Мирский и Несвижский замки — обязательные для посещения места, помогающие раскрыть историю, культуру и архитектуру Беларуси. Вы погуляете по великолепным дворцам и башням. Раскроете, для кого они были построены и какие события в них происходили. А чтобы дорога в замки была интереснее, мы ненадолго заглянем по пути в три самобытных городка: Столбцы, Новый Свержень и Вишневец.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Интересные места по пути. Мы пересечём старую советско-польскую границу и поговорим о сложных отношениях белорусского и польского народов. А также проездом увидим достопримечательности нескольких городов. В Столбцах — самый большой памятник Дзержинскому в мире. В Новом Свержене — костёл Петра и Павла и церковь Успения Пресвятой Богородицы. В Вишневце — церковь Иоанна Предтечи.

Несвиж. Вы посетите столицу бывшего Несвижского княжества и оцените творения итальянского архитектора Бернардони: Несвижский замок и Фарный костёл. Кроме того, увидите Несвижскую ратушу, жилой дом 18 века и Слуцкую браму — памятник оборонительного зодчества.

Мир. Вы осмотрите Мирский замок начала 16 века. Посетите его главный дворец, спуститесь в старинную тюрьму и по узким ступеням подниметесь на самый верх шестиярусной башни. А ещё увидите усыпальницу последних владельцев замка — князей Святополк-Мирских — костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и бывшие синагоги.

Организационные детали