Дух Франциска Скорины приглашает вас в увлекательное путешествие по Минску. В этом квесте вы раскроете тайны автопортрета, выполните задания и найдете друзей Скорины.
Прогулка по проспекту Независимости, где вы посетите главпочтамт, старую аптеку и гастроном, станет настоящим открытием. Сталинский ампир, уникальные дома и загадки ждут вас. Подходит для детей старше 6 лет и взрослых, квест проходит на мобильном устройстве без гида
Прогулка по проспекту Независимости, где вы посетите главпочтамт, старую аптеку и гастроном, станет настоящим открытием. Сталинский ампир, уникальные дома и загадки ждут вас. Подходит для детей старше 6 лет и взрослых, квест проходит на мобильном устройстве без гида
5 причин купить этот квест
- 📚 Уникальная история Франциска Скорины
- 🏛 Прогулка по проспекту Независимости
- 🔍 Захватывающие задания и загадки
- 🏢 Посещение уникальных домов ЮНЕСКО
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Главпочтамт
- Старая аптека
- Гастроном
Описание квеста
Проспект Независимости со времён СССР не изменился, но за всё время своего существования сменил аж 14 названий — и когда-то носил даже моё имя (ведь я внёс огромный вклад в культурное наследие страны).
Именно здесь и будет проходить ваша неспешная прогулка!
- Вы узнаете обо мне через секреты автопортрета
- Раскроете загадки, связанные с фактами из моей жизни и локациями проспекта
- Выполните множество увлекательных заданий и отыщете моих друзей
- Заглянете на главпочтамт, в самую старую аптеку, гастроном и другие уникальные дома
И конечно, полюбуетесь великолепными образцами сталинского ампира.
Организационные детали
- 22% вы оплачиваете на Трипстере. Для оплаты оставшейся суммы мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для получения доступа к квесту
- Внести доплату можно в любое время, после покупки квест будет действителен в течение года
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
Как проходит квест
- Обратите внимание: гида с вами не будет, вы проходите квест самостоятельно на мобильном устройстве. Скачивание не потребуется, будет предоставлена ссылка на сайт
- Квест подходит для взрослых и детей старше 6 лет
- Дополнительные билеты во время прохожения квест-экскурсии не потребуются
- Вы можете выбрать удобное время для прохождения в зависимости от графика главпочтамта (пн-сб 08:00-20:00, вскр 10:00-17:00). В любой момент можно сделать паузу и закончить в другой день.
- Возьмите с собой заряженный мобильный телефон или планшет с доступом в интернет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 76 туристов
Привет, меня зовут Ирина. Окончила курсы по созданию квест-экскурсий и создаю квесты с разнообразными игровыми приёмами! Проходите на телефоне без скачиваний самостоятельно в любое удобное время. В квестах-экскурсиях есть сюжет с героем, который вовлекает вас в историю через тематические задания. Это увлечёт как детей, так и взрослых. Станьте исследователями и откройте для себя новые эмоции!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чистякова
28 окт 2025
Очень интересная форма знакомства с городом! Готовы были пройти ещё столько же
Зоя
2 июл 2025
Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев - ребёнок (у меня - 12 лет) справляется, что даёт ему стимул двигаться дальше..
Минусы (увы,
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев - ребёнок (у меня - 12 лет) справляется, что даёт ему стимул двигаться дальше..
Минусы (увы,
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Зоя.
За эти слова: «Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев
За эти слова: «Квест мог бы быть прекрасным, но стал огромным разочарованием.
Плюсы: локации, интересная информация, в большинстве случаев
Елена
9 июн 2025
Нам не повезло с погодой, было холодно и дул сильный ветер и этот квест стал для нас палочкой-выручалочкой. Маршрут составлен оптимально и понятно. Несмотря на то, что не все помещения Главпочтамта были доступны, отлично провели там время.
Анна
15 мая 2025
Были в Минске не первый раз и очень рады, что выбрали этот квест. Интересно прогулялись по туристическим местам и узнали много нового. Занимательно) Дочке очень понравилось. Рекомендуем!
Ирина
27 мар 2025
В целом квест неплох, когда уже основные достопримечательности Минска осмотрены.
Я бы рекомендовала для детей от 10 лет.
В нашем случае был существенный минус, одно из помещений главпочтамта закрыто на ремонт, нас об этом организатор не предупредил. Полагаю, что когда локация квеста не работает, то об этом стоит уведомлять и снижать стоимость. За это минус работе организатора экскурсии-квеста.
Я бы рекомендовала для детей от 10 лет.
В нашем случае был существенный минус, одно из помещений главпочтамта закрыто на ремонт, нас об этом организатор не предупредил. Полагаю, что когда локация квеста не работает, то об этом стоит уведомлять и снижать стоимость. За это минус работе организатора экскурсии-квеста.
Ирина
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за ваш отзыв. Сожалею, что одно из помещений оказалось на ремонте, и приношу извинения.
Учту Ваши рекомендации. Временно приостановлю квест-экскурсию. Я рада, что выбрали мою квест-экскурсию «Тайны Скорины: поиск уникальных домов ЮНЕСКО» и написали обратную связь.
Учту Ваши рекомендации. Временно приостановлю квест-экскурсию. Я рада, что выбрали мою квест-экскурсию «Тайны Скорины: поиск уникальных домов ЮНЕСКО» и написали обратную связь.
Ю
Юлия
16 фев 2025
Квест-экскурсия Тайны Скорины: Поиск уникальных домов ЮНЕСКО.
Хочу поделиться впечатлениями от квест-экскурсии, которая всем нам понравилась. Я ходила с двумя девочками (10 и 14 лет), и во время приключения мы получали
Хочу поделиться впечатлениями от квест-экскурсии, которая всем нам понравилась. Я ходила с двумя девочками (10 и 14 лет), и во время приключения мы получали
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Квест
до 6 чел.
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Погрузитесь в атмосферу Минска через квест-экскурсию. Решайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь увлекательным путешествием по городу
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
11 ноя в 14:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Привет, маленькие искатели приключений! Вас ждёт увлекательная прогулка по старинному Минску с играми, загадками и интересными историями
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 15 чел.