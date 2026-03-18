Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Минску, так как в это время года можно комфортно наслаждаться пешими прогулками и изучать архитектуру города. Летние месяцы позволяют в полной мере оценить исторические и современные достопримечательности столицы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Минск. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает менее оживлённые улицы и более спокойную атмосферу.

На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть Минск во всей его многогранности.Прогулка по старинным улочкам и площадям познакомит вас с монастырскими комплексами и городским самоуправлением Средневековья.Затем вы проедете по главным

магистралям города, чтобы оценить архитектуру советского периода и современные здания. Посетите православный Свято-Духов кафедральный собор, узнайте о застройке Троицкого Предместья и насладитесь видами проспекта Победителей. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать Минск с разных сторон

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Описание экскурсии

Седая история города

Я расскажу о первых упоминаниях Минска в письменных источниках и о Минском Замчище. Пешая прогулка по площади Свободы познакомит вас с бывшими монастырскими комплексами: иезуитов, бернардинцев, базилиан. Затем мы дойдём до Ратуши, где вы узнаете о городском самоуправлении и Магдебурском праве. По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города).

Минск губернский. Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи.

Минск советский. Мы окажемся на проспекте Независимости и обсудим особенности его архитектуры — как довоенной (Дом Правительства, Дом офицеров, Президиум Национальной Академии наук), так и послевоенной (Главпочтапт, ГУМ, Белгосцирк).

Минск 21 века. Ещё один проспект — Победителей — познакомит вас с современными сооружениями города. Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны. Особого внимания заслуживает Национальная библиотека Беларуси: я расскажу, почему она построена в форме алмаза и какие ценности хранятся в её залах.

Организационные детали