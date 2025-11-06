С Стаханова читать дальше дорога из Минска до замков пролетела незаметно. Дмитрию было что рассказать об истории Мира и Несвижа, но он охотно говорил и о том, что нас интересовало кроме: от истории Великой отечественной войны до сельского хозяйства. Далее замки мы осматривали самостоятельно, для нас было ценно то, что мы могли потратить на их осмотр столько времени, сколько сами захотим. Это дало возможность погулять по парку в Несвиже, обойти неспеша Мирский замок. Остались очень приятные впечатления. Огромное спасибо Дмитрию! Следующие путешествия по Беларуси - только с ним! Все прошло замечательно. Формат поездки - трансфер на автомобиле с водителем-экскурсоводом - оказался для нас идеальным. Дмитрий очень приветливый, пунктуальный, заботливый, готов предвосхитить все ваши разумные желания. Автомобиль чистый, новый,

И Ирина Отличная экскурсия с Дмитрием. Все четко по плану, но при этом гибко учтены все наши пожелания. Интересный рассказ и отличное чувство юмора гида еще более украсили и без того интересную поездку.

Светлана Очень хорошая поездка. Чистый автомобиль, аккуратное вождение. По пути нам рассказали про город, про страну — про устройство и жизнь людей. Было интересно и познавательно.

В одном замке нам не хватило аудиогидов. Во втором — такая возможность была. Аудиогиды лучше бронировать заранее. Так нам сказали в кассе. Сами замки великолепны.

Водителем был Владислав. Приехал за нами вовремя. Машина была идеально чистой. По читать дальше дороге рассказывал интересные исторические факты и современную историю страны. И самое главное был спокойным, дображелательным, легко решал все наши вопросы и пожелание и именно это создало ту теплую атмосферу, которая так всем понравилась.

Еще раз хочу сказать спасибо за интересную экскурсию и хорошо проведенное время. Заказывали трансфер по замкам на 5 человек. Всем 5 участникам очень понравилось, а как понимаете большой компании угодить сложно.Водителем был Владислав. Приехал за нами вовремя. Машина была идеально чистой. По

Н Назарова Огромное спасибо! Экскурсия замечательная: познавательная, увлекательная! Экскурсовод Вячеслав погрузил нас в историю Несвижа и Мира, рассказал о традициях Беларуси! После экскурсии мы точно вернемся снова в Беларусь, чтобы продолжить знакомство с этой замечательной страной!!! Спасибо огромное!

Н Наталья Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку!!! Забрали нас с нужного нам адреса, вернули тоже на нужный нам адрес, вся дорога сопровождалась прекрасным рассказом от Вячеслава!!! Очень познавательно, не затянуто, все по делу, с шутками и с любовью к своей стране!!! Спасибо огромное, путешествовать в следующий раз только с вами!!!! Обязательно вернемся!!

Анна читать дальше прекрасной машине, живо и непринужденно рассказал основную информацию. Прекрасно, что мы нас ничего не ограничивало, мы находились в каждом замке ровно столько, сколько сами хотели. Настоятельно рекомендую для тех, кто не любит формат традиционных экскурсий, а хочет свободно распоряжаться своим временем Очень рады, что выбрали именно этот вариант поездки в Мир и Несвиж. Из-за работы пришлось сдвинуть начало экскурсии и место встречи - никаких проблем не возникло. Приехал очаровательный Роман на

И Ирина Потрясающий Гид РОМАН, нам очень повезло! Потрясающе провели время наши экскурсии в замки Мир и Несвеж! Оставил именно Роман потрясающие воспоминания и впечатления об истории и городе, районе, душевно все было, много интересных мест, моментов и рекомендаций! Комфортный микроавтобус . Огромное спасибо!

Н Нина Отличное получилось путешествие!

Много интересной информации, по делу, но с шутками и в простой понятной манере + очень комфортное вождение + подстраивание под наши цели по времени и маршруту, без заморочек, легко и весело

Супер! Обязательно порекомендую друзьям

Е Елена Замечательная экскурсия! Интересная, впечатляющая. Гиду отдельная благодарность!

В Валерия За сутки экскурсовод написал в вотсап, подтвердив еще раз место время и сообщив номера авто. Когда приехал написал, что на месте.

Передвигались по маршруту с заездом в нужные нам места: магазин/обмен валюты.

Все прозрачно рассказывал, показывал, фотографировал нас, оставлял одних погулять, нигде не торопил, забирал в оговоренном месте по сообщению в вотсап.

Все прошло прекрасно, рекомендую!

I Irina Пунктуальный,воспитанный,по настоящему приятный человек,душевный рассказчик, любящий свое дело и свою страну,очень быстро и приятно провели время,всем рекомендую

Татьяна Восхитительная поездка!!! Александр прекрасный рассказчик и виртуозный водитель! узнали и увидели много интересного и с отличным комфортом! Окунулись в рыцарскую эпоху и попробовали самое вкусное в Беларуси мороженое. Александр учел все наши пожелания. Спасибо за великолепный день!

Ю Юлия Провели с Дмитрием насыщенный день. Указано что трансфер, но он нам по пути к замкам рассказывал много интересного, отвечал на все наши вопросы. Было очень познавательно. Подсказал откуда лучше сделать красивые фото. От поездки остались самые лучшие впечатления.