Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты

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«Увидим сохранившиеся чудом храмы и монастыри: базилианские, бернардинские, иезуитский»