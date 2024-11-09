Гродно окутает вас своей европейской атмосферой, встретит затейливым декором старинных зданий, коваными решетками балконов, яркими домиками. Вы увидите Старый и Новый замки, синагогу, костёл, кафедральный собор и лютеранскую кирху. Узнаете о прошлом Гродно. А ещё у вас будет время самостоятельно погулять по улочкам Старого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Дорога до Гродно
Живописная дорога до Гродно местами проходит через территорию Налибокской пущи и ведёт к западной границе страны. Во время пути гид расскажет об историческом прошлом Беларуси, о становлении и развитии Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой на наших землях.
А в королевском Гродно вы увидите:
- Старый Замок, возвышающийся на крутом берегу Немана. И осмотрите экспозицию в сопровождении гида
- Новый Замок (внешний осмотр). Вы узнаете об истории его создания и о судьбоносных решениях, которые принимались за его стенами
- Свято-Покровский кафедральный собор, православный храм в неорусском стиле с интересной историей и роскошным убранством
- Фарный костёл Франциска Ксаверия — богатейший храм времён Речи Посполитой с резным алтарем и мощным органом
- Коложскую церковь (Борисоглебскую), чудом частично сохранившаяся с 12 века
- Большую хоральную синагогу — одну из самых красивых в Европе. Её молельный зал поразит вас размером и богатой лепниной
- Лютеранскую кирху — одну из немногих сохранившихся в Беларуси. Здесь вы насладитесь небольшим органным концертом
- Пешеходную улицу Советскую, сохранившую старинные постройки и атмосферу старого европейского города
В завершение у вас будет немного времени, чтобы прогуляться по городу самостоятельно — гид подскажет самые интересные места.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе туристического класса (в зависимости от количества человек в группе)
- Дорога до Гродно занимает около 3,5 часов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер и сопровождение гида
- Входные билеты в Старый Замок
- Органный концерт
Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700 ₽ или 25 белорусских рублей (оплата гиду наличными белорусскими рублями или картой МИР).
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 48 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!Задать вопрос
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