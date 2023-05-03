Познакомиться с местным деревянным зодчеством и погрузиться в деревенский уклад жизни
Приглашаю в единственный в Беларуси музей-скансен — этнографический музей под открытым небом, раскрывающий народные традиции и культуру.
Вы заглянете в сельские усадьбы, прикоснётесь к быту крестьян, посетите кузницу и школу начала 20 века. А также насладитесь красотой белорусской природы.
Вы заглянете в сельские усадьбы, прикоснётесь к быту крестьян, посетите кузницу и школу начала 20 века. А также насладитесь красотой белорусской природы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей-скансен: о народной жизни наглядно!
Мы отправимся в деревню Озерцо, где расположился «самый белорусский музей в Беларуси». Вы раскроете, как выглядят деревенские дома, храмы и хозяйственные постройки в разных регионах страны. Узнаете о народных обрядах, праздниках и повседневной жизни. Кроме того, я расскажу:
- Кто впервые высказал идею о создании музея и как она была реализована
- Как рельеф и природа Беларуси влияют на типовую застройку регионов
- Как в сёлах начала 20 века стали появляться общественно-культурные центры и что изменилось с тех пор
- Какие народные ремесла считаются традиционными для Беларуси и как они развиваются сегодня
Если пожелаете, я могу забронировать столик в белорусской корчме на территории музея — так вы сможете познакомиться с местной кухней.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Музей находится в 4 км от МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги). Транспорт включен в стоимость.
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 390 рос. рублей с человека, экскурсионное обслуживание по сектору «Центральная Беларусь» — 1150 рос. рублей, еда и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Я Наталья, представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия. Интересно и увлекательно представим вам Минск и окрестности, учтём все ваши пожелания и поможем полюбить нашу прекрасную страну.
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