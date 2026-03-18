История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть Минск во всей его многогранности.
Прогулка по старинным улочкам и площадям познакомит вас с монастырскими комплексами и городским самоуправлением Средневековья.
Затем вы проедете по главным читать дальшеуменьшить
магистралям города, чтобы оценить архитектуру советского периода и современные здания.
Посетите православный Свято-Духов кафедральный собор, узнайте о застройке Троицкого Предместья и насладитесь видами проспекта Победителей. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать Минск с разных сторон
Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Минску, так как в это время года можно комфортно наслаждаться пешими прогулками и изучать архитектуру города. Летние месяцы позволяют в полной мере оценить исторические и современные достопримечательности столицы.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Минск. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает менее оживлённые улицы и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Минское Замчище
Площадь Свободы
Ратуша
Свято-Духов кафедральный собор
Троицкое Предместье
Проспект Независимости
Проспект Победителей
Национальная библиотека Беларуси
Описание экскурсии
Седая история города
Я расскажу о первых упоминаниях Минска в письменных источниках и о Минском Замчище. Пешая прогулка по площади Свободы познакомит вас с бывшими монастырскими комплексами: иезуитов, бернардинцев, базилиан. Затем мы дойдём до Ратуши, где вы узнаете о городском самоуправлении и Магдебурском праве. По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города).
Минск губернский. Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи.
Минск советский. Мы окажемся на проспекте Независимости и обсудим особенности его архитектуры — как довоенной (Дом Правительства, Дом офицеров, Президиум Национальной Академии наук), так и послевоенной (Главпочтапт, ГУМ, Белгосцирк).
Минск 21 века. Ещё один проспект — Победителей — познакомит вас с современными сооружениями города. Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны. Особого внимания заслуживает Национальная библиотека Беларуси: я расскажу, почему она построена в форме алмаза и какие ценности хранятся в её залах.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
Экскурсия проходит в автопешеходном формате на Geely, Toyota, Kia, Volkswagen, Ford или другом автомобиле схожего класса (транспортные расходы включены в стоимость).
Большую часть достопримечательностей мы осматриваем снаружи, но зайдём в православный Свято-Духов кафедральный собор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1598 туристов
Я представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия.
Интересно, увлекательно и информативно покажем вам Минск и окрестности, познакомим с разными читать дальшеуменьшить
уголками нашей страны и учтём ваши пожелания.
К каждому гостю — индивидуальный подход. Подберём гида с учётом ваших интересов и пожеланий.
Все гиды команды прошли аккредитацию в Национальном агентстве по туризму и имеют сертификаты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
2
3
1
2
–
1
–
О
Оксана
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали увлекательные истории о жизни города в прошлые и современнные времена. Рекомендую!
Наталья
Ответ организатора:
Оксана, благодарю, что делитесь позитивными впечатлениями о городе и работе Егора! Очень приятно! Будем рады показать другие уголки Беларуси!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Здравствуйте! Очень хочется написать о замечательной экскурсии и замечательном экскурсоводе Наталье. Прекрасная подача материала. узнали много интересного. Рассказ Натальи ни разу не прервался на всякие "э","вот" и прочий словесный мусор. Всё динамично. Показано и рассказано о многих интересных местах Минска. Положительные эмоции переполняют. Огромное Спасибо!!! Удачи и процветания!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками! Признаться, были некоторые сомнения относительно содержания экскурсии - как и что можно вытащить из города, читать дальшеуменьшить
который заново построили после второй мировой? Но Наталья - истинный патриот своего края, погрузила нас в исторический экскурс на много веков, грамотно перемещая нас по городу на комфортном автомобиле. Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию и массу рекомендаций к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
а
альбина
спасибо Егору за интересную эк скурсию по Минску. было интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Замечательная, емкая и познавательная экскурсия! Наталья-отличный экскурсовод и отзывчивый человек. Знание истории своей страны, хорошее изложение, много интересных фактов. Благодаря Наталье, приехав первый раз в Минск, можем ориентироваться в городе. Наталья провезла нас по всем районам города, показала все достопримечательности. Приятный бонус- ехали в комфортной и чистой машине. Кроме того, посоветовала что и где купить, где поесть. Рекомендуем, однозначно!
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Елена, за искренний интерес к Минску и Беларуси, позитивную компанию, приятно проведенное время! Буду рада показать другие уголки Беларуси и встретиться снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
хорошие воспоминания о эскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску»