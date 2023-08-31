Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Недалеко от Минска можно найти много интересного: живописные природные уголки, старинные замки и храмы. В этом путешествии вы насладитесь и тем, и другим. Речные каналы, водопады, подвесные мосты и родники ждут вас в гидрологическом парке. Дух Средневековья — в древнем Заславле. А крестьянский быт рубежа 19-20 веков — в этнографическом музее «Млын».
А именно — в гидропарк санатория «Сосновый бор». Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы. Здесь вы найдёте каналы, водопады, искусственные острова и качающиеся подвесные мосты. Также мы пройдём по живописной экотропе «Святые криницы», где холмистый рельеф и чистейшие родники создают атмосферу лесной сказки.
За древностью — в Заславль
Ведь это один из старейших древнерусских городов! Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко. Ещё мы заедем в посёлок Сёмково и отыщем руины дворца с трагичной судьбой.
Назад в прошлое
Перенесёмся на столетие назад и посмотрим, как жили крестьяне Беларуси в начале 20 века. Машиной времени послужит этнографический комплекс «Млын». Здесь вы увидите устройство столетней мельницы и кузницы, узнаете, кто такие завозники, что такое свиран и на каких двигателях работала паровая мельница в разные времена. По музею вы погуляете либо самостоятельно, либо в сопровождении местного гида.
Увезти частичку путешествия с собой
При желании заглянем в фирменный магазин ОАО «Белхудожкерамика». Здесь можно приобрести красивые и практичные керамические изделия народных художественных промыслов из местной глины: тарелки, наборы для чая и кофе, горшки для тушения, ёмкости для хранения продуктов, декоративные вазы, кашпо, подсвечники и т. д
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
Транспорт включён в стоимость. Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов. В этом случае максимальное количество участников может быть увеличено до 8 человек
Билеты в этнографический комплекс «Млын»: ~ 120 ₽ с чел.
Общая протяженность маршрута — 130 км
Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Сторожовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2559 туристов
Достопримечательности Беларуси как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что заставляет сердце биться чаще от восторга и шире открывать глаза от удивления.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Замечательная насыщенная поездка с Александром. Очень продуманный маршрут, много интересных объектов. Можно и полюбоваться красотой природы, и познакомиться с историей края. Александр - человек, увлеченный своей страной, который сам много по ней путешествует, и с радостью делится своими знаниями. Экскурсия понравилась во всех аспектах. Александру пожелания дальнейших успехов и чтобы обязательно его мечта сбылась!
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Татьяна
Интереснейшая поездка с очень грамотным гидом- водителем Александром и прекрасным собеседником
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Вера
это была наша вторая экскурсия с Александром. Поездка по окрестностям Минска получилась очень интересная! . Маршрут продуман, все рядышком. Полюбовались осенней красотой природы, узнали много для себя нового и интересного из истории края. Александру наши пожелания дальнейших успехов, новых путешествий, новых впечатлений и чтобы все его мечты обязательно сбывались!
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А
Антон
Одна из лучших экскурсий на моем опыте. Сильно рекомендую
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И
Ирина
Одна из самых интересных экскурсий. Александр очень эрудированный экскурсовод. Узнали много интересного о Беларуси. Тем, кто хочет увидеть страну изнутри, рекомендую.
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О
Олеся
В целом экскурсия хорошая, мне не хватило содержательной части, это больше похоже на прогулку. Можно брать, если все основные места уже видели.
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