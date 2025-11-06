Удобный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху рыцарей.
Опытный водитель не только доставит вас к информационно-кассовым центрам, но и расскажет о династии Радзивиллов, остановится для фото и предложит кафе с национальной кухней. В Несвиже и Мире можно взять аудиогид или воспользоваться услугами местного экскурсовода. Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях с Wi-Fi и кондиционером
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Исторические факты
- 📸 Возможность фотоостановок
- 🍽️ Советы по местной кухне
- 🎧 Аудиогид и экскурсоводы
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
- Ратуша в Несвиже
- Костёл Божьего Тела
- Костёл Святого Николая
- Синагогальный двор
Описание трансфер
- Наш путь пройдёт по живописной территории Минской и Гродненской областей.
- В пути водитель расскажет о династии Радзивиллов. К примеру, вы узнаете, за счёт чего род так разбогател.
- Также он может остановиться в дороге, чтобы вы сделали фото или купили кофе.
- В Несвиже и Мире доставит вас к информационно-кассовым центрам. Вы сможете посетить Несвижский и Мирский замки с местными экскурсоводами, осмотреть в Несвиже ратушу и костёл Божьего Тела, а в Мире — костёл Святого Николая и синагогальный двор.
- Можем заранее посоветовать кафе для вкусного обеда и забронировать для вас столик.
Организационные детали
- Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
- Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода.
- Вы сможете выбрать удобное время старта и подкорректировать продолжительность экскурсии. Детали обсудим в переписке.
- При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20).
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
- Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Стаханова
6 ноя 2025
Все прошло замечательно. Формат поездки - трансфер на автомобиле с водителем-экскурсоводом - оказался для нас идеальным. Дмитрий очень приветливый, пунктуальный, заботливый, готов предвосхитить все ваши разумные желания. Автомобиль чистый, новый,
И
Ирина
4 ноя 2025
Отличная экскурсия с Дмитрием. Все четко по плану, но при этом гибко учтены все наши пожелания. Интересный рассказ и отличное чувство юмора гида еще более украсили и без того интересную поездку.
Светлана
27 окт 2025
Очень хорошая поездка. Чистый автомобиль, аккуратное вождение. По пути нам рассказали про город, про страну — про устройство и жизнь людей. Было интересно и познавательно.
В одном замке нам не хватило аудиогидов. Во втором — такая возможность была. Аудиогиды лучше бронировать заранее. Так нам сказали в кассе. Сами замки великолепны.
Е
Екатерина
12 окт 2025
Заказывали трансфер по замкам на 5 человек. Всем 5 участникам очень понравилось, а как понимаете большой компании угодить сложно.
Водителем был Владислав. Приехал за нами вовремя. Машина была идеально чистой. По
Н
Назарова
8 окт 2025
Огромное спасибо! Экскурсия замечательная: познавательная, увлекательная! Экскурсовод Вячеслав погрузил нас в историю Несвижа и Мира, рассказал о традициях Беларуси! После экскурсии мы точно вернемся снова в Беларусь, чтобы продолжить знакомство с этой замечательной страной!!! Спасибо огромное!
Н
Наталья
5 окт 2025
Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку!!! Забрали нас с нужного нам адреса, вернули тоже на нужный нам адрес, вся дорога сопровождалась прекрасным рассказом от Вячеслава!!! Очень познавательно, не затянуто, все по делу, с шутками и с любовью к своей стране!!! Спасибо огромное, путешествовать в следующий раз только с вами!!!! Обязательно вернемся!!
Анна
2 окт 2025
Очень рады, что выбрали именно этот вариант поездки в Мир и Несвиж. Из-за работы пришлось сдвинуть начало экскурсии и место встречи - никаких проблем не возникло. Приехал очаровательный Роман на
И
Ирина
1 окт 2025
Потрясающий Гид РОМАН, нам очень повезло! Потрясающе провели время наши экскурсии в замки Мир и Несвеж! Оставил именно Роман потрясающие воспоминания и впечатления об истории и городе, районе, душевно все было, много интересных мест, моментов и рекомендаций! Комфортный микроавтобус . Огромное спасибо!
Н
Нина
20 сен 2025
Отличное получилось путешествие!
Много интересной информации, по делу, но с шутками и в простой понятной манере + очень комфортное вождение + подстраивание под наши цели по времени и маршруту, без заморочек, легко и весело
Супер! Обязательно порекомендую друзьям
Е
Елена
17 сен 2025
Замечательная экскурсия! Интересная, впечатляющая. Гиду отдельная благодарность!
В
Валерия
31 авг 2025
За сутки экскурсовод написал в вотсап, подтвердив еще раз место время и сообщив номера авто. Когда приехал написал, что на месте.
Передвигались по маршруту с заездом в нужные нам места: магазин/обмен валюты.
Все прозрачно рассказывал, показывал, фотографировал нас, оставлял одних погулять, нигде не торопил, забирал в оговоренном месте по сообщению в вотсап.
Все прошло прекрасно, рекомендую!
I
Irina
22 авг 2025
Пунктуальный,воспитанный,по настоящему приятный человек,душевный рассказчик, любящий свое дело и свою страну,очень быстро и приятно провели время,всем рекомендую
Татьяна
21 авг 2025
Восхитительная поездка!!! Александр прекрасный рассказчик и виртуозный водитель! узнали и увидели много интересного и с отличным комфортом! Окунулись в рыцарскую эпоху и попробовали самое вкусное в Беларуси мороженое. Александр учел все наши пожелания. Спасибо за великолепный день!
Ю
Юлия
20 авг 2025
Провели с Дмитрием насыщенный день. Указано что трансфер, но он нам по пути к замкам рассказывал много интересного, отвечал на все наши вопросы. Было очень познавательно. Подсказал откуда лучше сделать красивые фото. От поездки остались самые лучшие впечатления.
О
Оксана
19 авг 2025
С Дмитрием мы ездили в Несвиж и Мир. Машина чистая и комфортная, вождение спокойное, безопасное. Дмитрий, не хуже экскурсовода владеет основной исторической информацией и с радостью ей делится. Рассказал много интересных моментов про Минск и про разные исторические и не только факты. Дорога была очень комфортной и познавательной.
Остались приятные впечатления от насыщенной поездки. Искренне рекомендую.
