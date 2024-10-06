Замки Мир и Несвиж + интересные места по пути (из Минска)
Посетить средневековые замки и по дороге заглянуть в старинные города
Мирский и Несвижский замки — обязательные для посещения места, помогающие раскрыть историю, культуру и архитектуру Беларуси. Вы погуляете по великолепным дворцам и башням. Раскроете, для кого они были построены и какие события в них происходили.
А чтобы дорога в замки была интереснее, мы ненадолго заглянем по пути в три самобытных городка: Столбцы, Новый Свержень и Вишневец.
Интересные места по пути. Мы пересечём старую советско-польскую границу и поговорим о сложных отношениях белорусского и польского народов. А также проездом увидим достопримечательности нескольких городов. В Столбцах — самый большой памятник Дзержинскому в мире. В Новом Свержене — костёл Петра и Павла и церковь Успения Пресвятой Богородицы. В Вишневце — церковь Иоанна Предтечи.
Несвиж. Вы посетите столицу бывшего Несвижского княжества и оцените творения итальянского архитектора Бернардони: Несвижский замок и Фарный костёл. Кроме того, увидите Несвижскую ратушу, жилой дом 18 века и Слуцкую браму — памятник оборонительного зодчества.
Мир. Вы осмотрите Мирский замок начала 16 века. Посетите его главный дворец, спуститесь в старинную тюрьму и по узким ступеням подниметесь на самый верх шестиярусной башни. А ещё увидите усыпальницу последних владельцев замка — князей Святополк-Мирских — костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и бывшие синагоги.
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Ford Galaxy Titanium 2021 г. вып. Транспорт включён в стоимость
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Входные билеты оплачиваются дополнительно (~1150 ₽ с человека)
Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (~115 ₽) или с гидом замка (~920 ₽)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 315 туристов
В Минске с 1979 года. Базовое образование — радиофизик, истфак — заочно. Интересно рассказываю об истории Беларуси, о городе Минск. Интересно и позитивно общаюсь с новыми людьми. Проведение экскурсия — любимая работа, которая почти всегда является и отдыхом.