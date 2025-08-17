Приглашаем в увлекательное путешествие, где природа раскрывает все свои тайны.
В ходе экскурсии вы сделаете свой первый шаг по болотам, в которых невозможно утонуть, но можно утонуть в своих эмоциях. В стоимость включены приветственные угощения, трансфер и сопровождение аттестованного гида.
В ходе экскурсии вы сделаете свой первый шаг по болотам, в которых невозможно утонуть, но можно утонуть в своих эмоциях. В стоимость включены приветственные угощения, трансфер и сопровождение аттестованного гида.
Описание экскурсииПрограмма тура: Путешествие начинается из города Минска. Ранний утренний старт из Минска. Во время комфортного переезда в северном направлении вы насладитесь панорамными видами на белорусские холмы. Проезжая поселок Илья вы увидите, как мирно соседствуют две конфессии на одном пространстве - изящный храм из красного кирпича в неороманском стиле Костел Сердца Иисуса (начало XX века) и Церковь св. Иосифа. Будславский костел. При въезде в Будслав перед вами откроется панорама на Будславский костел — это архитектурный гигант среди сельской тишины, чей масштаб сопоставим с лучшими соборами Европы. При желании вы можете совершить пожертвования в храме. Встреча в усадьбу. Ознакомившись с достопримечательностями городка мы отправимся на встречу с природным чудом: болотом Габы. Внимательные сотрудники фольварка радушно встретят вас приветственным угощением и подберут экипировку для комфортного покорения маршрута. Хайкинг по болотам. Гид-экскурсовод проведет вас по болоту Габы безопасными и живописными тропами, расскажет об истории знаковых объектов этих мест. По некоторым оценкам болота Габы около 9000 лет. Болото Габы входит в число 25 болот, которые лучше всего подходят для посещения. Общая площадь – около 4500 га. Габы – верховое болото, поэтому утонуть здесь даже при огромном желании не получится. А вот провалиться по пояс и получить экстремальные ощущения – можно. Протяженность нашего маршрута – примерно 7 километров. Обед. После увлекательного, насыщенного и активного времяпровождения по возвращению на Фольварк Вас ждет горячий, сытный домашний обед из экологически чистых продуктов. Традиционные блюда, которые тают во рту Отъезд в Минск. Возвращаемся с очистившимися мыслями и мощным зарядом природной энергии! Важная информация:
- В тайминге возможны изменения (связанные с погодными условиями).
- После бронирования тура, пожалуйста, сообщите нам свой размер обуви для подбора болотных сапог.
- Что взять с собой: - Обязательно возьмите с собой ремень – с его помощью вы будете крепить сапоги. - Сменную одежду и запасные носки. - Средство от насекомых (в зависимости от сезона).
- Пожалуйста, обратите внимание! Оплата на месте только в национальной валюте — белорусских рублях.
По вторникам и субботам в 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будслав
- Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии
- Усадьбу на болотах
- Болота Габы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту
- Приветственное угощение (самогон, сало, колбаски и хлеб, чай и кофе)
- Экипировка + экскурсия по болотам
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Советская 15, у входа в Красный Костел
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 08:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Важная информация
- В тайминге возможны изменения (связанные с погодными условиями)
- После бронирования тура, пожалуйста, сообщите нам свой размер обуви для подбора болотных сапог
- Что взять с собой:
- Обязательно возьмите с собой ремень - с его помощью вы будете крепить сапоги
- Сменную одежду и запасные носки
- Средство от насекомых (в зависимости от сезона)
- Пожалуйста, обратите внимание! Оплата на месте только в национальной валюте - белорусских рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Организовано на 5! Увлекательная экскурсия! Гиды очень интересно рассказывали! Какой был шикарный обед в усадьбе и как нас встретили! Настолько было интересно и живописно, что время пролетело. Для тех, кто любит хайкинг, прогулки и т. п. понравится. Рекомендую!
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