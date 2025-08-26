читать дальше в истории города. Экскурсию проводила Татьяна, и ее рассказ был искренним, душевным и личным, наполненным воспоминаниями и пронзительными историями знакомых ей людей, поэтому исключительно живым и запоминающимся. Экскурсия прошла без преувеличения на одном дыхании, и мы узнали массу нового для себя. Мне кажется, эта экскурсия очень органично дополнила наши впечатления от города и сделала его образ более цельным - от всей души рекомендую.

Пару дней назад посетили экскурсию по Минскому гетто. Мы натолкнулись на информацию о гетто еще до поездки в Минск, и нам захотелось побольше узнать об этом сложном и трагическом периоде