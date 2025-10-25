Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Уникальная экскурсия с разнообразными архитектурными стилями, в которых переплетена старина и современность. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством М. К. Огинского, прогуляться по его родовому дворцу и послушать знаменитый полонез «Прощание с Родиной».



Компания БелИндТрэвел Ваш гид в Минске
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 11 часов
На чём проводится На автобусе
Когда По пятницам в 9:00
180 Br за человека

Описание экскурсии Белорусская симфония Уникальная экскурсия с разнообразными архитектурными стилями, в которых переплетена старина и современность. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством М. К. Огинского, прогуляться по его родовому дворцу и послушать знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Также вы увидите необычный для белорусских земель костел в Гервятах, красивые церкви в Солах, Сморгони и Островце, а также Белорусскую атомную электростанцию.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьбу Огинского

Пейзажный парк в Залесье

Свято-Покровская церковь в д. Солы

Старинные мелиоративные каналы в д. Солы

Костел Святого Михаила Архангела в Сморгони

Исторический центр в Сморгони

Сморгонская академия медведей

Костел Святой Троицы в Гервятах

Парк вокруг костела

Свято-Михайловская церковь в г. Островец

Белорусская АЭС Что включено Услуги аттестованного экскурсовода

Транспортные услуги

Экскурсия-анимация «Залесская усадьба музыкальная» с входными билетами

Прогулка по парку в Залесье

Посещение храмов в Сморгони, Солах, Островце

Экскурсия в костел Святой Троицы в Гервятах

