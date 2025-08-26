Наш маршрут пройдёт по улицам, которые с середины лета 1941 года до конца октября 1943 года служили местом принудительного содержания и массового уничтожения евреев.
Вы посетите мемориальные комплексы и познакомитесь с трагическим прошлым гетто, которое на оккупированной территории СССР занимало второе место по числу узников.
Описание экскурсии
- Раковское предместье. Вы побываете в историческом районе, где находилась известная иешива (учебное заведение), несколько синагог и домов, в которых большинство жителей были евреями.
- Яма. На месте самого известного погрома в Минске вы увидите мемориал жертвам гитлеровского геноцида с одним из первых памятников на идише.
- Территория бывшего Зондергетто I. Гид расскажет о депортации евреев из стран Западной Европы (Австрии, Германии, Богемии и Моравии). И покажет музыкальную школу, которая во время войны была центром Сопротивления.
- Улица Михаила Гебелева. Тема борьбы в Минском гетто продолжится на улице, названной в честь одного из участников подполья.
- В завершение вы познакомитесь с культурой памяти о Минском гетто: посетите камни-обелиски, посвящённые депортированным евреям.
Организационные детали
- Возрастное ограничение 12+.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты наличными или картой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 18 лет
|850 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1353 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 авг 2025
Татьяна, настоящий профессионал, любящий свой город и профессию.
Благодаря Татьяне, мы узнали много нового и интересного об истории Минское гетто -это очень тяжёлая и грустная экскурсия. Но все должны знать данную историю от мала до велика.
Татьяна, рассказывала все с любовью, приводя примеры из своей жизни
Огромное Вам спасибо!!!
Марина
21 авг 2025
Пару дней назад посетили экскурсию по Минскому гетто. Мы натолкнулись на информацию о гетто еще до поездки в Минск, и нам захотелось побольше узнать об этом сложном и трагическом периоде
Входит в следующие категории Минска
