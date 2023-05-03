Из Минска - в музей народной архитектуры и быта

Познакомиться с местным деревянным зодчеством и погрузиться в деревенский уклад жизни

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Приглашаю в единственный в Беларуси музей-скансен — этнографический музей под открытым небом, раскрывающий народные традиции и культуру.

Вы заглянете в сельские усадьбы, прикоснётесь к быту крестьян, посетите кузницу и школу начала 20 века. А также насладитесь красотой белорусской природы.
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Из Минска - в музей народной архитектуры и быта
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
10
мая
11
мая
12
мая
17
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей-скансен: о народной жизни наглядно!

Мы отправимся в деревню Озерцо, где расположился «самый белорусский музей в Беларуси». Вы раскроете, как выглядят деревенские дома, храмы и хозяйственные постройки в разных регионах страны. Узнаете о народных обрядах, праздниках и повседневной жизни. Кроме того, я расскажу:

  • Кто впервые высказал идею о создании музея и как она была реализована
  • Как рельеф и природа Беларуси влияют на типовую застройку регионов
  • Как в сёлах начала 20 века стали появляться общественно-культурные центры и что изменилось с тех пор
  • Какие народные ремесла считаются традиционными для Беларуси и как они развиваются сегодня

Если пожелаете, я могу забронировать столик в белорусской корчме на территории музея — так вы сможете познакомиться с местной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Музей находится в 4 км от МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги). Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 390 рос. рублей с человека, экскурсионное обслуживание по сектору «Центральная Беларусь» — 1150 рос. рублей, еда и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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