Комфортный трансфер в Несвиж и Мир: подача авто, опытный водитель, гибкий график, ожидание на месте и доставка обратно. Идеально, чтобы увидеть оба замка за один день и насладиться их атмосферой без лишних хлопот.
Описание трансферТрансфер в Несвиж и город Мир Мы предлагаем удобный и комфортный трансфер к двум жемчужинам архитектуры Беларуси – Несвижскому и Мирскому замкам. Вы можете посетить знаменитые достопримечательности страны, узнать их историю. Что входит в услугу:
- Подача автомобиля по адресу.
- Комфортабельный транспорт – от легкового авто до минивэна или микроавтобуса (в зависимости от числа пассажиров).
- Поездка с профессиональным водителем, хорошо знающим маршрут.
- Возможность составить индивидуальный график: остановки для фото, обед или посещение сувенирных лавок.
- Ожидание водителя на месте (чтобы вы спокойно насладились экскурсией).
- Доставка обратно в город или к следующей точке маршрута.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Несвижский замок
- Мирский замок
Что включено
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Услуги гида (обговариваются индивидуально и оплачиваются отдельно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск стоянка по улице Кирова около футбольного стадиона Динамо 53.896109, 27.557602
Завершение: Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
