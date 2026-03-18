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История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску

Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть Минск во всей его многогранности.

Прогулка по старинным улочкам и площадям познакомит вас с монастырскими комплексами и городским самоуправлением Средневековья.

Затем вы проедете по главным
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магистралям города, чтобы оценить архитектуру советского периода и современные здания.

Посетите православный Свято-Духов кафедральный собор, узнайте о застройке Троицкого Предместья и насладитесь видами проспекта Победителей. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать Минск с разных сторон

5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по историческим местам
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
  • 🕍 Посещение Свято-Духова кафедрального собора
  • 🏙️ Знакомство с современными районами Минска

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Минску, так как в это время года можно комфортно наслаждаться пешими прогулками и изучать архитектуру города. Летние месяцы позволяют в полной мере оценить исторические и современные достопримечательности столицы.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Минск. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает менее оживлённые улицы и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску

Что можно увидеть

  • Минское Замчище
  • Площадь Свободы
  • Ратуша
  • Свято-Духов кафедральный собор
  • Троицкое Предместье
  • Проспект Независимости
  • Проспект Победителей
  • Национальная библиотека Беларуси

Описание экскурсии

Седая история города

Я расскажу о первых упоминаниях Минска в письменных источниках и о Минском Замчище. Пешая прогулка по площади Свободы познакомит вас с бывшими монастырскими комплексами: иезуитов, бернардинцев, базилиан. Затем мы дойдём до Ратуши, где вы узнаете о городском самоуправлении и Магдебурском праве. По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города).

Минск губернский. Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи.

Минск советский. Мы окажемся на проспекте Независимости и обсудим особенности его архитектуры — как довоенной (Дом Правительства, Дом офицеров, Президиум Национальной Академии наук), так и послевоенной (Главпочтапт, ГУМ, Белгосцирк).

Минск 21 века. Ещё один проспект — Победителей — познакомит вас с современными сооружениями города. Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны. Особого внимания заслуживает Национальная библиотека Беларуси: я расскажу, почему она построена в форме алмаза и какие ценности хранятся в её залах.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате на Geely, Toyota, Kia, Volkswagen, Ford или другом автомобиле схожего класса (транспортные расходы включены в стоимость).
  • Большую часть достопримечательностей мы осматриваем снаружи, но зайдём в православный Свято-Духов кафедральный собор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1598 туристов
Я представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия. Интересно, увлекательно и информативно покажем вам Минск и окрестности, познакомим с разными
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уголками нашей страны и учтём ваши пожелания. К каждому гостю — индивидуальный подход. Подберём гида с учётом ваших интересов и пожеланий. Все гиды команды прошли аккредитацию в Национальном агентстве по туризму и имеют сертификаты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
2
3
1
2
1
О
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали увлекательные истории о жизни города в прошлые и современнные времена. Рекомендую!
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали
Очень интересная экскурсия! Гид Егор сопровождал нас по знаковым достопримечательностям Минска, увидели много интересных мест, послушали
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Оксана, благодарю, что делитесь позитивными впечатлениями о городе и работе Егора! Очень приятно! Будем рады показать другие уголки Беларуси!
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Т
Здравствуйте!
Очень хочется написать о замечательной экскурсии и замечательном экскурсоводе Наталье.
Прекрасная подача материала. узнали много интересного. Рассказ Натальи ни разу не прервался на всякие "э","вот" и прочий словесный мусор. Всё динамично. Показано и рассказано о многих интересных местах Минска. Положительные эмоции переполняют. Огромное Спасибо!!! Удачи и процветания!!!
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Инна
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Признаться, были некоторые сомнения относительно содержания экскурсии - как и что можно вытащить из города,
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который заново построили после второй мировой? Но Наталья - истинный патриот своего края, погрузила нас в исторический экскурс на много веков, грамотно перемещая нас по городу на комфортном автомобиле.
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию и массу рекомендаций к посещению!

Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
Наталья - очень приятная, комфортная, обаятельная дама, с безупречно грамотным русским языком, приправленным непередаваемыми белорусскими нотками!
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а
спасибо Егору за интересную эк скурсию по Минску. было интересно и познавательно
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Е
Замечательная, емкая и познавательная экскурсия! Наталья-отличный экскурсовод и отзывчивый человек. Знание истории своей страны, хорошее изложение, много интересных фактов. Благодаря Наталье, приехав первый раз в Минск, можем ориентироваться в городе. Наталья провезла нас по всем районам города, показала все достопримечательности. Приятный бонус- ехали в комфортной и чистой машине. Кроме того, посоветовала что и где купить, где поесть. Рекомендуем, однозначно!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Елена, за искренний интерес к Минску и Беларуси, позитивную компанию, приятно проведенное время! Буду рада показать другие уголки Беларуси и встретиться снова!
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Е
хорошие воспоминания о эскурсии
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