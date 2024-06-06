1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Ехать из Минска на автобусе далековато.
- ООльга5 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
- ЕЕлена2 июня 2024Анатолий, интересно рассказывает, спасибо за это экскурсию. Водителю Сергею, огромное спасибо за отличное сопровождение!
- ААлександр2 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия просто бомба. Экскурсовод рассказывал все по теме, не грузил именами и датами. Сама экскурсия в замке тоже была интересная.
- ООльга25 мая 2024Экскурсия в Гродно очень понравилась. Гид Алексей доходчиво и структурировано рассказывал, не перегружая информацией. Заботливо относился к туристам, никого не
- ННадежда16 мая 2024Отличная индивидуальная экскурсия с Дмитрием в Гродно. Дмитрий настоящий профессионал с прекрасным чувством юмора. Посетили церковь 12 века, Старый замок,
- ННаталья1 мая 2024Огромная благодарность Ивану за очень интересную и познавательную экскурсию по городу Гродно. Маршрут экскурсии был выполнен в соответствии со всеми нашимы
- OOlga18 апреля 2024Очень понравилось путешествие в Гродно с Дмитрием, время пролетело незаметно, грамотный и любящий свой край гид и приятный человек! Спасибо за всё)
- ННадежда17 марта 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гродно»
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