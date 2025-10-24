Мои заказы

Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно

За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
Мы организуем для вас трансфер по самым знаменитым замкам Беларуси, чтобы вы познакомились с их историей и архитектурой. Вы увидите дворец Пусловских в Коссове, Ружанский дворец Сапег и музей-усадьбу Тадеуша Костюшко.

А также замки Радзивиллов — Мирский и Несвижский, хранящие память о могущественной шляхетской династии. И всё это — за один насыщенный день.
5
4 отзыва
Описание трансфер

По пути из Минска и обратно вы полюбуетесь красотой белорусских пейзажей из окна комфортабельного автомобиля. А в течение дня самостоятельно посетите замки и дворцы, полюбуетесь изысканными архитектурными деталями и осмотрите интерьеры.

В программу трансфера входят:

  • Коссовский замок (дворец Пусловских) — уникальный памятник неоготики, поражающий деталями и атмосферой эпохи
  • Ружанский дворец — величественный архитектурный ансамбль, известный как белорусский Версаль
  • Музей-усадьба Тадеуша Костюшко — посвящённый польскому и литовскому полководцу, лидеру восстания 1794 года
  • Несвижский дворцово-парковый ансамбль — отголосок былого величия рода Радзивиллов, сочетающий ренессанс, барокко и классицизм
  • Мирский замок — оборонительное сооружение 16–17 веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом а трансфер для самостоятельного осмотра.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-class или аналогичной модели
  • В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi
  • Входные билеты в замки, услуги местных гидов и обед не входят в стоимость трансфера
  • За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Александр
Александр — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я занимаюсь организацией экскурсий и трансферов к самым интересным достопримечательностям Беларуси с 2020 года. Наша команда предлагает и вам насладиться красотой нашей страны.

Надежда
24 окт 2025
Александр спасибо большое за организацию поездки! Посмотрели с удовольствием все запланированные места, на машине гораздо удобнее чем с организованной группой, очень комфортно ехать и потом нигде никого не ждешь. Самостоятельно
осмотрели все замки и музеи, Александр по пути в машине включал интересные видео с историческими фактами, на каждом объекте давал пояснения что лучше посетить и доводил до кассы. Спасибо большое!!!! Когда будем в Беларуси в следующий раз, обязательно воспользуюсь по другому интересному маршруту!

Евгения
Евгения
13 сен 2025
Прекрасно организованный трансфер по замкам. Александр эрудированный, интеллигентный молодой человек. Всю дорогу поддерживал беседу, обладает глубокими знаниями истории, культуры, связанных с маршрутом. Рассказывал интересные факты подготовил и показал видеоматериалы про замки. Проявил заботу и помощь в поисках места для обеда. Весь маршрут был четко структурирован и организован по времени. Нигде не спешили, но везде успели.
Прекрасно организованный трансфер по замкам. Александр эрудированный, интеллигентный молодой человек. Всю дорогу поддерживал беседу, обладает глубокими
Власов
25 авг 2025
Александр-ответственный, вежливый, учтивый человек. На протяжении всего маршрута не возникло ни капли сомнения в выбранном путешествии. Машина чистая, ухоженная. Водичка в салоне) Все показали, рассказали, проводили до касс в замках. Всегда готов ответить на возникающие вопросы. Очень приятные впечатления после поездки!
Наталья
6 авг 2025
Большое спасибо Александру, нам все очень понравилось. Прибыл утром точно вовремя, водитель вежливый и внимательный, машина чистая и комфортабельная. Ехали в комфортном режиме, везде было достаточно времени, чтобы все осмотреть
без спешки. Ездили по 4-м замкам и везде Александр доводил нас прямо до кассы, чтобы мы не заблудились и показывал, где начало экскурсии. Очень удобно и не теряешь зря время:) Также помог нам с организацией обеда. В общем все отлично, рекомендуем всем:)

