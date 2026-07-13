Минск славится своей богатой историей! Он был и процветающей столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое на площади Независимости

Площадь Независимости — административный центр современного Минска, органично сочетающий довоенную и послевоенную постройки. Вы услышите захватывающую историю старинного костела Святых Симона и Елены и рассмотрите дом Правительства, благодаря которому сюда переместился центр города. Кроме того, я покажу главный корпус университета, управление метрополитеном и горисполком.

Тайны Верхнего города

Верхний город — это исторический центр белорусской столицы. Вы увидите место, откуда начался Минск, узнаете происхождение его названия и поймете, почему на его гербе изображена Богоматерь. А еще прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснетесь к «денежному мешку» с Магдебургским правом, услышите бой часов на городской Ратуше и даже посидите в карете мэра.

Путешествие во времени

В Троицком предместье, квартале XIX века, вы зайдете в старинную аптеку и узнаете, какое здание находилось рядом с ней два столетия назад. Заглянете в жилой дворик, увидите здание действующей синагоги и, если повезет, прикоснетесь к цветущему папоротнику. В завершение посетите остров Скорби и Печали, созданный в память о погибших в Афганистане.

Организационные детали