Экскурсия по национальному художественному музею Республики Беларусь станет важным шагом к тому, чтобы полюбить ходить на выставки, научиться разбираться в истории живописи, начать доверять своему вкусу и ощущениям при восприятии полотен великих живописцев. За 1,5 часа я познакомлю вас с главными сокровищами коллекции, расскажу о сюжетах и деталях картин, о технике и идеях их авторов.

Описание экскурсии

Об особенностях русской живописи — легко и увлекательно

Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния.

О чём говорят шедевры?

Здесь, в Белорусской Третьяковке, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с вами.

Узнаете, почему картины русских художников оказались в Беларуси и как директору Елене Аладовой удалось заполучить эти шедевры

Услышите, о чём шепчутся могучие деревья на пейзажах Шишкина и какие особенности белорусского пейзажа удалось отобразить на своих картинах И. Репину

Поймёте, о чём рассказывает светящаяся луна над широким Днепром и журчит ручеёк в задумчивой Корабельной роще

Научитесь любить и понимать русский лирический пейзаж

Узнаете, о чём шумят берёзы на картинах Левитана, почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто нарисовал медвежат в сосновом бору

