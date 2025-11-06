Мои заказы

Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей

Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в историю с опытным водителем, который расскажет о династии Радзивиллов
Удобный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху рыцарей.

Опытный водитель не только доставит вас к информационно-кассовым центрам, но и расскажет о династии Радзивиллов, остановится для фото и предложит кафе с национальной кухней. В Несвиже и Мире можно взять аудиогид или воспользоваться услугами местного экскурсовода. Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях с Wi-Fi и кондиционером
43 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏰 Исторические факты
  • 📸 Возможность фотоостановок
  • 🍽️ Советы по местной кухне
  • 🎧 Аудиогид и экскурсоводы
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей© Дмитрий
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей© Дмитрий
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Несвижский замок
  • Мирский замок
  • Ратуша в Несвиже
  • Костёл Божьего Тела
  • Костёл Святого Николая
  • Синагогальный двор

Описание трансфер

  • Наш путь пройдёт по живописной территории Минской и Гродненской областей.
  • В пути водитель расскажет о династии Радзивиллов. К примеру, вы узнаете, за счёт чего род так разбогател.
  • Также он может остановиться в дороге, чтобы вы сделали фото или купили кофе.
  • В Несвиже и Мире доставит вас к информационно-кассовым центрам. Вы сможете посетить Несвижский и Мирский замки с местными экскурсоводами, осмотреть в Несвиже ратушу и костёл Божьего Тела, а в Мире — костёл Святого Николая и синагогальный двор.
  • Можем заранее посоветовать кафе для вкусного обеда и забронировать для вас столик.

Организационные детали

  • Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
  • Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода.
  • Вы сможете выбрать удобное время старта и подкорректировать продолжительность экскурсии. Детали обсудим в переписке.
  • При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20).
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Входные билеты оплачиваются дополнительно:

  • Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
  • Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)
Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

С
Стаханова
6 ноя 2025
Все прошло замечательно. Формат поездки - трансфер на автомобиле с водителем-экскурсоводом - оказался для нас идеальным. Дмитрий очень приветливый, пунктуальный, заботливый, готов предвосхитить все ваши разумные желания. Автомобиль чистый, новый,
дорога из Минска до замков пролетела незаметно. Дмитрию было что рассказать об истории Мира и Несвижа, но он охотно говорил и о том, что нас интересовало кроме: от истории Великой отечественной войны до сельского хозяйства. Далее замки мы осматривали самостоятельно, для нас было ценно то, что мы могли потратить на их осмотр столько времени, сколько сами захотим. Это дало возможность погулять по парку в Несвиже, обойти неспеша Мирский замок. Остались очень приятные впечатления. Огромное спасибо Дмитрию! Следующие путешествия по Беларуси - только с ним!

И
Ирина
4 ноя 2025
Отличная экскурсия с Дмитрием. Все четко по плану, но при этом гибко учтены все наши пожелания. Интересный рассказ и отличное чувство юмора гида еще более украсили и без того интересную поездку.
Светлана
Светлана
27 окт 2025
Очень хорошая поездка. Чистый автомобиль, аккуратное вождение. По пути нам рассказали про город, про страну — про устройство и жизнь людей. Было интересно и познавательно.
В одном замке нам не хватило аудиогидов. Во втором — такая возможность была. Аудиогиды лучше бронировать заранее. Так нам сказали в кассе. Сами замки великолепны.
Е
Екатерина
12 окт 2025
Заказывали трансфер по замкам на 5 человек. Всем 5 участникам очень понравилось, а как понимаете большой компании угодить сложно.
Водителем был Владислав. Приехал за нами вовремя. Машина была идеально чистой. По
дороге рассказывал интересные исторические факты и современную историю страны. И самое главное был спокойным, дображелательным, легко решал все наши вопросы и пожелание и именно это создало ту теплую атмосферу, которая так всем понравилась.
Еще раз хочу сказать спасибо за интересную экскурсию и хорошо проведенное время.

Н
Назарова
8 окт 2025
Огромное спасибо! Экскурсия замечательная: познавательная, увлекательная! Экскурсовод Вячеслав погрузил нас в историю Несвижа и Мира, рассказал о традициях Беларуси! После экскурсии мы точно вернемся снова в Беларусь, чтобы продолжить знакомство с этой замечательной страной!!! Спасибо огромное!
Н
Наталья
5 окт 2025
Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку!!! Забрали нас с нужного нам адреса, вернули тоже на нужный нам адрес, вся дорога сопровождалась прекрасным рассказом от Вячеслава!!! Очень познавательно, не затянуто, все по делу, с шутками и с любовью к своей стране!!! Спасибо огромное, путешествовать в следующий раз только с вами!!!! Обязательно вернемся!!
Анна
Анна
2 окт 2025
Очень рады, что выбрали именно этот вариант поездки в Мир и Несвиж. Из-за работы пришлось сдвинуть начало экскурсии и место встречи - никаких проблем не возникло. Приехал очаровательный Роман на
прекрасной машине, живо и непринужденно рассказал основную информацию. Прекрасно, что мы нас ничего не ограничивало, мы находились в каждом замке ровно столько, сколько сами хотели. Настоятельно рекомендую для тех, кто не любит формат традиционных экскурсий, а хочет свободно распоряжаться своим временем

И
Ирина
1 окт 2025
Потрясающий Гид РОМАН, нам очень повезло! Потрясающе провели время наши экскурсии в замки Мир и Несвеж! Оставил именно Роман потрясающие воспоминания и впечатления об истории и городе, районе, душевно все было, много интересных мест, моментов и рекомендаций! Комфортный микроавтобус . Огромное спасибо!
Н
Нина
20 сен 2025
Отличное получилось путешествие!
Много интересной информации, по делу, но с шутками и в простой понятной манере + очень комфортное вождение + подстраивание под наши цели по времени и маршруту, без заморочек, легко и весело
Супер! Обязательно порекомендую друзьям
Е
Елена
17 сен 2025
Замечательная экскурсия! Интересная, впечатляющая. Гиду отдельная благодарность!
В
Валерия
31 авг 2025
За сутки экскурсовод написал в вотсап, подтвердив еще раз место время и сообщив номера авто. Когда приехал написал, что на месте.
Передвигались по маршруту с заездом в нужные нам места: магазин/обмен валюты.
Все прозрачно рассказывал, показывал, фотографировал нас, оставлял одних погулять, нигде не торопил, забирал в оговоренном месте по сообщению в вотсап.
Все прошло прекрасно, рекомендую!
I
Irina
22 авг 2025
Пунктуальный,воспитанный,по настоящему приятный человек,душевный рассказчик, любящий свое дело и свою страну,очень быстро и приятно провели время,всем рекомендую
Татьяна
Татьяна
21 авг 2025
Восхитительная поездка!!! Александр прекрасный рассказчик и виртуозный водитель! узнали и увидели много интересного и с отличным комфортом! Окунулись в рыцарскую эпоху и попробовали самое вкусное в Беларуси мороженое. Александр учел все наши пожелания. Спасибо за великолепный день!
Ю
Юлия
20 авг 2025
Провели с Дмитрием насыщенный день. Указано что трансфер, но он нам по пути к замкам рассказывал много интересного, отвечал на все наши вопросы. Было очень познавательно. Подсказал откуда лучше сделать красивые фото. От поездки остались самые лучшие впечатления.
О
Оксана
19 авг 2025
С Дмитрием мы ездили в Несвиж и Мир. Машина чистая и комфортная, вождение спокойное, безопасное. Дмитрий, не хуже экскурсовода владеет основной исторической информацией и с радостью ей делится. Рассказал много интересных моментов про Минск и про разные исторические и не только факты. Дорога была очень комфортной и познавательной.
Остались приятные впечатления от насыщенной поездки. Искренне рекомендую.

