Вас ожидает увлекательная экскурсия ⛳ по Белорусскому автомобильному заводу — месту, где рождается история 📖 белорусского производства машин-гигантов. Здесь каждый желающий не только познакомится с секретами производства, но и собственными глазами увидит гордость отечественной автоиндустрии.

БЕЛАЗ – один из крупнейших мировых производителей карьерной техники. Продукция завода завоевала не одну престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, — единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гинесса! Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов.

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского машиностроения. На выставочной площадке техники можно не только сделать впечатляющие фотографии 📸 на фоне легендарного автомобиля, но и ощутить всю его мощь, забравшись на сам автомобиль. Поражают своей мощью не только самосвалы, но и территория завода — это своеобразный город 🏙️ в городе, со своим транспортом и автобусными остановками. Все это, и многое другое, ждет Вас во время экскурсии.