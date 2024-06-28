1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Завтра в 20:00
4 июля в 17:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
4 июля в 08:30
7 июля в 08:00
5 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
4 июля в 00:00
5 июля в 00:00
12 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: У метро «Площадь Победы»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
6 600₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы»
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
Познакомиться с белорусским бытом, отдохнуть в лучших традициях гостеприимства и вкусно поесть
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 680₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 июня 2024Спасибо, Светлане. Интересные истории, грамотная речь. Очень приятно провели вечер. После ее рассказов, прошлась по тем же местам, и не один раз. Рекомендую.
- ЛЛариса28 июня 2024Была на экскурсии 23 июня с мужем и двумя взрослыми дочками. Экскурсия была очень интересной, познавательной, динамичной. Видно, что Александр
- ММария27 июня 2024Экскурсия с Иваном была очень интересной и познавательной. Помимо увлекательных фактов, мы получили ощущение погружения в атмосферу города, в его
- ООльга26 июня 2024Иван провел замечательную экскурсию по самому центру города. Рассказывал интересные факты, показывал фотографии улиц города разных лет, отвечал на все
- ЕЕкатерина26 июня 2024Шикарная экскурсия получилась. Мы приехали совсем ничего не зная о Минске и Беларусти. Александр - кладезь информации с очень добродушный подачей.
- ММаксим26 июня 2024Иван увлеченный рассказчик и видно, что прекрасно владеет материалом. Маршрут был очень разнообразен, прекрасно составлен, за 2 часа успели обойти очень много! Всем рекомендую - узнаете много интересного и получите большое удовольствие!
- ЕЕкатерина25 июня 2024Все прошло отлично, узнали много нового, Александр интересный рассказчик, материал структурирован, прошли мимо основных достопримечательностей.
- ААнастасия24 июня 2024Вот прямо очень рекомендую данный квест-экскурсию и Николая, как отличного проводника в историю времен войны с Наполеоном! Полное погружение, огромное количество исторических деталей, хорошо продуманный маршрут и очень приятная компания!!! Аналогов не найти!
- ААнна23 июня 2024Скажу честно, что заказала просто потому, что Евгений был свободен в это утро и переживала на счёт предыдущего отзыва, но
- ИИрина21 июня 2024Хочу поблагодарить нашего экскурсовода за содержательный рассказ и за интересные мистические истории! Особенно порадовало, что, когда экскурсовод узнала о том,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "От метро" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 4 000 до 25 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 413 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «От метро», 413 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь