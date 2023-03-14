Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»

Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси

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Недалеко от Минска можно найти много интересного: живописные природные уголки, старинные замки и храмы. В этом путешествии вы насладитесь и тем, и другим. Речные каналы, водопады, подвесные мосты и родники ждут вас в гидрологическом парке. Дух Средневековья — в древнем Заславле. А крестьянский быт рубежа 19-20 веков — в этнографическом музее «Млын».
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
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Описание

Что вас ожидает

Туда, где много воды

А именно — в гидропарк санатория «Сосновый бор». Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы. Здесь вы найдёте каналы, водопады, искусственные острова и качающиеся подвесные мосты. Также мы пройдём по живописной экотропе «Святые криницы», где холмистый рельеф и чистейшие родники создают атмосферу лесной сказки.

За древностью — в Заславль

Ведь это один из старейших древнерусских городов! Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко. Ещё мы заедем в посёлок Сёмково и отыщем руины дворца с трагичной судьбой.

Назад в прошлое

Перенесёмся на столетие назад и посмотрим, как жили крестьяне Беларуси в начале 20 века. Машиной времени послужит этнографический комплекс «Млын». Здесь вы увидите устройство столетней мельницы и кузницы, узнаете, кто такие завозники, что такое свиран и на каких двигателях работала паровая мельница в разные времена. По музею вы погуляете либо самостоятельно, либо в сопровождении местного гида.

Увезти частичку путешествия с собой

При желании заглянем в фирменный магазин ОАО «Белхудожкерамика». Здесь можно приобрести красивые и практичные керамические изделия народных художественных промыслов из местной глины: тарелки, наборы для чая и кофе, горшки для тушения, ёмкости для хранения продуктов, декоративные вазы, кашпо, подсвечники и т. д

P.S. Не забудем и про обед: мы можем заехать в кафе в Радошковичах или Заславле.
P.P.S. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

  • Оплата остатка стоимости на месте — в белорусских рублях
  • Транспорт включён в стоимость. Максимальное количество участников может быть увеличено до 8 человек. В этом случае для экскурсии будет арендован более вместительный автомобиль. Доплата составит 2200 рос. руб. — до 6 человек или 2600 рос. руб. — до 8 человек. Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов.
  • Билеты в этнографический комплекс «Млын»: ~ 80 рос. руб. с человека. В музее я не буду вас сопровождать. При желании вы можете заказать экскурсионное обслуживание за 500 руб. от музейного гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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