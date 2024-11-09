Гродно окутает вас своей европейской атмосферой, встретит затейливым декором старинных зданий, коваными решетками балконов, яркими домиками. Вы увидите Старый и Новый замки, синагогу, костёл, кафедральный собор и лютеранскую кирху. Узнаете о прошлом Гродно. А ещё у вас будет время самостоятельно погулять по улочкам Старого города.

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дорога до Гродно

Живописная дорога до Гродно местами проходит через территорию Налибокской пущи и ведёт к западной границе страны. Во время пути гид расскажет об историческом прошлом Беларуси, о становлении и развитии Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой на наших землях.

А в королевском Гродно вы увидите:

Старый Замок , возвышающийся на крутом берегу Немана. И осмотрите экспозицию в сопровождении гида

, возвышающийся на крутом берегу Немана. И осмотрите экспозицию в сопровождении гида Новый Замок (внешний осмотр). Вы узнаете об истории его создания и о судьбоносных решениях, которые принимались за его стенами

(внешний осмотр). Вы узнаете об истории его создания и о судьбоносных решениях, которые принимались за его стенами Свято-Покровский кафедральный собор , православный храм в неорусском стиле с интересной историей и роскошным убранством

, православный храм в неорусском стиле с интересной историей и роскошным убранством Фарный костёл Франциска Ксаверия — богатейший храм времён Речи Посполитой с резным алтарем и мощным органом

— богатейший храм времён Речи Посполитой с резным алтарем и мощным органом Коложскую церковь (Борисоглебскую) , чудом частично сохранившаяся с 12 века

, чудом частично сохранившаяся с 12 века Большую хоральную синагогу — одну из самых красивых в Европе. Её молельный зал поразит вас размером и богатой лепниной

— одну из самых красивых в Европе. Её молельный зал поразит вас размером и богатой лепниной Лютеранскую кирху — одну из немногих сохранившихся в Беларуси. Здесь вы насладитесь небольшим органным концертом

— одну из немногих сохранившихся в Беларуси. Здесь вы насладитесь небольшим органным концертом Пешеходную улицу Советскую, сохранившую старинные постройки и атмосферу старого европейского города

В завершение у вас будет немного времени, чтобы прогуляться по городу самостоятельно — гид подскажет самые интересные места.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе туристического класса (в зависимости от количества человек в группе)

Дорога до Гродно занимает около 3,5 часов

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входит

Трансфер и сопровождение гида

Входные билеты в Старый Замок

Органный концерт

Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700 ₽ или 25 белорусских рублей (оплата гиду наличными белорусскими рублями или картой МИР).