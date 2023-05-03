Приглашаю в единственный в Беларуси музей-скансен — этнографический музей под открытым небом, раскрывающий народные традиции и культуру. Вы заглянете в сельские усадьбы, прикоснётесь к быту крестьян, посетите кузницу и школу начала 20 века. А также насладитесь красотой белорусской природы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей-скансен: о народной жизни наглядно!

Мы отправимся в деревню Озерцо, где расположился «самый белорусский музей в Беларуси». Вы раскроете, как выглядят деревенские дома, храмы и хозяйственные постройки в разных регионах страны. Узнаете о народных обрядах, праздниках и повседневной жизни. Кроме того, я расскажу:

Кто впервые высказал идею о создании музея и как она была реализована

Как рельеф и природа Беларуси влияют на типовую застройку регионов

Как в сёлах начала 20 века стали появляться общественно-культурные центры и что изменилось с тех пор

Какие народные ремесла считаются традиционными для Беларуси и как они развиваются сегодня

Если пожелаете, я могу забронировать столик в белорусской корчме на территории музея — так вы сможете познакомиться с местной кухней.

Организационные детали