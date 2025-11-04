Вы собрались в Гродно — один из самых старинных и колоритных городов страны. Предлагаем вам добраться до него на нашем комфортабельном автомобиле с опытным отзывчивым водителем.
Он доставит вас до основных гродненских достопримечательностей, а после насыщенного дня позаботится о вашем возвращении в Минск.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске в любой точке города — и отправимся в Гродно.
По дороге вы сможете задать водителю все организационные вопросы. Он подскажет, какие места важно посетить, где вкусно пообедать, выгодно разменять деньги и прочее.
После вашей самостоятельной прогулки по Гродно мы доставим вас обратно в столицу.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле марки Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или схожем по классу
- При необходимости можем предоставить минивэн за доплату 200 белорусских рублей за машину. В нашем автопарке минивэны Volkswagen Caravella, Mercedes Vito, Renault Trafic, Volkswagen Caddi Long, Volkswagen Multivan или схожем по классу
- Вас отвезёт в Гродно и привезёт обратно опытный водитель из нашей команды
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 ноя 2025
Все прошло хорошо. Спасибо Сергею, во время забрал, комфортно довез
Александр
3 окт 2025
Отличная поездка. Хороший водитель. Интересные рассказы по маршруту.
С
Садыкова
22 сен 2025
Спасибо большое Дмитрию за отличную поездку! Было очень комфортно. Лучший водитель, с которым доводилось ездить!
И спасибо Кириллу, который оперативно принял заказ и организовал трансфер.
Игорь
12 сен 2025
Добрый день всем путешественникам! Водителем в Гродно была Алеся. Она пунктуальная,чуткая,общительная девушка,профессиональный водитель со стажем, приятная в общении, живой и позитивный человек,который не даст вам скучать в дороге. Поделилась своими
И
Ирина
22 авг 2025
Благодарим Константина за профессионализм, внимание к гостям, предупредительность и чувство юмора. Поездка прошла интересно, легко и весело! Рекомендуем Константина всем, кто решит отправиться в путешествие. Спасибо за гостеприимство!
Екатерина
19 авг 2025
Ездили в Гродно с водителем Константином. Поездка прошла комфортно, Константин прекрасный собеседник, аккуратный водитель. Дорога заняла 3 часа, но время пролетело незаметно!
Лариса
16 авг 2025
Съездили в Гродно с потрясающим водителем Константином!
Поездка была очень комфортная. Водитель аккуратен, внимателен; на все возникающие вопросы отвечал очень п2одробно. Направил во все значимые локации. Дорога, хоть и долгая но, благодаря Константину прошла быстро и легко!
Константин, огромная благодарность Вам!!!!
Г
Григорий
12 авг 2025
Ездили знакомиться с городом Гродно и остались довольны. Отдельное спасибо водителю Константину за комфортную поездку и интересные рассказы.
Н
Наталья
5 авг 2025
Мы очень довольны, что выбрали Трипстер. На сайте все понятно и удобно, быстро сделали заказ. На почту приходят уведомления и организатор Кирилл всегда на связи, на все вопросы отвечает оперативно. Из Минска до Гродно и обратно нас вез Дмитрий. Хотим поблагодарить за безопасную поездку. Дмитрий - пунктуальный, доброжелательный и общительный человек, прекрасный водитель.
Е
Елена
28 июн 2025
Константин - очень доброжелательный человек и аккуратный водитель. Спасибо большое!
Н
Наталья
6 мая 2025
4 мая ездили на экскурсию в замки Мирный и Свияжский с данным оператором, все прошло достаточно хорошо. Водитель был очень разговорчив, весело общался, в конце поездки предложил на следующий день
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый день, приносим искренние извинения, описанная вами ситуация недопустима. Мы очень серьезно относимся к комфорту и настроению наших гостей, уже
