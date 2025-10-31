Путешествие в Мирский и Несвижский замки - это уникальная возможность окунуться в историю Беларуси.
Гости смогут насладиться прогулками по залам, где когда-то жили могущественные князья Радзивиллы, и узнать о рыцарских поединках
Гости смогут насладиться прогулками по залам, где когда-то жили могущественные князья Радзивиллы, и узнать о рыцарских поединках
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замков ЮНЕСКО
- 📜 Узнать местные легенды
- 🖼️ Сделать атмосферные фото
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🎓 Исторические факты
Что можно увидеть
- Мирский замок
- Несвижский замок
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по залам Мирского замка — объекта ЮНЕСКО с удивительной историей
- Погуляете по ухоженному Несвижскому парку и дворцу
- Погрузитесь в историю династии Радзивиллов и услышите об их влиянии
- Сделаете атмосферные фото и почувствуете дух старины
Вы узнаете:
- Как выглядела жизнь шляхты: дворцовый быт, культура и повседневность
- Что повлияло на архитектуру замков — ордена, княжества и Речь Посполитая
- Какую роль замки сыграли в истории Беларуси и Европы
- Как реставрации изменили внешний и внутренний облик замков
- И многое другое
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Минска
10:30 — посещение Мирского замка
12:30 — переезд в Несвижский замок
13:30 — обед в Несвиже
14:30 — посещение замка
17:00 — выезд в Минск
Организационные детали
- В стоимость входит комфортабельный трансфер Минск — Мир — Несвиж — Минск на Volkswagen Caravelle или Mercedes Vito, услуги русскоязычного гида из нашей команды, фотостопы
- Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, адрес)
- Наш гид работает только на территории замка, внутри будут местные экскурсоводы
Дополнительные расходы (билеты для гида оплачивать не нужно)
- Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
- Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
- Комплексный обед (по желанию): около 20 бел. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия и организация поездки! Машина приехала заранее, экскурсовод очень интересно рассказывала. Хорошая организация и хорошая экспозиция. Очень рекомендую!
К
Ксения
18 авг 2025
Отличная заботливая поездка!
Г
Гусев
15 авг 2025
Замечательная экскурсия. Познакомились с историей Беларуси, Речи Посполитой и Российской империи.
А
Анастасия
7 авг 2025
Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Татьяне!
Это была замечательная, отлично организованая, очень интересная экскурсия!
Это была замечательная, отлично организованая, очень интересная экскурсия!
E
Ekaterina
21 июл 2025
Все очень понравилось, машина очень комфортная, гиду Саше огромное спасибо! Все очень интересно, по времени спокойно, без гонки)
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Лучший выборЗамки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4200 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
Средневековая история, архитектура и легенды двух из четырёх белорусских объектов ЮНЕСКО
Начало: В центре города внутри ж/д вокзала Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
5015 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Начало: У Ваших апартаментов
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
25 500 ₽ за всё до 6 чел.