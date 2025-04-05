В часе езды от столицы находится этнокомплекс, где воссоздана атмосфера самобытной белорусской деревни.
Вы познакомитесь с традиционными промыслами и обычаями, посетите мастерские, рассмотрите предметы быта, покатаетесь в повозке, попробуете аутентичные продукты.
Лёгкая интерактивная экскурсия, не перегруженная именами и датами, будет интересна и взрослым, и детям.
Вы познакомитесь с традиционными промыслами и обычаями, посетите мастерские, рассмотрите предметы быта, покатаетесь в повозке, попробуете аутентичные продукты.
Лёгкая интерактивная экскурсия, не перегруженная именами и датами, будет интересна и взрослым, и детям.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- По пути из Минска вы услышите главное об истории Беларуси и музея «Дудутки»
- Прибыв в комплекс, вы погуляете по территории, зайдёте в ремесленные мастерские, познакомитесь с мастерами и понаблюдаете за их работой
- Осмотрите мельницу, посетите зоосад и при желании покатаетесь в бричке
- Будут и угощения: вы отведаете традиционное сало, хлеб по старинным бабушкиным рецептам, деревенский сыр и масло, а также самогон с необычной закуской
Вы узнаете:
- О происхождении многих известных выражений
- Развитии местных ремёсел
- Что называют белорусским золотом
- Как работает «ленивая жена»
- Историю знаменитой пословицы в сказках «Налево пойдёшь — коня потеряешь»
А также станете кузнецом своего счастья.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia, Volkswagen Passat или аналогичном транспорте
- Я могу провести экскурсию для большего числа гостей на минивэне или микроавтобусе. Также вы можете поехать на своём транспорте (нужно предусмотреть место для гида). Стоимость уточняйте при бронировании
- Дорога в одну сторону занимает 50–60 мин. Экскурсия по музею длится около 2 часов, после вы сможете пообедать в кафе, приобрести сувениры, прогуляться по территории
- Обязательные дополнительные расходы: вход в музей — 37 BYN за взрослого, 25 BYN за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1094 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. ВасЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 апр 2025
Нам попался чудесный водитель, а также чудесный экскурсовод. Была хорошая погода, и даже при условии, что на месте экскурсии приехала куча детей на двух автобусах, мы смогли посетить каждую мастерскую,
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
7000 ₽
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Исследуйте белорусскую культуру в единственном музее-скансене страны. Погрузитесь в традиции и быт, посетив усадьбы и кузницу
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Минска - в музейный комплекс «Дудутки» и обратно
Быстро и удобно добраться в парк-музей традиционного белорусского быта и профессий
Начало: Экскурсии по вашему адресу
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.