Мы организуем для вас трансфер по самым знаменитым замкам Беларуси, чтобы вы познакомились с их историей и архитектурой. Вы увидите дворец Пусловских в Коссове, Ружанский дворец Сапег и музей-усадьбу Тадеуша Костюшко. А также замки Радзивиллов — Мирский и Несвижский, хранящие память о могущественной шляхетской династии. И всё это — за один насыщенный день.

Описание трансфер

По пути из Минска и обратно вы полюбуетесь красотой белорусских пейзажей из окна комфортабельного автомобиля. А в течение дня самостоятельно посетите замки и дворцы, полюбуетесь изысканными архитектурными деталями и осмотрите интерьеры.

В программу трансфера входят:

Коссовский замок (дворец Пусловских) — уникальный памятник неоготики, поражающий деталями и атмосферой эпохи

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом а трансфер для самостоятельного осмотра.

Организационные детали