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влюбиться в данные места. Дворцы раскошные, даже в Ружанах руины дворца поражают своими масштабами. А в Косово замок просто прелестный. Обед раскошный прямо в одной из частей замка в Косово. И очень повезло с экскурсоводами в замках. Просто безумно влюбленные в свои родные места люди. Огромное спасибо за такую невероятно шикарную поездку.