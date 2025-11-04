Что вас ожидает

По пути мы расскажем:

Почему Несвижский замок называют белорусским Версалем, как в его стенах создавались художественные шедевры, театральные постановки и велась оживлённая политическая жизнь.

Как Мирский замок из оборонительного сооружения превратился в роскошную резиденцию, как пережил войны, разрушения и стал символом возрождения белорусского наследия.

Мирский замок

Вы увидите мощные оборонительные стены, готические башни, живописное озеро и дворцовый внутренний двор.

Полюбуетесь тем, как готика, ренессанс и барокко сочетаются в одном строении.

Почувствуете дух рыцарской эпохи и заглянете в старинные залы.

Погрузитесь в историю Средневековья и сделаете эффектные фото с высоты башен.

Несвижский замок

Вы изучите бывшую резиденция князей Радзивиллов — крупнейшего магнатского рода Великого княжества Литовского.

Оцените великолепный фасад в стиле ренессанса и парадные дворцовые залы.

Прогуляетесь по парку с видом на водоёмы и рвы.

И познакомитесь с легендами о Чёрной даме — призраке, который бродит по коридорам замка.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Mercedes V-Класс.

Если понадобится детское кресло — пожалуйста, напишите об этом заранее.

В пути мы коротко познакомим вас с темой экскурсии. В замках вы можете взять аудиогид или воспользоваться услугами местного гида.

С вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Входные билеты оплачиваются дополнительно