1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра Минска: Ратушу в стиле классицизма, Гостиный двор, архикафедральный костел Святой Девы Марии XVIII века, комплекс Торговых рядов и Кафедральный собор Святого Духа»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
«Гид также покажет городскую ратушу, костёл Святой Девы Марии, комплекс иезуитских монастырей, восстановленный гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Несвижский Фарный костёлПервый барочный храм Речи Посполитой: великолепные фрески, картины, мрамор и позолота»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
«Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
«Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в костел Святой Девы Марии 18 века и кафедральный собор Святого Духа 17 века и погрузимся в атмосферу средневекового экономического центра»
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
«Мы зайдём в Кафедральный Собор Святого Духа и увидим чудотворную икону – оберег Минска»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
«Вы оцените изящный силуэт храма и его внутреннее убранство, которое часто наполняется звуками органа (если повезет, мы их услышим)»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
«А еще расскажу о главном православном храме города, перестроенном из костела, и трепетном отношении белорусов к своей истории»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«В деревянном храме увидите уникальный соломенный иконостас, аналогов которому нет»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
«В старинном Верхнем городе вы увидите главные храмы страны: Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«А неподалёку расположился главный собор — Фарный костёл, один из самых больших на территории Беларуси»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
«Храм Всех Святых (с посещением), построенный в память о жертвах, спасению Отечества послуживших»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
«Основные точки маршрута: ратуша — Свято-Духов собор — проспект Независимости — Дом правительства — Красный костёл»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
«Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями»
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Костёл Божьего Тела — храм в стиле раннего барокко 16 века»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
«Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — один из трёх католических храмов в Беларуси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
«Свято-Духов кафедральный собор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
«Мы осмотрим самые известные храмы Минска: зайдём внутрь Свято-Духовского кафедрального собора, а также посетим главный католический храм города — Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии»
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
«Гродненский костёл Франциска КсаверияДалее в программе — один из храмов Беларуси, который носит почётный титул малой базилики (лат»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
«В храме Всех Святых, ставшем памятником воинам, по желанию зажжёте свечу»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
«А примером ретроспективно-русского стиля станут церкви в Крево, Гольшанах и Лоске»
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
«Свято-Духов кафедральный собор (внешний осмотр)»
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
«Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
Начало: На площади Свободы
«Мы посетим Кафедральный православный собор Св»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
«Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
«При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдем в него»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Ассиметричный и изящный, он не похож ни на один другой храм»
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
«А также осмотрите фасады величественного костёла и услышите необычную историю появления храма, воплотившего мечту мещанина Антония Тура»
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«Опоясывающие его изящные улочки с причудливыми линиями домов, средневековые храмы и монастыри – всё это придает площади Свободы особый неповторимый колорит»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
«В самом поселке Мир удивительным образом на центральной площади соседствуют храмы различных конфессий –православная Троицкая церковь (XVI в»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии вы увидите то место, откуда пошёл город, узнаете легенду о происхождении названия, прогуляетесь по монастырскому кварталу, поймёте, почему на гербе Минска Богоматерь»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«Вы узнаете про Красный костел и другие соборы, увидите Национальную библиотеку и подниметесь на ее смотровую площадку»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Групповая
14 часов
Гродно: культурное наследие и архитектурные шедевры в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу города-музея Гродно, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ж/д вокзал Минск-Пассажирский, Привокзальная пл. 5
«Гродненский костёл Франциска Ксаверия – один из трех храмов Беларуси, носящих почётный титул малая базилика»
Расписание: См. календарь
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
175Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
«Минск покажет как на одной стороне площади могут мирно и невозмутимо стоять средневековые католические и православные храмы, а с другой — грозный Сталинский ампир и здания с самым настоящим социалистическим содержанием в духе коммунизма»
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
«И наконец, в 1990 году бывший собор вновь стал действующим костелом, который посвящен предводителю небесного воинства»
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
«Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовные места Беларуси: Жировичский монастырь и церковь в Сынковичах
Из Минска - по местам, где свято чтут традиции православной веры
«Храм-крепость в Сынковичах 14 века с очень трогательной историей и исцеляющей иконой Богоматери Всецарица»
2 июля в 09:00
4 июля в 14:00
27 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
«Поговорим о старинных минских монастырях, эпохе барокко и особенностях храмовой архитектуры»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
- ВВиктория6 июня 2024Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую эрудицию, энциклопедические знания и
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Ехать из Минска на автобусе далековато.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ВВалерия5 июня 2024Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ООльга5 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
- ИИрина4 июня 2024Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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