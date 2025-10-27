Мои заказы

Экскурсия на ювелирный завод «Зорка» - из Минска

Увидеть весь цикл производства драгоценностей
Приглашаем вас заглянуть туда, где создают настоящие произведения искусства из драгоценных металлов и камней. Ювелирный завод «Зорка» — крупнейший в Европе. Здесь используют самые современные технологии и оборудование. Вы побываете в нескольких цехах и увидите все этапы производства. А в конце полюбуетесь коллекциями украшений в фирменном магазине.
4.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек12
янв
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Из центра Минска до завода мы отправимся на микроавтобусе. Дорога занимает 30–40 минут в одну сторону. Экскурсию на производстве для вас проведёт сотрудник «Зорки».

  • В цехе литья вы познакомитесь с процессом литья драгоценных металлов
  • В цехе штамповки увидите, как металл преобразуется в заготовки для украшений
  • В цехе ручной обработки узнаете, как мастера вручную придают изделиям уникальный вид
  • В цехе огранки драгоценных камней посмотрите, как из необработанных камней создаются бриллианты и другие драгоценности
  • В кабинете дизайна представите себе, как разрабатываются эскизы для новых коллекций
  • В химической лаборатории поймёте, как происходит проверка качества материалов

Вы узнаете:

  • Как создаются ювелирные изделия от идеи до готового продукта
  • Почему литьё, штамповка и ручная обработка — неотъемлемая часть производства
  • Как происходит оценка драгоценных металлов и камней
  • Зачем на заводе химическая лаборатория
  • Куда девается золотая пыль
  • Как делают бесшовные обручальные кольца
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Обратите внимание: В экскурсии могут принять только путешественники старше 16 лет
  • Вход на территорию завода осуществляется строго по паспорту
  • Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус
  • Окончательный расчёт за экскурсию производится в белорусских рублях. Возможна оплата банковской картой (платёжная система МИР подходит) или наличными белорусскими рублями. Сумма к доплате за человека — 70 BYN
  • В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды, а экскурсию на заводе проведёт его сотрудник

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 64830 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Анна
Анна
27 окт 2025
Интересная экскурсия. Много нового узнали. Спасибо за предоставленную возможность.
Интересная экскурсия. Много нового узнали. Спасибо за предоставленную возможность.
А
Александра
18 авг 2025
Замечательная экскурсия, интересная, познавательная. Очень интересный рассказчик с чувством юмора.
Роман Леонидович - красавчик!

Входит в следующие категории Минска

