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любит свой город и прекрасно владеет информацией. Помимо важных исторических фактов рассказывал и малоизвестные события. Очень порадовало, что информация была подана доступным языком, с юмором. Также, Александр приветствовал вопросы и охотно на них отвечал. 2 часа пролетели незаметно! После экскурсии захотелось и дальше открывать для себя не только Минск, но и всю Беларусь! Еще раз благодарим Александра и желаем успехов на своем поприще!