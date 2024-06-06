Экскурсии в Гродно из Минска

Найдено 6 экскурсий в категории «Гродно» в Минске, цены от 4 360 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360 за человека
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 3 чел.
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630 за человека
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 8 чел.
Королевский Гродно и Августовский канал
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Ехать из Минска на автобусе далековато.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
    читать дальше

    живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Анатолий, интересно рассказывает, спасибо за это экскурсию. Водителю Сергею, огромное спасибо за отличное сопровождение!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Минска в Гродно - город королей
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
    Экскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия в замке тоже была интересная.
    читать дальше

    Гродно по мне оказался, как маленькая Европа, все так миленько. Все происходило без задержек. Читала некоторые отзывы - многие были не в восторге от обеда, так вот хочу сказать, обед просто потрясный. Суп лапша с курицей, драники, пончики и компот. Короче, экскурсия потрясающая, даже длительная поездка на автобусе не показалась утомительной

    Экскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия вЭкскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия в
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
    Экскурсия в Гродно очень понравилась. Гид Алексей доходчиво и структурировано рассказывал, не перегружая информацией. Заботливо относился к туристам, никого не
    читать дальше

    подгонял. Погода была прекрасная, посмотрели достопримечательности и ещё осталось свободное время. По городу Гродно экскурсию проводил Александр, очень улыбчивый и любящий свой город. Спасибо за прекрасно проведённое время.

  • Н
    Надежда
    16 мая 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Отличная индивидуальная экскурсия с Дмитрием в Гродно. Дмитрий настоящий профессионал с прекрасным чувством юмора. Посетили церковь 12 века, Старый замок,
    читать дальше

    костел и лютеранскую церковь, где послушали орган. Побывали даже в старой аптеке. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Неман. Прогулялись по пешеходной улице, полакомились пирожными в кафе, которое существует с 1795 года. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Из Минска в Гродно - город королей
    Огромная благодарность Ивану за очень интересную и познавательную экскурсию по городу Гродно. Маршрут экскурсии был выполнен в соответствии со всеми нашимы
    читать дальше

    пожеланиями и выполнен с учетом нашего временного интервала. Вечером мы уезжали домой в Тверь. Иван очень внимательный человек. Очень приятен в общении. За время экскурсии узнали очень много интересного и нового. Рекомендуем Всем.

  • O
    Olga
    18 апреля 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Очень понравилось путешествие в Гродно с Дмитрием, время пролетело незаметно, грамотный и любящий свой край гид и приятный человек! Спасибо за всё)
  • Н
    Надежда
    17 марта 2024
    Из Минска в Гродно - город королей
    Отличная экскурсия, прекрасный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гродно»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Минска в Гродно - город королей
  2. Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
  3. Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
  4. Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
  5. Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Гродно" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 360 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Гродно», 97 ⭐ отзывов, цены от 4360₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам