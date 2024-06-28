Экскурсии от метро в Минске

Найдено 14 экскурсий в категории «От метро» в Минске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
121 отзыв
Популярное предложение
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
4 750 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Завтра в 20:00
4 июля в 17:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 750 за всё до 8 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
4 июля в 08:30
7 июля в 08:00
5 900 за всё до 6 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
11 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 10 чел.
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
4 июля в 00:00
5 июля в 00:00
12 900 за всё до 15 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: У метро «Площадь Победы»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
6 600 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы»
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
4 000 за человека
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
Познакомиться с белорусским бытом, отдохнуть в лучших традициях гостеприимства и вкусно поесть
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 680 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 июня 2024
    Мистический Менск
    Спасибо, Светлане. Интересные истории, грамотная речь. Очень приятно провели вечер. После ее рассказов, прошлась по тем же местам, и не один раз. Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    28 июня 2024
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Была на экскурсии 23 июня с мужем и двумя взрослыми дочками. Экскурсия была очень интересной, познавательной, динамичной. Видно, что Александр
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    любит свой город и прекрасно владеет информацией. Помимо важных исторических фактов рассказывал и малоизвестные события. Очень порадовало, что информация была подана доступным языком, с юмором. Также, Александр приветствовал вопросы и охотно на них отвечал. 2 часа пролетели незаметно! После экскурсии захотелось и дальше открывать для себя не только Минск, но и всю Беларусь! Еще раз благодарим Александра и желаем успехов на своем поприще!

  • М
    Мария
    27 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Экскурсия с Иваном была очень интересной и познавательной. Помимо увлекательных фактов, мы получили ощущение погружения в атмосферу города, в его
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    прошлое. Увидели, как город менялся, как разные периоды истории нашли отпечатки в архитектуре, культуре и языке. Два часа пролетели незаметно) Отдельное спасибо за рекомендации интересных локаций и ресторанов местной кухни. С удовольствием порекомендую Ивана своим друзьям.

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Иван провел замечательную экскурсию по самому центру города. Рассказывал интересные факты, показывал фотографии улиц города разных лет, отвечал на все
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    вопросы. Было познавательно, но ненапряжно. Отдельное спасибо за рекомендации аутентичных мест с национальной кухней и сувениров. Очень доброжелательный и отзывчивый молодой человек, могу смело рекомендовать экскурсию. Спасибо Ивану!

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2024
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Шикарная экскурсия получилась. Мы приехали совсем ничего не зная о Минске и Беларусти. Александр - кладезь информации с очень добродушный подачей.
  • М
    Максим
    26 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Иван увлеченный рассказчик и видно, что прекрасно владеет материалом. Маршрут был очень разнообразен, прекрасно составлен, за 2 часа успели обойти очень много! Всем рекомендую - узнаете много интересного и получите большое удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Все прошло отлично, узнали много нового, Александр интересный рассказчик, материал структурирован, прошли мимо основных достопримечательностей.
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Вот прямо очень рекомендую данный квест-экскурсию и Николая, как отличного проводника в историю времен войны с Наполеоном! Полное погружение, огромное количество исторических деталей, хорошо продуманный маршрут и очень приятная компания!!! Аналогов не найти!
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Минск старинный и современный
    Скажу честно, что заказала просто потому, что Евгений был свободен в это утро и переживала на счёт предыдущего отзыва, но
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    экскурсия превзошла все наши ожидания. Гида, с такой эрудированности и лёгкостью в подаче информации, мы ещё не встречали! По ходу экскурсии научились отличать романский и готический стили, а также барокко от модерна)) Очень понравилось, что во время экскурсии Евгений сориентировал нас в ресторанах и барах с местными блюдами и напитками, не "Васильками" едиными силен Минск) Большое спасибо, Евгений! Будем рекомендовать вас друзьям)

  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Мистический Менск
    Хочу поблагодарить нашего экскурсовода за содержательный рассказ и за интересные мистические истории! Особенно порадовало, что, когда экскурсовод узнала о том,
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    что мы не были ни на одной экскурсии и ничего не знаем о городе вообще, то в свой рассказ включила общую историю города. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От метро»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
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