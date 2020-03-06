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Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии

Кирилл
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Кирилл – представитель гидов
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом.

Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
32 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Минск изнутри
Минск изнутри

Что вас ожидает

Самое-самое на площади Независимости
Площадь Независимости — административный центр современного Минска, органично сочетающий довоенную и послевоенную постройки. Вы услышите захватывающую историю старинного костела Святых Симона и Елены и рассмотрите дом Правительства, благодаря которому сюда переместился центр города. Кроме того, я покажу главный корпус университета, управление метрополитеном и горисполком.

Тайны Верхнего города
Верхний город — это исторический центр белорусской столицы. Вы увидите место, откуда начался Минск, узнаете происхождение его названия и поймете, почему на его гербе изображена Богоматерь. А еще прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснетесь к «денежному мешку» с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра. А на модной улице Зыбицкой отведаете белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.

Путешествие во времени
В Троицком предместье, квартале XIX века, вы зайдете в старинную аптеку и узнаете, какое здание находилось рядом с ней два столетия назад. Заглянете в жилой дворик, увидите здание действующей синагоги и, если повезет, прикоснетесь к цветущему папоротнику. В завершение посетите остров Скорби и Печали, созданный в память о погибших в Афганистане.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Минск изнутри
Минск изнутри
Минск изнутри
Минск изнутри
Минск изнутри
Минск изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Наша команда гидов проводит обзорные экскурсии по всем городам Беларуси. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 марта 2020
Отличная экскурсия. 2,5 часа пролетели легко, картинка о городе сложилась. Гид отвечал на все вопросы и посоветовал "вкусные местечки".
Рекомендасьон.

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