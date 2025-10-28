читать дальше

*1ая (и самая интересная, на мой взгляд, локация) - ГлавПочтамт: круглый зал закрыт на реконструкцию, выполнить задания НЕВОЗМОЖНО. А это первые шаги квеста! Лучший способ отбить у ребёнка желание продолжать (((



*Локация ГУМ и - главное там - лестница: тоже закрыта на ремонт. По сути, можно рассмотреть только стеклянные столбы внизу и издалека (весьма издалека) медальон с растениями. Далее стоит табличка, что подниматься наверх следует по боковых лестницам, а задания касаются именно центральной.



*Когда с горем пополам мы добрались до локации Дворец Профсоюзов, произошёл какой-то сбой… страница обновилась с надписью Server Error 500 и больше так и не открылась (((когда я попыталась с самого начала зайти через код, получила сообщение, что квест мы (оказывается) уже прошли и закончили((. Какое начало, такой и конец, собственно (((



И да, ПОСЛЕ оплаты вылезло уведомление, что цена была снижена, т. к. ОДНА локация на ремонте.

Наверное, более порядочно было бы временно снять этот квест с продажи или выводить данное сообщение ПЕРЕД оплатой. И да, ещё и исправить на ДВЕ локации. Но тогда же, никто не купит, поэтому зачем… пусть остаётся как есть ((