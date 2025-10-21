Столицу Беларуси часто называют еврейским городом, и эта экскурсия поможет понять, почему. Мы погрузимся в историю еврейской общины: от дореволюционных времён до трагических событий Второй мировой войны. Побываем в местах, которые изменили облик города, и обсудим, как трагедия гетто разделила жизнь Минска на «до» и «после».

Описание экскурсии

Город 19–20 веков

Мы пройдём по старинным кварталам и предместьям, где когда-то кипела жизнь еврейской общины. Вы услышите о быте, праздниках, ремёслах и профессиях, которыми занимались евреи Минска, а также о самых популярных магазинах и лавках города.

Территория бывшего гетто

Особое внимание уделим Минскому гетто. Я расскажу вам о его жителях, их сопротивлении и трагической гибели. Обсудим, как важно помнить об этих событиях, чтобы оценить уроки прошлого и сохранить память о жертвах войны.

Итак, в нашей программе:

Улица Революционная (Койдановская) — здесь сохранилось еврейское наследие

Улица, которой нет — вы узнаете о судьбе Холодной синагоги

Раковское предместье «Алый Минск». Вы ощутите атмосферу еврейского Минска и увидите дом с мезузой, иешиву и талмуд-туру

Территория бывшего Минского гетто, где за время оккупации погибло около 100 тысяч человек только за то, что они были евреями

Организационные детали

Это непростое в моральном плане путешествие, поэтому рекомендуется взрослым путешественникам.