Экскурсия по Белорусской Третьяковке

Учимся воспринимать сюжеты, видеть смысл и интересные детали в любой картине
Экскурсия по национальному художественному музею Республики Беларусь станет важным шагом к тому, чтобы полюбить ходить на выставки, научиться разбираться в истории живописи, начать доверять своему вкусу и ощущениям при восприятии полотен великих живописцев.

За 1,5 часа я познакомлю вас с главными сокровищами коллекции, расскажу о сюжетах и деталях картин, о технике и идеях их авторов.
Описание экскурсии

Об особенностях русской живописи — легко и увлекательно

Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния.

О чём говорят шедевры?

Здесь, в Белорусской Третьяковке, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с вами.

  • Узнаете, почему картины русских художников оказались в Беларуси и как директору Елене Аладовой удалось заполучить эти шедевры
  • Услышите, о чём шепчутся могучие деревья на пейзажах Шишкина и какие особенности белорусского пейзажа удалось отобразить на своих картинах И. Репину
  • Поймёте, о чём рассказывает светящаяся луна над широким Днепром и журчит ручеёк в задумчивой Корабельной роще
  • Научитесь любить и понимать русский лирический пейзаж
  • Узнаете, о чём шумят берёзы на картинах Левитана, почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто нарисовал медвежат в сосновом бору

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для детей 4-16 лет (рассказы адаптируются под возраст)
  • Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 20 BYN /взрослый, льготный — 10 BYN. или бесплатно в зависимости от льготы
  • К сожалению, экскурсию нельзя провести для большего количества участников (максимум 4 человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8199 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Л
Если коротко - понятный рассказ о картинах и о развитии живописи.
Если с подробностями - мы ходили на экскурсию втроям: я с двумя мальчиками 7-и и 13-и лет. Заранее я написала
Валерии о мальчиках и попросила адаптировать экскурсию к их возрасту.
Валерия рассказывала о картинах простым языком, задавала мальчикам вопросы о том, что они видят и какое у них впечатление, или о том, знают ли они то или это. Иногда я терпеливо ждала ответов вместе с Валерией, иногда увлекалась и отвечала сама)). Что-то я уже знала, что-то было новым. Мне понравилось, что в рассказе Валерии прослеживалась канва развития живописи. Было жалко, что 7-летний сын устал где-то через час и начал хулиганить (правда, это была уже вторая экскурсия за день) - мы завершили экскурсию раньше, чтобы не мучить ребенка. Если бы не это обстоятельство, я бы ещё послушала Валерию с большим удовольствием

