Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир. Это уникальная возможность увидеть архитектурные шедевры и погрузиться в историю белорусской земли.
В Несвижском замке, известном как белорусский Версаль, вы узнаете о политической и культурной жизни князей Радзивиллов. Мирский замок впечатлит своими оборонительными стенами и готическими башнями.
Прогулка по этим местам подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к старинным легендам
5 причин купить этот трансфер
- 🏰 Посещение двух уникальных замков
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🕰 Погружение в историю и легенды
- 🎨 Уникальная архитектура
- 📸 Возможность сделать эффектные фото
Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
Описание трансфер
Что вас ожидает
По пути мы расскажем:
Почему Несвижский замок называют белорусским Версалем, как в его стенах создавались художественные шедевры, театральные постановки и велась оживлённая политическая жизнь.
Как Мирский замок из оборонительного сооружения превратился в роскошную резиденцию, как пережил войны, разрушения и стал символом возрождения белорусского наследия.
Мирский замок
- Вы увидите мощные оборонительные стены, готические башни, живописное озеро и дворцовый внутренний двор.
- Полюбуетесь тем, как готика, ренессанс и барокко сочетаются в одном строении.
- Почувствуете дух рыцарской эпохи и заглянете в старинные залы.
- Погрузитесь в историю Средневековья и сделаете эффектные фото с высоты башен.
Несвижский замок
- Вы изучите бывшую резиденция князей Радзивиллов — крупнейшего магнатского рода Великого княжества Литовского.
- Оцените великолепный фасад в стиле ренессанса и парадные дворцовые залы.
- Прогуляетесь по парку с видом на водоёмы и рвы.
- И познакомитесь с легендами о Чёрной даме — призраке, который бродит по коридорам замка.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Mercedes V-Класс.
- Если понадобится детское кресло — пожалуйста, напишите об этом заранее.
- В пути мы коротко познакомим вас с темой экскурсии. В замках вы можете взять аудиогид или воспользоваться услугами местного гида.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
- Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярнымЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
4 ноя 2025
Вовремя, чисто, вежливо и доброжелательно.
Спасибо!!
К
Кальбина
3 ноя 2025
Однозначно рекомендую!!! Восхитительные впечатления от поездки, знакомства с городом, от беседы о жизни людей в этой замечательной стране!
Дружелюбность, отзывчивость, безопасность, чувство юмора, грамотность речи!! А главное мы почувствовали сразу, что
В
Вячеслав
28 окт 2025
Ненавязчивый водитель, рассказал по пути движения обо всем, что видели, не нагружая мозг. Уложились в 6 часов с обедом, как и хотели, т к долгие автобусные экскурсии с тремя детьми - это каторга для нас.
Я
Яна
27 окт 2025
Рекомендую! Вячеслав вежливый, пунктуальный. Аккуратный водитель и просто хороший человек
Oxana
27 окт 2025
Все организовано отлично, машина комфортная, очень интересный маршрут. Спасибо большое за впечатления!
Ольга
26 окт 2025
Огромное спасибо Вячеславу за познавательную и интересную экскурсию (именно экскурсию, а не только трансфер). Он рассказал много всего интересного о стране, ее повседневной жизни, подсказал, какие достопримечательности посетить и где
Д
Дмитрий
11 окт 2025
Спасибо Дмитрию. Очень познавательно, интересно рассказывал. Видно что любит свою работу. Было комфортно.
И
Иванова
11 окт 2025
Вячеслав изумительно провел наше путешествие, замечательный рассказчик, который любит и гордится своей страной, уважительное и внимательное отношение к туристам.
Н
Наталья
10 окт 2025
С благодарностью Максиму за веселую, содержательную и познавательную поездку!
С
Светлана
22 сен 2025
Мы ездили компанией из 8 человек в замки Несвеж и Мирский, водителем у нас был Александр.
Дорога к замкам прошла не заметно, за интересными рассказами о Минске и замках Несвеж и
Мария
21 сен 2025
Пишем по горячим следам. Отлично съездили сегодня в два замка с Сергеем на Каравелле. Получили большое удовольствие. Сергей деликатно и ненавязчиво помог нам спланировать день, был внимателен к нашим просьбам. Очень рекомендуем!
О
Ольга
4 сен 2025
Высшая оценка. Только что вернулись с экскурсии. У нас был водитель Александр. Аккуратный водитель,чуткий и заботливый человек. Великолепно знает историю своей страны. По дороге получили столько полезной информации,что по приезду в замки экскурсия уже не понадобилась. Дорога пролетела незаметно. В следующие запланированные поездки только с ним.
Д
Диана
30 авг 2025
Все было на высшем уровне! Вячеслав быстро отреагировал на запрос, ответил на все интересующие вопросы и учел все нюансы! Поездка была увлекательной, всю дорогу общались, узнали очень много полезной и
М
Мария
30 авг 2025
Отличная экскурсия. По дороге от водителя мы узнали всю основную информацию о замках,он так интересно все рассказал,что аудиогид уже по сути был не нужен,там все дублировалось. Очень интересная поездка!
А
Андрей
29 авг 2025
Ну чтож, наша поездка в Минск была дебютной, как собственно и само посещение Беларуси, времени мало, а увидеть нужно так много))).
Кроме прогулок по Минску, мы семьей решили осмотреть Несвиж и
Входит в следующие категории Минска
