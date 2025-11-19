Отправьтесь в захватывающее путешествие по легендарной «Линии Сталина». Здесь вы сможете пройти по блиндажам, увидеть военную технику и почувствовать дух героической эпохи.
«Линия Сталина» — это уникальный исторический музей под открытым небом и комплекс оборонительных сооружений времён Второй мировой. Экскурсия познакомит вас с одним из самых мощных фортификационных комплексов СССР.
«Линия Сталина» — это уникальный исторический музей под открытым небом и комплекс оборонительных сооружений времён Второй мировой. Экскурсия познакомит вас с одним из самых мощных фортификационных комплексов СССР.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Вы посетите военно-исторический комплекс, который воссоздаёт укрепления Минского укрепрайона — доты, блиндажи, окопы, траншеи, рвы, позиции для стрелкового и артиллерийского оружия.
- В экспозиции — большая коллекция военной техники: танки, артиллерия, стрелковое оружие, авиация и вертолёты разных периодов.
- Для гостей доступны дополнительные активности: катание на технике (танк, бронетехника), практическая стрельба, активный отдых, питание на территории комплекса.
— Темы экскурсии охватывают начало Великой Отечественной войны, оборонительные бои за Минск и роль укрепрайона в сдерживании наступления врага. Значение экскурсии:
- Помогает понять оборонные архитектурные технологии прошлого века.
- Позволяет познакомиться с событиями начала Великой Отечественной войны, особенно с Брестской крепостью.
- Стимулирует интерес к военной истории и патриотизму. Вас ждет глубокое погружение в историческую эпоху в атмосфере военного времени, что дает наглядное представление о нелёгких оборонительных боях. Отличный выбор для любителей истории и всех, кто интересуется судьбой СССР в ХХ веке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2а (городская ратуша)
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь»
К важнейшей достопримечательности Белоруссии - быстро и с комфортом
Начало: От вашего дома в черте МКАД
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах - Линия Сталина
Погрузитесь в историю Минска с индивидуальной экскурсией: фортификационный комплекс, военные экспонаты и героическая оборона города ждут вас
Начало: У Ваших апартаментов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.