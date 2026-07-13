Площадь Независимости — административный центр современного Минска, органично сочетающий довоенную и послевоенную постройки. Вы услышите захватывающую историю старинного костела Святых Симона и Елены и рассмотрите дом Правительства, благодаря которому сюда переместился центр города. Кроме того, я покажу главный корпус университета, управление метрополитеном и горисполком.
Тайны Верхнего города
Верхний город — это исторический центр белорусской столицы. Вы увидите место, откуда начался Минск, узнаете происхождение его названия и поймете, почему на его гербе изображена Богоматерь. А еще прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснетесь к «денежному мешку» с Магдебургским правом, услышите бой часов на городской Ратуше и даже посидите в карете мэра.
Путешествие во времени
В Троицком предместье, квартале XIX века, вы зайдете в старинную аптеку и узнаете, какое здание находилось рядом с ней два столетия назад. Заглянете в жилой дворик, увидите здание действующей синагоги и, если повезет, прикоснетесь к цветущему папоротнику. В завершение посетите остров Скорби и Печали, созданный в память о погибших в Афганистане.
Организационные детали
Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 76079 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой читать дальшеуменьшить
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться.
Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ.
Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 545 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон. Большое спасибо организатору и экскурсовод!
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Екатерина
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью. Экскурсия проходила в комфортном темпе, по пути заходили за кофе и мороженым, так что время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем❤️
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Евгения
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
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К
Кирилл
Остались довольны, экскурсавод профессионал. Рекомендую!
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М
Марина
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными фактами и с учётом темпа детей. Очень приятный и образованный человек. Понравилась мне и детям. Прекрасная возможность узнать о городе больше, прогуляться и пообщаться с местным жителем и интересным собеседником. Благодарю!
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Л
Лиза
все прошло отлично, всем было интересно и ненапряжно