Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Туда, где много воды
А именно — в гидропарк санатория «Сосновый бор». Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы. Здесь вы найдёте каналы, водопады, искусственные острова и качающиеся подвесные мосты. Также мы пройдём по живописной экотропе «Святые криницы», где холмистый рельеф и чистейшие родники создают атмосферу лесной сказки.
За древностью — в Заславль
Ведь это один из старейших древнерусских городов! Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко. Ещё мы заедем в посёлок Сёмково и отыщем руины дворца с трагичной судьбой.
Назад в прошлое
Перенесёмся на столетие назад и посмотрим, как жили крестьяне Беларуси в начале 20 века. Машиной времени послужит этнографический комплекс «Млын». Здесь вы увидите устройство столетней мельницы и кузницы, узнаете, кто такие завозники, что такое свиран и на каких двигателях работала паровая мельница в разные времена. По музею вы погуляете либо самостоятельно, либо в сопровождении местного гида.
Увезти частичку путешествия с собой
При желании заглянем в фирменный магазин ОАО «Белхудожкерамика». Здесь можно приобрести красивые и практичные керамические изделия народных художественных промыслов из местной глины: тарелки, наборы для чая и кофе, горшки для тушения, ёмкости для хранения продуктов, декоративные вазы, кашпо, подсвечники и т. д
P.S. Не забудем и про обед: мы можем заехать в кафе в Радошковичах или Заславле. P.P.S. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
Оплата остатка стоимости на месте — в белорусских рублях
Транспорт включён в стоимость. Максимальное количество участников может быть увеличено до 8 человек. В этом случае для экскурсии будет арендован более вместительный автомобиль. Доплата составит 2200 рос. руб. — до 6 человек или 2600 рос. руб. — до 8 человек. Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов.
Билеты в этнографический комплекс «Млын»: ~ 80 рос. руб. с человека. В музее я не буду вас сопровождать. При желании вы можете заказать экскурсионное обслуживание за 500 руб. от музейного гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Провёл 153 экскурсии для 299 туристов
Достопримечательности Беларуси?
Хм… знаете, это как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране.
Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что открывает глаза шире от удивления и заставляет сердце биться чаще от восторга.