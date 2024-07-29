13 часов
Групповая
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
4 235₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад
Начало: В Троицком предместье
15 авг в 12:00
16 авг в 13:00
5 500₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кофейно-шоколадный Минск с кандидатом наук
Окунуться в кондитерскую историю белорусской столицы и по желанию побаловать себя десертами
Начало: На площади Свободы
19 авг в 11:00
20 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 июля 2024Большое спасибо за предоставленную возможность посетить вновь востановленные и востанавливаемые дворец и замок в Коссово и Ружанах. Это жемчужины Белоруссии.
- ССветлана25 июля 2024Во-первых Мария очень импатичный человек, приятный в общении, любящий свой город и Белоруссию, и дарящий эту любовь людям. Троицкое предместье
- ААнтон7 июля 2024Спасибо Денису за великолепную вкусно-познавательную экскурсию по центру Минска! Очень харизматичный рассказчик! Ощущение, что знает ответ на любой вопрос)
- ТТатьяна1 июля 2024Это просто потрясающая поездка. Всё было шикарно: экскурсовод Галина отлично знает историю своей страны, рассказывает так, что не возможно не
- ССветлана26 июня 2024Денис - замечательный экскурсовод, кладзень знаний с хорошим чувством юмора. Мы были в городе в первый раз, поэтому он не
- ААлексей10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ССветлана15 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
- ИИнна22 марта 2024Спасибо большое Марии за экскурсии - и эту, и за экскурсию-квест «Приключения в волшебном Минске». Получили прекрасное представление о городе, о людях, которые сыграли большое значение в становлении белорусского государства, и совсем не устали.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Нескучные экскурсии»
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