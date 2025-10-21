Столицу Беларуси часто называют еврейским городом, и эта экскурсия поможет понять, почему.
Мы погрузимся в историю еврейской общины: от дореволюционных времён до трагических событий Второй мировой войны.
Побываем в местах, которые изменили облик города, и обсудим, как трагедия гетто разделила жизнь Минска на «до» и «после».
Описание экскурсии
Город 19–20 веков
Мы пройдём по старинным кварталам и предместьям, где когда-то кипела жизнь еврейской общины. Вы услышите о быте, праздниках, ремёслах и профессиях, которыми занимались евреи Минска, а также о самых популярных магазинах и лавках города.
Территория бывшего гетто
Особое внимание уделим Минскому гетто. Я расскажу вам о его жителях, их сопротивлении и трагической гибели. Обсудим, как важно помнить об этих событиях, чтобы оценить уроки прошлого и сохранить память о жертвах войны.
Итак, в нашей программе:
- Улица Революционная (Койдановская) — здесь сохранилось еврейское наследие
- Улица, которой нет — вы узнаете о судьбе Холодной синагоги
- Раковское предместье «Алый Минск». Вы ощутите атмосферу еврейского Минска и увидите дом с мезузой, иешиву и талмуд-туру
- Территория бывшего Минского гетто, где за время оккупации погибло около 100 тысяч человек только за то, что они были евреями
Организационные детали
Это непростое в моральном плане путешествие, поэтому рекомендуется взрослым путешественникам.
в понедельник в 12:00, в субботу в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Революционной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
21 окт 2025
Так сложились звезды, что на экскурсию я пришла одна. Нужно сказать Оксане отдельное спасибо, что от проведения экскурсии она не отказалась. И таким образом наша экскурсия превратилась в неспешную прогулку
Юлия
13 июл 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию. Тема тяжелая, но забывать ее нельзя. С интересом слушали эмоциональный рассказ Оксаны
Входит в следующие категории Минска
