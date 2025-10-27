Приглашаем вас заглянуть туда, где создают настоящие произведения искусства из драгоценных металлов и камней. Ювелирный завод «Зорка» — крупнейший в Европе. Здесь используют самые современные технологии и оборудование. Вы побываете в нескольких цехах и увидите все этапы производства. А в конце полюбуетесь коллекциями украшений в фирменном магазине.
Описание экскурсии
Из центра Минска до завода мы отправимся на микроавтобусе. Дорога занимает 30–40 минут в одну сторону. Экскурсию на производстве для вас проведёт сотрудник «Зорки».
- В цехе литья вы познакомитесь с процессом литья драгоценных металлов
- В цехе штамповки увидите, как металл преобразуется в заготовки для украшений
- В цехе ручной обработки узнаете, как мастера вручную придают изделиям уникальный вид
- В цехе огранки драгоценных камней посмотрите, как из необработанных камней создаются бриллианты и другие драгоценности
- В кабинете дизайна представите себе, как разрабатываются эскизы для новых коллекций
- В химической лаборатории поймёте, как происходит проверка качества материалов
Вы узнаете:
- Как создаются ювелирные изделия от идеи до готового продукта
- Почему литьё, штамповка и ручная обработка — неотъемлемая часть производства
- Как происходит оценка драгоценных металлов и камней
- Зачем на заводе химическая лаборатория
- Куда девается золотая пыль
- Как делают бесшовные обручальные кольца
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Обратите внимание: В экскурсии могут принять только путешественники старше 16 лет
- Вход на территорию завода осуществляется строго по паспорту
- Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус
- Окончательный расчёт за экскурсию производится в белорусских рублях. Возможна оплата банковской картой (платёжная система МИР подходит) или наличными белорусскими рублями. Сумма к доплате за человека — 70 BYN
- В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды, а экскурсию на заводе проведёт его сотрудник
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 64830 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Анна
27 окт 2025
Интересная экскурсия. Много нового узнали. Спасибо за предоставленную возможность.
А
Александра
18 авг 2025
Замечательная экскурсия, интересная, познавательная. Очень интересный рассказчик с чувством юмора.
Роман Леонидович - красавчик!
Роман Леонидович - красавчик!
