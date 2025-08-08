Вас ждет увлекательное путешествие в музей-скансен, где можно познакомиться с народной архитектурой и бытом Беларуси. Посетители увидят сельские усадьбы, кузницу и школу начала 20 века. Экскурсия позволит узнать о народных обрядах и праздниках, а также о традиционных ремеслах.
В программе предусмотрено посещение деревни Озерцо, где можно насладиться красотой природы и архитектуры. Экскурсия проводится индивидуально, транспорт включен в стоимость
В программе предусмотрено посещение деревни Озерцо, где можно насладиться красотой природы и архитектуры. Экскурсия проводится индивидуально, транспорт включен в стоимость
6 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Уникальный музей под открытым небом
- 🎨 Погружение в народные традиции
- 🛠️ Посещение кузницы и школы
- 🌿 Красота белорусской природы
- 📚 Интересные факты о культуре
- 🚗 Транспорт включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения музея-скансена - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а музей предлагает множество мероприятий на открытом воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это также хорошее время для посещения, так как меньше туристов и более спокойная атмосфера. Зимой, хотя музей работает, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но экспозиции в помещениях остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей-скансен
- Кузница
- Школа начала 20 века
Описание экскурсии
Из Минска — в музей народной архитектуры и быта
Мы отправимся в деревню Озерцо, где расположился музей-скансен. Вы раскроете, как выглядят деревенские дома, храмы и хозяйственные постройки в разных регионах страны. Узнаете о народных обрядах, праздниках и повседневной жизни. Кроме того, я расскажу:
- Кто впервые высказал идею о создании музея и как она была реализована
- Как рельеф и природа Беларуси влияют на типовую застройку регионов
- Как в сёлах начала 20 века стали появляться общественно-культурные центры и что изменилось с тех пор
- Какие народные ремесла считаются традиционными для Беларуси и как они развиваются сегодня
Если пожелаете, я могу забронировать столик в белорусской корчме на территории музея — так вы сможете познакомиться с местной кухней.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Музей находится в 4 км от МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги). Транспорт включен в стоимость.
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 390 рос. рублей с человека, экскурсионное обслуживание по сектору «Центральная Беларусь» — 1150 рос. рублей, еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1568 туристов
Я представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия. Интересно, увлекательно и информативно покажем вам Минск и окрестности, познакомим с разными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это был наш первый визит в Республику Беларусь и свое знакомство мы начали с музея народной архитектуры и быта. Вся красота музея расположена под открытым небом. Деревянные домики, низкие заборчики,
Вам был полезен этот отзыв?
Стоит отметить, что во время пешеходной экскурсии по Минску Наталья нас очаровала. Плюс прекрасная погода после дождей и холода. На этой волне и прошла поездка в музей.
Слова "скансен", кроме как
Слова "скансен", кроме как
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Впервые знакомство с этой удивительной страной произошло именно с этого необычного для нас музея под открытым небом. Красивое место, подходящее для неспешных прогулок, старинные аутентичные избы, утварь, убранство помещений сразу
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В данной экскурсии важна погода, так как музей находится под открытым небом, и безусловно, рассказ гида. Нам повезло и с первым и самое главное, со вторым. Несмотря на немолодой возраст,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ездили с Натальей на экскурсию в Музей-скансен о народной жизни наглядно! Услышали увлекательный рассказ, наполненный историческими фактами. Непринуждённая и доступная подача материала. Добро желательная атмосфера, интересный музей, неповторимая архитектура. Красивая природа. Рекомендуем)))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравился музей, спасибо гиду Алексею и Галине, все оперативно, чётко, но наверное нужно больше времени на этот большой и интересный парк.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Музей-скансен: о народной жизни наглядно»
Групповая
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
13 авг в 10:00
16 авг в 10:00
3400 ₽ за человека
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
5070 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие с гидом по замкам Беларуси
Замки Мир и Несвиж, дух Средневековья и история рода Радзивиллов
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 27 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
18 авг в 07:30
22 авг в 07:30
от 21 800 ₽ за всё до 4 чел.
от 17 000 ₽ за экскурсию