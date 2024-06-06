Религиозные экскурсии по святым местам Минска

Найдено 44 экскурсии в категории «Святые места» в Минске, цены от 60 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
«Вы погуляете по узким улочкам Старого Минска, услышите легенды древних храмов и монастырей и заглянете в необычные дворики, где никогда не бывало 99% минчан»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
«Гид также покажет городскую ратушу, костёл Святой Девы Марии, комплекс иезуитских монастырей, восстановленный гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Несвижский Фарный костёлПервый барочный храм Речи Посполитой: великолепные фрески, картины, мрамор и позолота»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
«Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
«Зайти в храм по пути и углубиться в тему религии»
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
«Увидим сохранившиеся чудом храмы и монастыри: базилианские, бернардинские, иезуитский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
324 отзыва
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700 за человека
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
«Вы оцените изящный силуэт храма и его внутреннее убранство, которое часто наполняется звуками органа (если повезет, мы их услышим)»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195 за человека
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
«А еще расскажу о главном православном храме города, перестроенном из костела, и трепетном отношении белорусов к своей истории»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«В деревянном храме увидите уникальный соломенный иконостас, аналогов которому нет»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
«В старинном Верхнем городе вы увидите главные храмы страны: Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«Вы оцените самый старый сохранившийся костёл — храм Обретения Святого Креста при монастыре бернардинцев»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360 за человека
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
«Посещение исторического ядра Минска с центром в Верхнем городе, где вас встретят городская ратуша, Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, здания бывших базилианского и бернардинского монастырей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
«Храм Всех Святых (с посещением), построенный в память о жертвах, спасению Отечества послуживших»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
«Основные точки маршрута: ратуша — Свято-Духов собор — проспект Независимости — Дом правительства — Красный костёл»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
«Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями»
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500 за всё до 20 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Костёл Божьего Тела — храм в стиле раннего барокко 16 века»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
«Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — один из трёх католических храмов в Беларуси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
«Свято-Духов кафедральный собор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
«Мы осмотрим самые известные храмы Минска: зайдём внутрь Свято-Духовского кафедрального собора, а также посетим главный католический храм города — Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии»
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
«Гродненский костёл Франциска КсаверияДалее в программе — один из храмов Беларуси, который носит почётный титул малой базилики (лат»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630 за человека
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
7 отзывов
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
«Симеона и Елены, Минская фабрика-кухня, Дом Залкинда, кафедральный костёл Пресвятой Девы Марии, Гостиный двор, кафедральный собор Сошествия Святого Духа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Колокола Хатыни - память трагедий войны
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
«В храме Всех Святых, ставшем памятником воинам, по желанию зажжёте свечу»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800 за всё до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
«Барокко представит монастырь Базилиан в Борунах, неоготику — костел Вознесения Девы Марии в Красном»
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
«На высоком холме над площадью Свободы перед вами предстанет красивый храм, стоящий особняком среди окружающих зданий»
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Минск открывается для вас
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
«Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Город, которого нет. История Старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
Начало: На площади Свободы
«Мы увидим сохранившиеся и восстановленные храмы, монастыри, рядовую городскую застройку»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
«При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдем в него»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Путешествие из Минска в Могилёв
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
«А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000 за всё до 10 чел.
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Ассиметричный и изящный, он не похож ни на один другой храм»
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
«А также осмотрите фасады величественного костёла и услышите необычную историю появления храма, воплотившего мечту мещанина Антония Тура»
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
По Минску на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
528 отзывов
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«Минское замчище (внешний осмотр) Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
«Возведенный в XVI веке, он стал первым в Речи Посполитой храмом в стиле барокко: великолепные фрески, картины, мрамор и позолота»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии вы увидите то место, откуда пошёл город, узнаете легенду о происхождении названия, прогуляетесь по монастырскому кварталу, поймёте, почему на гербе Минска Богоматерь»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«Вы узнаете про Красный костел и другие соборы, увидите Национальную библиотеку и подниметесь на ее смотровую площадку»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Королевский город Гродно («всё включено»)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
66 отзывов
Гродно: культурное наследие и архитектурные шедевры в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу города-музея Гродно, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ж/д вокзал Минск-Пассажирский, Привокзальная пл. 5
«Гродненский костёл Франциска Ксаверия – один из трех храмов Беларуси, носящих почётный титул малая базилика»
Расписание: См. календарь
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
175Br за человека
Пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
«Здесь узнаете кого оплакивает ангел-хранитель у Храма-памятника, где навеки застыли окаменевшие от горя женщины»
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
«Храм был возведен еще в конце XVII века из глины на месте древнего костела и монастыря доминиканцев»
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Храмы Минска: от древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
«Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000 за всё до 6 чел.
Два лица одного Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
«Сравните православный и католический соборы на одной площади и узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410 за всё до 8 чел.
Духовные места Беларуси: Жировичский монастырь и церковь в Сынковичах
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Духовные места Беларуси: Жировичский монастырь и церковь в Сынковичах
Из Минска - по местам, где свято чтут традиции православной веры
«Храм-крепость в Сынковичах 14 века с очень трогательной историей и исцеляющей иконой Богоматери Всецарица»
2 июля в 09:00
4 июля в 14:00
27 900 за всё до 3 чел.
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
«Мужской бернардинский монастырь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
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    того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не понятно о каком доме говорит в машине, тк не показывала, а сообщала "сейчас справа вы увидите…., а вот сейчас слева мы проедем… Как человек и Светлана, и водитель показались хорошими, но когда экскурсовод переписывается в телефоне во время экскурсии и ответов на вопросы, неприятно. Словно работа" лишь бы провести". Вообщем 4 с минусом. Ну, друзьям бы не посоветовала, но кому-то может и понравится.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Несвижский и Мирский замки за 1 день
    Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую эрудицию, энциклопедические знания и
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    интереснейший рассказ на протяжении всего дня! Время пролетело незаметно и впечатлений положительных масса еще на долгое время! А еще отдельное спасибо за отличное чувство юмора и внимание ко всем нам, за рекомендации и советы по Белоруссии! Удачи и процветания! Рекомендуем на 200% Дмитрия!

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  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Ехать из Минска на автобусе далековато.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
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    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Минску
    Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
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    в Минске. Рекомендую погулять с гидом в первый день в Минске, чтобы не просто посмотреть на здания и виды, а узнать историю этого города.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
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    живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
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    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Святые места»

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