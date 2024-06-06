Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты

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«Мы зайдём в Кафедральный Собор Святого Духа и увидим чудотворную икону – оберег Минска»