Замки Мир и Несвиж + интересные места по пути (из Минска)

Посетить средневековые замки и по дороге заглянуть в старинные города
Мирский и Несвижский замки — обязательные для посещения места, помогающие раскрыть историю, культуру и архитектуру Беларуси. Вы погуляете по великолепным дворцам и башням. Раскроете, для кого они были построены и какие события в них происходили.

А чтобы дорога в замки была интереснее, мы ненадолго заглянем по пути в три самобытных городка: Столбцы, Новый Свержень и Вишневец.
5
1 отзыв
Замки Мир и Несвиж + интересные места по пути (из Минска)
Замки Мир и Несвиж + интересные места по пути (из Минска)
Замки Мир и Несвиж + интересные места по пути (из Минска)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Интересные места по пути. Мы пересечём старую советско-польскую границу и поговорим о сложных отношениях белорусского и польского народов. А также проездом увидим достопримечательности нескольких городов. В Столбцах — самый большой памятник Дзержинскому в мире. В Новом Свержене — костёл Петра и Павла и церковь Успения Пресвятой Богородицы. В Вишневце — церковь Иоанна Предтечи.

Несвиж. Вы посетите столицу бывшего Несвижского княжества и оцените творения итальянского архитектора Бернардони: Несвижский замок и Фарный костёл. Кроме того, увидите Несвижскую ратушу, жилой дом 18 века и Слуцкую браму — памятник оборонительного зодчества.

Мир. Вы осмотрите Мирский замок начала 16 века. Посетите его главный дворец, спуститесь в старинную тюрьму и по узким ступеням подниметесь на самый верх шестиярусной башни. А ещё увидите усыпальницу последних владельцев замка — князей Святополк-Мирских — костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и бывшие синагоги.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Ford Galaxy Titanium 2021 г. вып. Транспорт включён в стоимость
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (~1150 ₽ с человека)
  • Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (~115 ₽) или с гидом замка (~920 ₽)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
6 окт 2024
Анатолий просто прекрасно провел экскурсию! Было интересно, не занудно, легко. Встретил на машине у гостиницы, вел очень аккуратно. Мы остались в восторге от прекрасной экскурсии. Смело рекомендую

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