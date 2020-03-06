Что вас ожидает

Самое-самое на площади Независимости

Площадь Независимости — административный центр современного Минска, органично сочетающий довоенную и послевоенную постройки. Вы услышите захватывающую историю старинного костела Святых Симона и Елены и рассмотрите дом Правительства, благодаря которому сюда переместился центр города. Кроме того, я покажу главный корпус университета, управление метрополитеном и горисполком.

Тайны Верхнего города

Верхний город — это исторический центр белорусской столицы. Вы увидите место, откуда начался Минск, узнаете происхождение его названия и поймете, почему на его гербе изображена Богоматерь. А еще прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснетесь к «денежному мешку» с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра. А на модной улице Зыбицкой отведаете белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.

Путешествие во времени

В Троицком предместье, квартале XIX века, вы зайдете в старинную аптеку и узнаете, какое здание находилось рядом с ней два столетия назад. Заглянете в жилой дворик, увидите здание действующей синагоги и, если повезет, прикоснетесь к цветущему папоротнику. В завершение посетите остров Скорби и Печали, созданный в память о погибших в Афганистане.