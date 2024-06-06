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Гродно по мне оказался, как маленькая Европа, все так миленько. Все происходило без задержек. Читала некоторые отзывы - многие были не в восторге от обеда, так вот хочу сказать, обед просто потрясный. Суп лапша с курицей, драники, пончики и компот. Короче, экскурсия потрясающая, даже длительная поездка на автобусе не показалась утомительной