 2025
Сейчас в Лиде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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