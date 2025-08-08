Вас ждет увлекательное путешествие в музей-скансен, где можно познакомиться с народной архитектурой и бытом Беларуси. Посетители увидят сельские усадьбы, кузницу и школу начала 20 века. Экскурсия позволит узнать о народных обрядах и праздниках, а также о традиционных ремеслах.



В программе предусмотрено посещение деревни Озерцо, где можно насладиться красотой природы и архитектуры. Экскурсия проводится индивидуально, транспорт включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения музея-скансена - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а музей предлагает множество мероприятий на открытом воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это также хорошее время для посещения, так как меньше туристов и более спокойная атмосфера. Зимой, хотя музей работает, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но экспозиции в помещениях остаются доступными.

Сейчас август — это идеальное время.