Из Минска - в Дудутки: погружение в быт белорусской провинции

Перенестись в прошлое, гуляя по музею старинных народных ремёсел и технологий
В часе езды от столицы находится этнокомплекс, где воссоздана атмосфера самобытной белорусской деревни.

Вы познакомитесь с традиционными промыслами и обычаями, посетите мастерские, рассмотрите предметы быта, покатаетесь в повозке, попробуете аутентичные продукты.

Лёгкая интерактивная экскурсия, не перегруженная именами и датами, будет интересна и взрослым, и детям.
1 отзыв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

  • По пути из Минска вы услышите главное об истории Беларуси и музея «Дудутки»
  • Прибыв в комплекс, вы погуляете по территории, зайдёте в ремесленные мастерские, познакомитесь с мастерами и понаблюдаете за их работой
  • Осмотрите мельницу, посетите зоосад и при желании покатаетесь в бричке
  • Будут и угощения: вы отведаете традиционное сало, хлеб по старинным бабушкиным рецептам, деревенский сыр и масло, а также самогон с необычной закуской

Вы узнаете:

  • О происхождении многих известных выражений
  • Развитии местных ремёсел
  • Что называют белорусским золотом
  • Как работает «ленивая жена»
  • Историю знаменитой пословицы в сказках «Налево пойдёшь — коня потеряешь»

А также станете кузнецом своего счастья.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia, Volkswagen Passat или аналогичном транспорте
  • Я могу провести экскурсию для большего числа гостей на минивэне или микроавтобусе. Также вы можете поехать на своём транспорте (нужно предусмотреть место для гида). Стоимость уточняйте при бронировании
  • Дорога в одну сторону занимает 50–60 мин. Экскурсия по музею длится около 2 часов, после вы сможете пообедать в кафе, приобрести сувениры, прогуляться по территории
  • Обязательные дополнительные расходы: вход в музей — 37 BYN за взрослого, 25 BYN за ребёнка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1094 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
ждёт только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя годы работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей — моя любимая категория путешественников. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, и моя задача — сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.

Отзывы и рейтинг

А
Андрей
5 апр 2025
Нам попался чудесный водитель, а также чудесный экскурсовод. Была хорошая погода, и даже при условии, что на месте экскурсии приехала куча детей на двух автобусах, мы смогли посетить каждую мастерскую,
Марина все время рассказывала нам интересные факты, постоянно была во внимании, и пока мастерские для посещения были заняты группой детей, мы не скучали, потому что экскурсовод показала весь свой профессионализм, и мы остались в восторге!) Мы успели посмотреть все места, всё локации, пообедать и прогуляться)

