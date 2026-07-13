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Минск изнутри

Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и процветающей столицей княжества, и заштатным губернским городом.

Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
5
545 отзывов
Минск изнутри
Минск изнутри
Минск изнутри

Описание экскурсии

Самое-самое на площади Независимости

Площадь Независимости — административный центр современного Минска, органично сочетающий довоенную и послевоенную постройки. Вы услышите захватывающую историю старинного костела Святых Симона и Елены и рассмотрите дом Правительства, благодаря которому сюда переместился центр города. Кроме того, я покажу главный корпус университета, управление метрополитеном и горисполком.

Тайны Верхнего города

Верхний город — это исторический центр белорусской столицы. Вы увидите место, откуда начался Минск, узнаете происхождение его названия и поймете, почему на его гербе изображена Богоматерь. А еще прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснетесь к «денежному мешку» с Магдебургским правом, услышите бой часов на городской Ратуше и даже посидите в карете мэра.

Путешествие во времени

В Троицком предместье, квартале XIX века, вы зайдете в старинную аптеку и узнаете, какое здание находилось рядом с ней два столетия назад. Заглянете в жилой дворик, увидите здание действующей синагоги и, если повезет, прикоснетесь к цветущему папоротнику. В завершение посетите остров Скорби и Печали, созданный в память о погибших в Афганистане.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 76079 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
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яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 545 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
505
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7
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5
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2
Екатерина
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
Большое спасибо организатору и экскурсовод!
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
Замечательная экскурсия! Очень подробная, ёмкая и интересная. История Минска, такая сложная, многогранная, противоречия, раскрывается со всех сторон.
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Екатерина
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Экскурсия проходила в комфортном темпе, по пути заходили за кофе и мороженым, так что время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем❤️
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
Благодарим Аллу за чудесную прогулку! Даже дети слушали с большим интересом и включенностью.
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Евгения
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
Все прошло хорошо, спасибо экскурсоводу Елене!
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К
Остались довольны, экскурсавод профессионал. Рекомендую!
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М
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными фактами и с учётом темпа детей. Очень приятный и образованный человек. Понравилась мне и детям. Прекрасная возможность узнать о городе больше, прогуляться и пообщаться с местным жителем и интересным собеседником.
Благодарю!
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными
Были с детьми на экскурсии с Викторией. Она подстроилась под нас и экскурсию вела с интересными
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Л
все прошло отлично, всем было интересно и ненапряжно
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