Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Минске, цены от 4 235 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
На автобусе
На микроавтобусе
10 отзывов
13 часов
Групповая
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
4 235 за человека
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад
Начало: В Троицком предместье
15 авг в 12:00
16 авг в 13:00
5 500 за всё до 20 чел.
Кофейно-шоколадный Минск с кандидатом наук
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кофейно-шоколадный Минск с кандидатом наук
Окунуться в кондитерскую историю белорусской столицы и по желанию побаловать себя десертами
Начало: На площади Свободы
19 авг в 11:00
20 авг в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Большое спасибо за предоставленную возможность посетить вновь востановленные и востанавливаемые дворец и замок в Коссово и Ружанах. Это жемчужины Белоруссии.
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    Рекомендую обязательно всем потушествующим по стране побывать на этой экскурсии. Везде работают неравнодушные люди, любящие и знающие историю своей страны. Все гиды запомнились своим неравнодушием и радушием к экскурсантам. Автобус комфортный. Водитель проффессионал. Остановки технические все во время и оборудованы всеми удобствами. Гид организатор Валерия вне всяких похвал. большое спасибо!

  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
    Во-первых Мария очень импатичный человек, приятный в общении, любящий свой город и Белоруссию, и дарящий эту любовь людям. Троицкое предместье
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    жемчужина Минска. Очень рекомендую эту экскурсию вместе с Марией. Если до этого Вы не сумели почувствовать, что же такое белорусский народ, то во время путешествия по предместью ощутите все в полной мере. Марии процветания и благополучия.

  • А
    Антон
    7 июля 2024
    Кофейно-шоколадный Минск с кандидатом наук
    Спасибо Денису за великолепную вкусно-познавательную экскурсию по центру Минска! Очень харизматичный рассказчик! Ощущение, что знает ответ на любой вопрос)
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Это просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает так, что не возможно не
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    влюбиться в данные места. Дворцы раскошные, даже в Ружанах руины дворца поражают своими масштабами. А в Косово замок просто прелестный. Обед раскошный прямо в одной из частей замка в Косово. И очень повезло с экскурсоводами в замках. Просто безумно влюбленные в свои родные места люди. Огромное спасибо за такую невероятно шикарную поездку.

    Это просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает такЭто просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает так
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Кофейно-шоколадный Минск с кандидатом наук
    Денис - замечательный экскурсовод, кладзень знаний с хорошим чувством юмора. Мы были в городе в первый раз, поэтому он не
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    только погрузил нас в мир и историю кофе и шоколада, но и рассказал интересные легенды, а также истории об архитектуре города. Приятно было соприкоснуться с этой любовью к Минску через взгляд Дениса и влюбиться в этот город тоже❤️Спасибо за экскурсию!

  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
    Экскурсия очень понравилась.
  • С
    Светлана
    15 апреля 2024
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
  • И
    Инна
    22 марта 2024
    Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
    Спасибо большое Марии за экскурсии - и эту, и за экскурсию-квест «Приключения в волшебном Минске». Получили прекрасное представление о городе, о людях, которые сыграли большое значение в становлении белорусского государства, и совсем не устали.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Нескучные экскурсии»

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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 235 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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