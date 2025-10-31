Мои заказы

Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж из Минска

Посетите два знаковых замка Беларуси и ощутите атмосферу старины. Узнайте о жизни шляхты и архитектуре эпохи, путешествуя с комфортом
Путешествие в Мирский и Несвижский замки - это уникальная возможность окунуться в историю Беларуси.

Гости смогут насладиться прогулками по залам, где когда-то жили могущественные князья Радзивиллы, и узнать о рыцарских поединках
и дворцовых интригах. Архитектурные шедевры, внесённые в список ЮНЕСКО, откроют перед вами свои тайны.

Гид расскажет о влиянии замков на историю Европы и Беларуси, а также о реставрациях, изменивших их облик. Комфортабельный трансфер и фотостопы сделают поездку незабываемой

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение замков ЮНЕСКО
  • 📜 Узнать местные легенды
  • 🖼️ Сделать атмосферные фото
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🎓 Исторические факты
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж из Минска
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж из Минска© Иван
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж из Минска© Иван

Что можно увидеть

  • Мирский замок
  • Несвижский замок

Описание экскурсии

  • Вы пройдёте по залам Мирского замка — объекта ЮНЕСКО с удивительной историей
  • Погуляете по ухоженному Несвижскому парку и дворцу
  • Погрузитесь в историю династии Радзивиллов и услышите об их влиянии
  • Сделаете атмосферные фото и почувствуете дух старины

Вы узнаете:

  • Как выглядела жизнь шляхты: дворцовый быт, культура и повседневность
  • Что повлияло на архитектуру замков — ордена, княжества и Речь Посполитая
  • Какую роль замки сыграли в истории Беларуси и Европы
  • Как реставрации изменили внешний и внутренний облик замков
  • И многое другое

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Минска
10:30 — посещение Мирского замка
12:30 — переезд в Несвижский замок
13:30 — обед в Несвиже
14:30 — посещение замка
17:00 — выезд в Минск

Организационные детали

  • В стоимость входит комфортабельный трансфер Минск — Мир — Несвиж — Минск на Volkswagen Caravelle или Mercedes Vito, услуги русскоязычного гида из нашей команды, фотостопы
  • Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, адрес)
  • Наш гид работает только на территории замка, внутри будут местные экскурсоводы

Дополнительные расходы (билеты для гида оплачивать не нужно)

  • Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
  • Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
  • Комплексный обед (по желанию): около 20 бел. руб.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
читать дальше

поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Мария
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия и организация поездки! Машина приехала заранее, экскурсовод очень интересно рассказывала. Хорошая организация и хорошая экспозиция. Очень рекомендую!
К
Ксения
18 авг 2025
Отличная заботливая поездка!
Г
Гусев
15 авг 2025
Замечательная экскурсия. Познакомились с историей Беларуси, Речи Посполитой и Российской империи.
А
Анастасия
7 авг 2025
Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Татьяне!
Это была замечательная, отлично организованая, очень интересная экскурсия!
E
Ekaterina
21 июл 2025
Все очень понравилось, машина очень комфортная, гиду Саше огромное спасибо! Все очень интересно, по времени спокойно, без гонки)
