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БЕЛАЗ — бренд Беларуси

4.3
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Минска
Белорусский автомобильный завод — место, где можно увидеть рождение знаменитых машин, завоевавших множество мировых премий, а также дважды рекордсменов Книги рекордов Гиннеса.

Вы сможете побывать внутри машины, сделать фото, а также прогуляться 👣 по территории завода, который по объемам сравним с небольшим городом.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $17 за человека

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БЕЛАЗ — бренд Беларуси
БЕЛАЗ — бренд Беларуси

Что вы увидите

  • Жодино
  • Завод БЕЛАЗ
Вас ожидает увлекательная экскурсия ⛳ по Белорусскому автомобильному заводу — месту, где рождается история 📖 белорусского производства машин-гигантов. Здесь каждый желающий не только познакомится с секретами производства, но и собственными глазами увидит гордость отечественной автоиндустрии.
БЕЛАЗ – один из крупнейших мировых производителей карьерной техники. Продукция завода завоевала не одну престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, — единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гинесса! Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов.
Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского машиностроения. На выставочной площадке техники можно не только сделать впечатляющие фотографии 📸 на фоне легендарного автомобиля, но и ощутить всю его мощь, забравшись на сам автомобиль. Поражают своей мощью не только самосвалы, но и территория завода — это своеобразный город 🏙️ в городе, со своим транспортом и автобусными остановками. Все это, и многое другое, ждет Вас во время экскурсии.
Что входит
  • Входные билеты по программе
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Минск, Привокзальная площадь, 5
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
БЕЛАЗ — бренд Беларуси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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