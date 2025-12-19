Комфортабельный трансфер из Минска в Дукорский Маентак — отличный способ начать ваше путешествие без лишних хлопот и суеты.
Мы заберём вас от дома, отеля или другого удобного адреса в Минске и доставим прямо к уникальному агро-усадебному комплексу, где вы сможете окунуться в атмосферу белорусской природы, культуры и ремёсел.
Описание трансферПогружение в белорусскую культуру и традиции Этот уникальный комплекс подарит вам живое прикосновение к белорусской культуре и традициям, а также возможность отдохнуть от городской суеты в комфортной обстановке. Мы выезжаем из Минска в удобное для вас время и следуем напрямую к Дукорскому маентаку — живописному агро-туристическому комплексу в окружении природы. По пути есть возможность сделать короткие остановки для отдыха или фото (по договорённости). По приезде в комплекс будем ждать вас, пока вы самостоятельно наслаждаетесь комплексом и изучаете все его активности. Далее мы возвращаемся в город Минск. Вы увидите:
- Аутентичную белорусскую усадьбу с исторической атмосферой и традиционным архитектурным стилем.
- Красивую природную территорию с ухоженными садами, прудами и зелёными лугами.
- Животных фермы — коров, лошадей, овец и других сельских питомцев, которых можно покормить и погладить.
- Мастер-классы по народным ремёслам — ткачество, гончарство, резьба по дереву и многое другое.
- Дегустацию домашних продуктов: натуральных сыров, мёда, хлеба и традиционных блюд белорусской кухни.
- Музей старинных инструментов и предметов быта, раскрывающий историю крестьянского труда и культуры.
• Уютные зоны отдыха на свежем воздухе, где можно расслабиться и насладиться тишиной природы. Важная информация: Организационные детали:
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Трансфер не предполагает экскурсионные услуги.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Время в пути от Минска — около 1 часа.
- Поездку можно организовать для групп до 4 человек. Доплата за более вместительный транспорт (до 8 человек) — 100 белорусских рублей. Уточняйте подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас прямо у вашего дома/отеля
Завершение: Отвезем вас по необходимому адресу в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
