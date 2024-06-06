Экскурсии Минска об истории и архитектуре

Найдено 35 экскурсий в категории «История и архитектура» в Минске, цены от 1 150 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
327 отзывов
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200 за всё до 10 чел.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
Начало: В районе метро «Немига»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
4 750 за всё до 6 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200 за всё до 3 чел.
По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 8 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
324 отзыва
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700 за человека
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 6 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с городом Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500 за всё до 5 чел.
Колокола Хатыни - память трагедий войны
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800 за всё до 3 чел.
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750 за человека
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
Знакомство с Минском
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
30 отзывов
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
10 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
Минск - город Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
10 июня в 09:30
11 июня в 13:30
6 000 за всё до 10 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300 за всё до 8 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Минску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000 за экскурсию
Мирский замок и Несвиж
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000 за экскурсию
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
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    того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не понятно о каком доме говорит в машине, тк не показывала, а сообщала "сейчас справа вы увидите…., а вот сейчас слева мы проедем… Как человек и Светлана, и водитель показались хорошими, но когда экскурсовод переписывается в телефоне во время экскурсии и ответов на вопросы, неприятно. Словно работа" лишь бы провести". Вообщем 4 с минусом. Ну, друзьям бы не посоветовала, но кому-то может и понравится.

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Привет, Минск
    Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
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    Почему Сиротка? Неужели единственное мужское имя в роду - это Николай? Как захронить 33 тела, использовав 32 саркофага? Сколько раз сжигали Мир? Несвиж - дворец, замок или крепость? Где могут быть спрятаны все сокровища древнего рода? Сколько стоит купить княжеский титул у Папы Римского? На все эти, и многие другие вопросы вы узнаете ответ во время этого путешествия! Не удалось записаться в группы по самим замкам, так Элеонора все рассказала так, что внутри замков никаких гидов не потребовалось! Чудесная и увлекательная поездка, 8 часов пролетели совершенно незаметно!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Минску
    Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
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    в Минске. Рекомендую погулять с гидом в первый день в Минске, чтобы не просто посмотреть на здания и виды, а узнать историю этого города.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Минск XXL - на автомобиле
    Отличная экскурсия, без лишнего, все по делу, с поставленной задачей гид справился. Спасибо
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Знакомство с городом Солнца
    Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
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    общепите Минска. Материал подается в доступной форме, не загружается лишней информацией, которая забывается через 5 минут) Зато то, что нам рассказали запомнится надолго. Полюбили город. Дзякуй

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо гиду Дарье! Познавательно, легкая подача информации. На наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересный маршрут. Экскурсию заказали на 10 часов утра, но в летнее время можно раньше, меньше экскурсионных групп, возможность сделать хорошие фотографии.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «История и архитектура»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "История и архитектура" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 1 150 до 32 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1930 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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