Экскурсия по национальному художественному музею Республики Беларусь станет важным шагом к тому, чтобы полюбить ходить на выставки, научиться разбираться в истории живописи, начать доверять своему вкусу и ощущениям при восприятии полотен великих живописцев.
За 1,5 часа я познакомлю вас с главными сокровищами коллекции, расскажу о сюжетах и деталях картин, о технике и идеях их авторов.
Описание экскурсии
Об особенностях русской живописи — легко и увлекательно
Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния.
О чём говорят шедевры?
Здесь, в Белорусской Третьяковке, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с вами.
- Узнаете, почему картины русских художников оказались в Беларуси и как директору Елене Аладовой удалось заполучить эти шедевры
- Услышите, о чём шепчутся могучие деревья на пейзажах Шишкина и какие особенности белорусского пейзажа удалось отобразить на своих картинах И. Репину
- Поймёте, о чём рассказывает светящаяся луна над широким Днепром и журчит ручеёк в задумчивой Корабельной роще
- Научитесь любить и понимать русский лирический пейзаж
- Узнаете, о чём шумят берёзы на картинах Левитана, почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто нарисовал медвежат в сосновом бору
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для детей 4-16 лет (рассказы адаптируются под возраст)
- Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 20 BYN /взрослый, льготный — 10 BYN. или бесплатно в зависимости от льготы
- К сожалению, экскурсию нельзя провести для большего количества участников (максимум 4 человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8199 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Если коротко - понятный рассказ о картинах и о развитии живописи.
Если с подробностями - мы ходили на экскурсию втроям: я с двумя мальчиками 7-и и 13-и лет. Заранее я написала
