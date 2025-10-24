Мы организуем для вас трансфер по самым знаменитым замкам Беларуси, чтобы вы познакомились с их историей и архитектурой. Вы увидите дворец Пусловских в Коссове, Ружанский дворец Сапег и музей-усадьбу Тадеуша Костюшко.
А также замки Радзивиллов — Мирский и Несвижский, хранящие память о могущественной шляхетской династии. И всё это — за один насыщенный день.
Описание трансфер
По пути из Минска и обратно вы полюбуетесь красотой белорусских пейзажей из окна комфортабельного автомобиля. А в течение дня самостоятельно посетите замки и дворцы, полюбуетесь изысканными архитектурными деталями и осмотрите интерьеры.
В программу трансфера входят:
- Коссовский замок (дворец Пусловских) — уникальный памятник неоготики, поражающий деталями и атмосферой эпохи
- Ружанский дворец — величественный архитектурный ансамбль, известный как белорусский Версаль
- Музей-усадьба Тадеуша Костюшко — посвящённый польскому и литовскому полководцу, лидеру восстания 1794 года
- Несвижский дворцово-парковый ансамбль — отголосок былого величия рода Радзивиллов, сочетающий ренессанс, барокко и классицизм
- Мирский замок — оборонительное сооружение 16–17 веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом а трансфер для самостоятельного осмотра.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-class или аналогичной модели
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi
- Входные билеты в замки, услуги местных гидов и обед не входят в стоимость трансфера
- За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я занимаюсь организацией экскурсий и трансферов к самым интересным достопримечательностям Беларуси с 2020 года. Наша команда предлагает и вам насладиться красотой нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
24 окт 2025
Александр спасибо большое за организацию поездки! Посмотрели с удовольствием все запланированные места, на машине гораздо удобнее чем с организованной группой, очень комфортно ехать и потом нигде никого не ждешь. Самостоятельно
Евгения
13 сен 2025
Прекрасно организованный трансфер по замкам. Александр эрудированный, интеллигентный молодой человек. Всю дорогу поддерживал беседу, обладает глубокими знаниями истории, культуры, связанных с маршрутом. Рассказывал интересные факты подготовил и показал видеоматериалы про замки. Проявил заботу и помощь в поисках места для обеда. Весь маршрут был четко структурирован и организован по времени. Нигде не спешили, но везде успели.
В
Власов
25 авг 2025
Александр-ответственный, вежливый, учтивый человек. На протяжении всего маршрута не возникло ни капли сомнения в выбранном путешествии. Машина чистая, ухоженная. Водичка в салоне) Все показали, рассказали, проводили до касс в замках. Всегда готов ответить на возникающие вопросы. Очень приятные впечатления после поездки!
Н
Наталья
6 авг 2025
Большое спасибо Александру, нам все очень понравилось. Прибыл утром точно вовремя, водитель вежливый и внимательный, машина чистая и комфортабельная. Ехали в комфортном режиме, везде было достаточно времени, чтобы все осмотреть
