Вы собрались в Гродно — один из самых старинных и колоритных городов страны. Предлагаем вам добраться до него на нашем комфортабельном автомобиле с опытным отзывчивым водителем. Он доставит вас до основных гродненских достопримечательностей, а после насыщенного дня позаботится о вашем возвращении в Минск.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске в любой точке города — и отправимся в Гродно.

По дороге вы сможете задать водителю все организационные вопросы. Он подскажет, какие места важно посетить, где вкусно пообедать, выгодно разменять деньги и прочее.

После вашей самостоятельной прогулки по Гродно мы доставим вас обратно в столицу.

