Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков

Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки Несвиж и Мир. Узнайте о тайнах Радзивиллов и насладитесь уникальной архитектурой
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир. Это уникальная возможность увидеть архитектурные шедевры и погрузиться в историю белорусской земли.

В Несвижском замке, известном как белорусский Версаль, вы узнаете о политической и культурной жизни князей Радзивиллов. Мирский замок впечатлит своими оборонительными стенами и готическими башнями.

Прогулка по этим местам подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к старинным легендам
5
44 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🏰 Посещение двух уникальных замков
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🕰 Погружение в историю и легенды
  • 🎨 Уникальная архитектура
  • 📸 Возможность сделать эффектные фото
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков© Вячеслав
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков© Вячеслав
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков© Вячеслав
Что можно увидеть

  • Несвижский замок
  • Мирский замок

Описание трансфер

Что вас ожидает

По пути мы расскажем:

Почему Несвижский замок называют белорусским Версалем, как в его стенах создавались художественные шедевры, театральные постановки и велась оживлённая политическая жизнь.
Как Мирский замок из оборонительного сооружения превратился в роскошную резиденцию, как пережил войны, разрушения и стал символом возрождения белорусского наследия.

Мирский замок

  • Вы увидите мощные оборонительные стены, готические башни, живописное озеро и дворцовый внутренний двор.
  • Полюбуетесь тем, как готика, ренессанс и барокко сочетаются в одном строении.
  • Почувствуете дух рыцарской эпохи и заглянете в старинные залы.
  • Погрузитесь в историю Средневековья и сделаете эффектные фото с высоты башен.

Несвижский замок

  • Вы изучите бывшую резиденция князей Радзивиллов — крупнейшего магнатского рода Великого княжества Литовского.
  • Оцените великолепный фасад в стиле ренессанса и парадные дворцовые залы.
  • Прогуляетесь по парку с видом на водоёмы и рвы.
  • И познакомитесь с легендами о Чёрной даме — призраке, который бродит по коридорам замка.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Mercedes V-Класс.
  • Если понадобится детское кресло — пожалуйста, напишите об этом заранее.
  • В пути мы коротко познакомим вас с темой экскурсии. В замках вы можете взять аудиогид или воспользоваться услугами местного гида.
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Входные билеты оплачиваются дополнительно

  • Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
  • Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.

Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным
и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Мария)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Андрей)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Айдар)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (PANINA)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Ирина)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Ирина)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Ирина)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Марина)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Анастасия)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Анастасия)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Анастасия)Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков (Анастасия)
А
Александр
4 ноя 2025
Вовремя, чисто, вежливо и доброжелательно.
Спасибо!!
К
Кальбина
3 ноя 2025
Однозначно рекомендую!!! Восхитительные впечатления от поездки, знакомства с городом, от беседы о жизни людей в этой замечательной стране!
Дружелюбность, отзывчивость, безопасность, чувство юмора, грамотность речи!! А главное мы почувствовали сразу, что
Вячеслав гордится и любит свою страну и свой город!! Разве этого мало, чтобы быть уверенным, как пройдет ваша поездка??? Конечно нет!!! Жалко, что наша короткое путешествие не может уместить всю прелесть других локаций, городов. Конечно мы вернёмся в эту страну! А пока, вернувшись в Казань и Москву, мы будем вспоминать миллионы прекрасных картинок, что запомнили наши глаза!!!
Бонусом, Вячеслав откроет секрет где вас вкусно познакомят с национальной кухней. А еще где продают наивкуснейшее сало и мясные изделия, после дегустации которых, мы отменили ужин)))

С добрыми пожеланиями всем будущим гостям Минска и Вячеславу от гостей и друзей из Москвы и Казани!!!!

В
Вячеслав
28 окт 2025
Ненавязчивый водитель, рассказал по пути движения обо всем, что видели, не нагружая мозг. Уложились в 6 часов с обедом, как и хотели, т к долгие автобусные экскурсии с тремя детьми - это каторга для нас.
Я
Яна
27 окт 2025
Рекомендую! Вячеслав вежливый, пунктуальный. Аккуратный водитель и просто хороший человек
Oxana
Oxana
27 окт 2025
Все организовано отлично, машина комфортная, очень интересный маршрут. Спасибо большое за впечатления!
Ольга
Ольга
26 окт 2025
Огромное спасибо Вячеславу за познавательную и интересную экскурсию (именно экскурсию, а не только трансфер). Он рассказал много всего интересного о стране, ее повседневной жизни, подсказал, какие достопримечательности посетить и где
можно вкусно покушать. Даже предложил сделать несколько фото в наиболее красивых локациях! Кроме прочего, дал полезные советы о том, какие вкусные сувениры можно привезти из Белоруссии. Нам экскурсия очень понравилась, обязательно порекомендуем друзьям, знакомым и не раз вернемся сами! Спасибо большое за прекрасный трип!

Д
Дмитрий
11 окт 2025
Спасибо Дмитрию. Очень познавательно, интересно рассказывал. Видно что любит свою работу. Было комфортно.
И
Иванова
11 окт 2025
Вячеслав изумительно провел наше путешествие, замечательный рассказчик, который любит и гордится своей страной, уважительное и внимательное отношение к туристам.
Н
Наталья
10 окт 2025
С благодарностью Максиму за веселую, содержательную и познавательную поездку!
С
Светлана
22 сен 2025
Мы ездили компанией из 8 человек в замки Несвеж и Мирский, водителем у нас был Александр.
Дорога к замкам прошла не заметно, за интересными рассказами о Минске и замках Несвеж и
Мирский. Задавали Александру в течении поездки много вопросов, на которые он с удовольствием отвечал, а также нас проводил до касс, объяснил и показал где купить билеты, где раздеться и т. д., всегда был с нами на связи. После поездки мы очень много информации узнали о стране и о замках.
Нам все очень понравилось!!! Огромное спасибо Александру и Вячеславу, которые организовали нам такую замечательную и интересную поездку!!!

Мария
Мария
21 сен 2025
Пишем по горячим следам. Отлично съездили сегодня в два замка с Сергеем на Каравелле. Получили большое удовольствие. Сергей деликатно и ненавязчиво помог нам спланировать день, был внимателен к нашим просьбам. Очень рекомендуем!
Пишем по горячим следам. Отлично съездили сегодня в два замка с Сергеем на Каравелле. Получили большое
О
Ольга
4 сен 2025
Высшая оценка. Только что вернулись с экскурсии. У нас был водитель Александр. Аккуратный водитель,чуткий и заботливый человек. Великолепно знает историю своей страны. По дороге получили столько полезной информации,что по приезду в замки экскурсия уже не понадобилась. Дорога пролетела незаметно. В следующие запланированные поездки только с ним.
Д
Диана
30 авг 2025
Все было на высшем уровне! Вячеслав быстро отреагировал на запрос, ответил на все интересующие вопросы и учел все нюансы! Поездка была увлекательной, всю дорогу общались, узнали очень много полезной и
интересной информации о городе и стране в целом. Потом уже пожалели, что не взяли экскурсию раньше, тк поняли, что многое ещё не увидели (но будет повод вернуться))). По Вячеславу сразу видно, что человек горит своим делом и любит свою родину! Спасибо огромное за такие впечатления!

М
Мария
30 авг 2025
Отличная экскурсия. По дороге от водителя мы узнали всю основную информацию о замках,он так интересно все рассказал,что аудиогид уже по сути был не нужен,там все дублировалось. Очень интересная поездка!
А
Андрей
29 авг 2025
Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).
Кроме прогулок по Минску, мы семьей решили осмотреть Несвиж и
Мир, ну а как без этого. Так как семья у нас большая, то выбор пал на индивидуальный трансфер, на трипстер, случайно нашел объявление и не прогадал. Вячеслав отличный водитель и рассказчик, машина просторная, быстрая). Доехали с комфортом, получили массу впечатлений и приехали обратно.
Крайне советую, не прогадаете.

Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).

