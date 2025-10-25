Уникальная экскурсия с разнообразными архитектурными стилями, в которых переплетена старина и современность. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством М. К. Огинского, прогуляться по его родовому дворцу и послушать знаменитый полонез «Прощание с Родиной».
Также вы увидите необычный для белорусских земель костел в Гервятах, красивые церкви в Солах, Сморгони и Островце, а также Белорусскую атомную электростанцию.
Также вы увидите необычный для белорусских земель костел в Гервятах, красивые церкви в Солах, Сморгони и Островце, а также Белорусскую атомную электростанцию.
Описание экскурсииБелорусская симфония Уникальная экскурсия с разнообразными архитектурными стилями, в которых переплетена старина и современность. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством М. К. Огинского, прогуляться по его родовому дворцу и послушать знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Также вы увидите необычный для белорусских земель костел в Гервятах, красивые церкви в Солах, Сморгони и Островце, а также Белорусскую атомную электростанцию.
По пятницам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьбу Огинского
- Пейзажный парк в Залесье
- Свято-Покровская церковь в д. Солы
- Старинные мелиоративные каналы в д. Солы
- Костел Святого Михаила Архангела в Сморгони
- Исторический центр в Сморгони
- Сморгонская академия медведей
- Костел Святой Троицы в Гервятах
- Парк вокруг костела
- Свято-Михайловская церковь в г. Островец
- Белорусская АЭС
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Экскурсия-анимация «Залесская усадьба музыкальная» с входными билетами
- Прогулка по парку в Залесье
- Посещение храмов в Сморгони, Солах, Островце
- Экскурсия в костел Святой Троицы в Гервятах
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пл. Свободы, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
25 окт 2025
Очень насыщенная экскурсия. Прекрасная природа, костелы. Комфортный автобус, прекрасный экскурсовод, огромное количество интересной информации. Обед простой, но сытный.
Е
Елена
13 окт 2025
Были на экскурсии 10.10.25. Очень все понравилось, единственное погода немного подвела.
Л
Лариса
11 окт 2025
В
Валерий
6 окт 2025
Г
Гинько
5 окт 2025
Отличная экскурсия, очень интересная и познавательная. Гиду Ольге огромная благодарность за подачу материала, за организацию.
М
Милованова
29 сен 2025
Понравилось все. Как замечание, хотелось бы в Островцах, все-таки, сделать остановки у храмов, а не только проехать мимо. Хотя бы вокруг обойти и получше разглядеть снаружи.
Е
Елена
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, поразительной красоты костелы. Особенно понравился костёл в Гервятах! Вокруг костела просто райский сад! В усадьбе Огинских прекрасная территория, тишина и умиротворение! Обязательно попробуйте круасаны, которые там выпекают. Сморгонь- небольшой и уютный городок, тоже оставил приятные впечатления. Экскурсию проводила Ольга, очень профессиональный гид, просто и легко рассказывала нам массу интересной информации, прекрасное знание истории и культуры Беларусь!
Н
Наталья
22 сен 2025
Отличная, насыщенная экскурсия. Увидели множество небольших городков Беларуси. Экскурсовод Дмитрий много и интересно рассказывал о стране и достопримечательностях, произвел на нас очень приятное впечатление. Единственное, что хотелось бы добавить - наушники для гостей и микрофон для экскурсовода на улице/в помещении. Всем было бы гораздо удобнее
А
Анастасия
20 сен 2025
К
Константин
17 сен 2025
Я увидел все что обещано, экскурсия получилась отличная, дорога легкая в обе стороны, обед вкусный. Экскурсовод рассказал много всего интересного, прям очень много, хоть бери и записывай. НЕ маловажный факт
Е
Елена
12 сен 2025
В восторге от экскурсовода Ольги. Очень интересно и зажигательно поведала историю мест посещения по экскурсионному маршруту. Экскурсия пролетела незаметно. Пожелание к организации питания - добавить посадочные места, было тесновато.
И
Ирина
9 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию Всеволодовичу за прекрасный насыщенный день! Мы двигались в размеренном темпе без суеты и спешки, времени хватило на всё. На все вопросы группа получила исчерпывающие подробные профессиональные
Г
Галина
8 сен 2025
Н
Наталья
7 сен 2025
Экскурсия понравилась. Отличная организация на всём протяжении экскурсии. Экскурсовод Дмитрий владеет большими историческими знаниями. Водитель Дмитрий профессионал своего дела. В усадьбе Огинских прекрасные экскурсоводы! Эту экскурсию буду рекомендовать знакомым.
П
Полина
6 сен 2025
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
22 ноя в 09:00
4990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Исследуйте белорусскую культуру в единственном музее-скансене страны. Погрузитесь в традиции и быт, посетив усадьбы и кузницу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в Дудутки: погружение в быт белорусской провинции
Перенестись в прошлое, гуляя по музею старинных народных ремёсел и технологий
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 800 ₽ за всё до 3 чел.