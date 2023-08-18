На нашей экскурсии вы познакомитесь с Минском разных эпох. На пешей прогулке увидите старинные храмы, узнаете о городском самоуправлении в Средневековье. Затем, проехав по главным магистралям, посмотрите на архитектуру советского периода и, конечно же, оцените современный Минск, в котором из года в год появляются удивительные объекты.

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Описание

Что вас ожидает

Седая история города

Я расскажу о первых упоминаниях Минска в письменных источниках и о Минском Замчище. Пешая прогулка по площади Свободы познакомит вас с бывшими монастырскими комплексами: иезуитов, бернардинцев, базилиан. Затем мы дойдём до Ратуши, где вы узнаете о городском самоуправлении и Магдебурском праве. По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города).

Минск губернский. Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи.

Минск советский. Мы окажемся на проспекте Независимости и обсудим особенности его архитектуры — как довоенной (Дом Правительства, Дом офицеров, Президиум Национальной Академии наук), так и послевоенной (Главпочтапт, ГУМ, Белгосцирк).

Минск 21 века. Ещё один проспект — Победителей — познакомит вас с современными сооружениями города. Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны, а также улицу Октябрьскую с популярными арт-пространствами и граффити. Особого внимания заслуживает Национальная библиотека Беларуси: я расскажу, почему она построена в форме алмаза и какие ценности хранятся в её залах.

Организационные детали