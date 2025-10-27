Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас заглянуть туда, где создают настоящие произведения искусства из драгоценных металлов и камней. Ювелирный завод «Зорка» — крупнейший в Европе. Здесь используют самые современные технологии и оборудование. Вы побываете в нескольких цехах и увидите все этапы производства. А в конце полюбуетесь коллекциями украшений в фирменном магазине.