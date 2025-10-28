Мои заказы

Мобильный квест «Тайны Скорины: поиск уникальных домов ЮНЕСКО (6+)»

Откройте для себя секреты Минска с духом Франциска Скорины. Раскройте тайны автопортрета и насладитесь прогулкой по проспекту Независимости
Дух Франциска Скорины приглашает вас в увлекательное путешествие по Минску. В этом квесте вы раскроете тайны автопортрета, выполните задания и найдете друзей Скорины.

Прогулка по проспекту Независимости, где вы посетите главпочтамт, старую аптеку и гастроном, станет настоящим открытием. Сталинский ампир, уникальные дома и загадки ждут вас. Подходит для детей старше 6 лет и взрослых, квест проходит на мобильном устройстве без гида
4.2
6 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 📚 Уникальная история Франциска Скорины
  • 🏛 Прогулка по проспекту Независимости
  • 🔍 Захватывающие задания и загадки
  • 🏢 Посещение уникальных домов ЮНЕСКО
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Главпочтамт
  • Старая аптека
  • Гастроном

Описание квеста

Проспект Независимости со времён СССР не изменился, но за всё время своего существования сменил аж 14 названий — и когда-то носил даже моё имя (ведь я внёс огромный вклад в культурное наследие страны).

Именно здесь и будет проходить ваша неспешная прогулка!

  • Вы узнаете обо мне через секреты автопортрета
  • Раскроете загадки, связанные с фактами из моей жизни и локациями проспекта
  • Выполните множество увлекательных заданий и отыщете моих друзей
  • Заглянете на главпочтамт, в самую старую аптеку, гастроном и другие уникальные дома

И конечно, полюбуетесь великолепными образцами сталинского ампира.

Организационные детали

  • 22% вы оплачиваете на Трипстере. Для оплаты оставшейся суммы мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для получения доступа к квесту
  • Внести доплату можно в любое время, после покупки квест будет действителен в течение года
  • Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)

Как проходит квест

  • Обратите внимание: гида с вами не будет, вы проходите квест самостоятельно на мобильном устройстве. Скачивание не потребуется, будет предоставлена ссылка на сайт
  • Квест подходит для взрослых и детей старше 6 лет
  • Дополнительные билеты во время прохожения квест-экскурсии не потребуются
  • Вы можете выбрать удобное время для прохождения в зависимости от графика главпочтамта (пн-сб 08:00-20:00, вскр 10:00-17:00). В любой момент можно сделать паузу и закончить в другой день.
  • Возьмите с собой заряженный мобильный телефон или планшет с доступом в интернет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 76 туристов
Привет, меня зовут Ирина. Окончила курсы по созданию квест-экскурсий и создаю квесты с разнообразными игровыми приёмами! Проходите на телефоне без скачиваний самостоятельно в любое удобное время. В квестах-экскурсиях есть сюжет с героем, который вовлекает вас в историю через тематические задания. Это увлечёт как детей, так и взрослых. Станьте исследователями и откройте для себя новые эмоции!
Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
1
Ч
Чистякова
28 окт 2025
Очень интересная форма знакомства с городом! Готовы были пройти ещё столько же
Зоя
Зоя
2 июл 2025
Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев - ребёнок (у меня - 12 лет) справляется, что даёт ему стимул двигаться дальше..
Минусы (увы,
перекрыли все плюсы):
*1ая (и самая интересная, на мой взгляд, локация) - ГлавПочтамт: круглый зал закрыт на реконструкцию, выполнить задания НЕВОЗМОЖНО. А это первые шаги квеста! Лучший способ отбить у ребёнка желание продолжать (((

*Локация ГУМ и - главное там - лестница: тоже закрыта на ремонт. По сути, можно рассмотреть только стеклянные столбы внизу и издалека (весьма издалека) медальон с растениями. Далее стоит табличка, что подниматься наверх следует по боковых лестницам, а задания касаются именно центральной.

*Когда с горем пополам мы добрались до локации Дворец Профсоюзов, произошёл какой-то сбой… страница обновилась с надписью Server Error 500 и больше так и не открылась (((когда я попыталась с самого начала зайти через код, получила сообщение, что квест мы (оказывается) уже прошли и закончили((. Какое начало, такой и конец, собственно (((

И да, ПОСЛЕ оплаты вылезло уведомление, что цена была снижена, т. к. ОДНА локация на ремонте.
Наверное, более порядочно было бы временно снять этот квест с продажи или выводить данное сообщение ПЕРЕД оплатой. И да, ещё и исправить на ДВЕ локации. Но тогда же, никто не купит, поэтому зачем… пусть остаётся как есть ((

Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Зоя.

За эти слова: «Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев
- ребёнок (у меня - 12 лет) справляется, что даёт ему стимул двигаться дальше. .»
вам большая благодарность, которая для меня перекрывает все минусы.

Я не могу контролировать ремонт, город - живой механизм. К сожалению, закрылась частично еще одна локация.
Информация о снижении цены из-за локации на ремонте была указана заранее, до оплаты! Стоимость квеста очень низкая из-за этого. Есть обратная связь от гостей, что интересно познакомились с Минском в таком формате и при ремонте.

В случае сбоя есть в описании контактный номер, по которому Вы могли позвонить в меседжер. Мы стараемся сразу помочь.

Елена
Елена
9 июн 2025
Нам не повезло с погодой, было холодно и дул сильный ветер и этот квест стал для нас палочкой-выручалочкой. Маршрут составлен оптимально и понятно. Несмотря на то, что не все помещения Главпочтамта были доступны, отлично провели там время.
Нам не повезло с погодой, было холодно и дул сильный ветер и этот квест стал для
Анна
Анна
15 мая 2025
Были в Минске не первый раз и очень рады, что выбрали этот квест. Интересно прогулялись по туристическим местам и узнали много нового. Занимательно) Дочке очень понравилось. Рекомендуем!
Ирина
Ирина
27 мар 2025
В целом квест неплох, когда уже основные достопримечательности Минска осмотрены.
Я бы рекомендовала для детей от 10 лет.
В нашем случае был существенный минус, одно из помещений главпочтамта закрыто на ремонт, нас об этом организатор не предупредил. Полагаю, что когда локация квеста не работает, то об этом стоит уведомлять и снижать стоимость. За это минус работе организатора экскурсии-квеста.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за ваш отзыв. Сожалею, что одно из помещений оказалось на ремонте, и приношу извинения.
Учту Ваши рекомендации. Временно приостановлю квест-экскурсию. Я рада, что выбрали мою квест-экскурсию «Тайны Скорины: поиск уникальных домов ЮНЕСКО» и написали обратную связь.
Ю
Юлия
16 фев 2025
Квест-экскурсия Тайны Скорины: Поиск уникальных домов ЮНЕСКО.
Хочу поделиться впечатлениями от квест-экскурсии, которая всем нам понравилась. Я ходила с двумя девочками (10 и 14 лет), и во время приключения мы получали
задания и интересную информацию прямо на телефоне. Интерфейс понятен.

Каждый из нас был увлечен: отвечали на вопросы, искали картинки и фрески в витринах. Узнали много всего нового и увлекательного. Одно из заданий было довольно оригинальным: нужно было определенным способом заказать фирменное кофе "Оскар" в универмаге.
ОООчень вкусный, советую 👍

Квест интерактивен. Рекомендую эту экскурсию для разнообразия.
ГЛАВНОЕ - ДЕТИ БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЦЕСС ЭКСКУРСИИ ЧЕРЕЗ ИГРУ!
Удачи и процветания формату квест-экскурсий!

Квест-экскурсия Тайны Скорины: Поиск уникальных домов ЮНЕСКО.

Входит в следующие категории Минска

