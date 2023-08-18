История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску

Отправиться в путешествие по страницам истории города, увидеть старинные храмы и современные здания

4
1 отзыв
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На нашей экскурсии вы познакомитесь с Минском разных эпох. На пешей прогулке увидите старинные храмы, узнаете о городском самоуправлении в Средневековье.

Затем, проехав по главным магистралям, посмотрите на архитектуру советского периода и, конечно же, оцените современный Минск, в котором из года в год появляются удивительные объекты.
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Седая история города

Я расскажу о первых упоминаниях Минска в письменных источниках и о Минском Замчище. Пешая прогулка по площади Свободы познакомит вас с бывшими монастырскими комплексами: иезуитов, бернардинцев, базилиан. Затем мы дойдём до Ратуши, где вы узнаете о городском самоуправлении и Магдебурском праве. По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города).

Минск губернский. Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи.

Минск советский. Мы окажемся на проспекте Независимости и обсудим особенности его архитектуры — как довоенной (Дом Правительства, Дом офицеров, Президиум Национальной Академии наук), так и послевоенной (Главпочтапт, ГУМ, Белгосцирк).

Минск 21 века. Ещё один проспект — Победителей — познакомит вас с современными сооружениями города. Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны, а также улицу Октябрьскую с популярными арт-пространствами и граффити. Особого внимания заслуживает Национальная библиотека Беларуси: я расскажу, почему она построена в форме алмаза и какие ценности хранятся в её залах.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Машина — Geely Coolray (транспортные расходы включены в стоимость).
  • Большую часть достопримечательностей мы осматриваем снаружи, но зайдём в православный Свято-Духов кафедральный собор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
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1
Е
18 авг 2023
Обширная экскурсия. Огромное количество информации за короткий промежуток времени. К сожалению, был проливной дождь и экскурсия получилась автомобильная
Обширная экскурсия. Огромное количество информации за короткий промежуток времени. К сожалению, был проливной дождь и экскурсияОбширная экскурсия. Огромное количество информации за короткий промежуток времени. К сожалению, был проливной дождь и экскурсияОбширная экскурсия. Огромное количество информации за короткий промежуток времени. К сожалению, был проливной дождь и экскурсия

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Популярные места
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Дом правительства
Соборы и храмы
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

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