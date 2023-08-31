Недалеко от Минска можно найти много интересного: живописные природные уголки, старинные замки и храмы. В этом путешествии вы насладитесь и тем, и другим. Речные каналы, водопады, подвесные мосты и родники ждут вас в гидрологическом парке. Дух Средневековья — в древнем Заславле. А крестьянский быт рубежа 19-20 веков — в этнографическом музее «Млын».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Туда, где много воды

А именно — в гидропарк санатория «Сосновый бор». Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы. Здесь вы найдёте каналы, водопады, искусственные острова и качающиеся подвесные мосты. Также мы пройдём по живописной экотропе «Святые криницы», где холмистый рельеф и чистейшие родники создают атмосферу лесной сказки.

За древностью — в Заславль

Ведь это один из старейших древнерусских городов! Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко. Ещё мы заедем в посёлок Сёмково и отыщем руины дворца с трагичной судьбой.

Назад в прошлое

Перенесёмся на столетие назад и посмотрим, как жили крестьяне Беларуси в начале 20 века. Машиной времени послужит этнографический комплекс «Млын». Здесь вы увидите устройство столетней мельницы и кузницы, узнаете, кто такие завозники, что такое свиран и на каких двигателях работала паровая мельница в разные времена. По музею вы погуляете либо самостоятельно, либо в сопровождении местного гида.

Увезти частичку путешествия с собой

При желании заглянем в фирменный магазин ОАО «Белхудожкерамика». Здесь можно приобрести красивые и практичные керамические изделия народных художественных промыслов из местной глины: тарелки, наборы для чая и кофе, горшки для тушения, ёмкости для хранения продуктов, декоративные вазы, кашпо, подсвечники и т. д

Организационные детали