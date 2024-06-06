1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
10 июня в 09:30
11 июня в 13:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
- ЕЕкатерина6 июня 2024Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
- ММаксим6 июня 2024Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
- ВВалерия5 июня 2024Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ННаталия3 июня 2024Отличная экскурсия, без лишнего, все по делу, с поставленной задачей гид справился. Спасибо
- ГГалина3 июня 2024Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
- ЛЛюдмила3 июня 2024Спасибо гиду Дарье! Познавательно, легкая подача информации. На наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересный маршрут. Экскурсию заказали на 10 часов утра, но в летнее время можно раньше, меньше экскурсионных групп, возможность сделать хорошие фотографии.
- ООльга2 июня 2024Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «История и архитектура»
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