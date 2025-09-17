Мои заказы

Лошицкая усадьба - жемчужина губернского Минска

Погулять среди вековых лип, поговорить о светской жизни Минска до 1917 года и о судьбе усадьбы после
Совместим приятное с полезным! Погуляем по живописному Лошицкому парку, который находится недалеко от центра. Здесь растут самые старые деревья города и обитает Белая пани — известное минское привидение.

Посмотрим на фруктовый сад, развалины часовни, рукотворный пруд и поговорим о дворянских усадьбах дореволюционного Минска.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Липовая аллея — дорога к усадебному дому, заложенная ещё князьями Друцкими-Горскими. Возраст некоторых деревьев — около 300 лет.
  • Огромный фруктовый сад, состоящий из яблонь, слив и груш.
  • Рукотворный пруд и обустроенная набережная с беседками в окружении прекрасных плакучих ив.
  • Развалины старинной часовни — памятника архитектуры 18 века.
  • Дворянская усадьба, расположенная в месте слияния двух рек, Лошицы и Свислочи, — прекрасный образец архитектуры в стиле модерн.
  • Мемориал, посвящённый освободителям Минска.
  • Старинный мост, соединяющий усадьбу с городом, и хозяйственные постройки за мостом.

Во время прогулки:

  • Я расскажу о светской жизни Минска до 1917 года и о том, почему Лошицкая усадьба была её центром.
  • Мы выясним, какое отношение к плодовому саду усадьбы имеет знаменитый российский учёный Вавилов.
  • Обсудим судьбу владельцев имения. Особенно интересна романтическая и трагическая история любви последних хозяев дома, Евстафия и Ядвиги Любанских.
  • Поговорим о послереволюционной жизни дома, связанной с обучением диверсантов.
  • Посмотрим на нынешних жителей парка: белок, уток, лебедей. Они не боятся людей и с удовольствием принимают угощение.

Организационные детали

  • При желании можем посетить усадебный дом. Вход — 300 ₽ за чел.
  • На территории парка можно зайти в кофейню или устроить пикник на свежем воздухе — для такого отдыха обустроены специальные места. О напитках и закусках вам следует позаботиться самостоятельно.

Снежана
Снежана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, меня зовут Снежана. Я профессиональный гид, аттестована в Национальном агентстве по туризму. А ещё я опытный педагог, преподаватель русского языка и литературы, умею и люблю работать с детскими группами.
читать дальше

Путешествия — это моя страсть, люблю бывать в других странах и городах. Ещё больше мне нравиться показывать гостям свой родной город Минск, который за последние годы стал ещё краше и продолжает расти и развиваться.

И
Ирина
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую всем.

