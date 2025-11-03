Индивидуальная
до 3 чел.
Природное путешествие в Минске
Уникальная экскурсия по Ельне подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя мир природы, где время словно остановилось
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Верхом по древним лесам Минщины: индивидуальная экскурсия
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дукорский Маентак: трансфер из Минска с комфортом
Погружение в белорусскую культуру и отдых на природе без забот о дороге
Начало: От вашего дома в черте МКАД
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на верховое болото Ельня - из Минска
Пройти по самой длинной экотропе в Беларуси - среди мхов, озеравок и редких растений
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
8 ноя в 08:30
43 630 ₽ за всё до 10 чел.
