Совместим приятное с полезным! Погуляем по живописному Лошицкому парку, который находится недалеко от центра. Здесь растут самые старые деревья города и обитает Белая пани — известное минское привидение.
Посмотрим на фруктовый сад, развалины часовни, рукотворный пруд и поговорим о дворянских усадьбах дореволюционного Минска.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Липовая аллея — дорога к усадебному дому, заложенная ещё князьями Друцкими-Горскими. Возраст некоторых деревьев — около 300 лет.
- Огромный фруктовый сад, состоящий из яблонь, слив и груш.
- Рукотворный пруд и обустроенная набережная с беседками в окружении прекрасных плакучих ив.
- Развалины старинной часовни — памятника архитектуры 18 века.
- Дворянская усадьба, расположенная в месте слияния двух рек, Лошицы и Свислочи, — прекрасный образец архитектуры в стиле модерн.
- Мемориал, посвящённый освободителям Минска.
- Старинный мост, соединяющий усадьбу с городом, и хозяйственные постройки за мостом.
Во время прогулки:
- Я расскажу о светской жизни Минска до 1917 года и о том, почему Лошицкая усадьба была её центром.
- Мы выясним, какое отношение к плодовому саду усадьбы имеет знаменитый российский учёный Вавилов.
- Обсудим судьбу владельцев имения. Особенно интересна романтическая и трагическая история любви последних хозяев дома, Евстафия и Ядвиги Любанских.
- Поговорим о послереволюционной жизни дома, связанной с обучением диверсантов.
- Посмотрим на нынешних жителей парка: белок, уток, лебедей. Они не боятся людей и с удовольствием принимают угощение.
Организационные детали
- При желании можем посетить усадебный дом. Вход — 300 ₽ за чел.
- На территории парка можно зайти в кофейню или устроить пикник на свежем воздухе — для такого отдыха обустроены специальные места. О напитках и закусках вам следует позаботиться самостоятельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, меня зовут Снежана. Я профессиональный гид, аттестована в Национальном агентстве по туризму. А ещё я опытный педагог, преподаватель русского языка и литературы, умею и люблю работать с детскими группами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую всем.
