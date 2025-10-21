Мои заказы

Цена крови: еврейский Минск

Открыть самые интересные, самые трагические и самые позорные страницы в истории города
Столицу Беларуси часто называют еврейским городом, и эта экскурсия поможет понять, почему.

Мы погрузимся в историю еврейской общины: от дореволюционных времён до трагических событий Второй мировой войны.

Побываем в местах, которые изменили облик города, и обсудим, как трагедия гетто разделила жизнь Минска на «до» и «после».
2 отзыва
Время начала: 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Город 19–20 веков

Мы пройдём по старинным кварталам и предместьям, где когда-то кипела жизнь еврейской общины. Вы услышите о быте, праздниках, ремёслах и профессиях, которыми занимались евреи Минска, а также о самых популярных магазинах и лавках города.

Территория бывшего гетто

Особое внимание уделим Минскому гетто. Я расскажу вам о его жителях, их сопротивлении и трагической гибели. Обсудим, как важно помнить об этих событиях, чтобы оценить уроки прошлого и сохранить память о жертвах войны.

Итак, в нашей программе:

  • Улица Революционная (Койдановская) — здесь сохранилось еврейское наследие
  • Улица, которой нет — вы узнаете о судьбе Холодной синагоги
  • Раковское предместье «Алый Минск». Вы ощутите атмосферу еврейского Минска и увидите дом с мезузой, иешиву и талмуд-туру
  • Территория бывшего Минского гетто, где за время оккупации погибло около 100 тысяч человек только за то, что они были евреями

Организационные детали

Это непростое в моральном плане путешествие, поэтому рекомендуется взрослым путешественникам.

в понедельник в 12:00, в субботу в 12:30

Стоимость экскурсии

Стандартный билет3680 ₽
Оксана
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Анна
Анна
21 окт 2025
Так сложились звезды, что на экскурсию я пришла одна. Нужно сказать Оксане отдельное спасибо, что от проведения экскурсии она не отказалась. И таким образом наша экскурсия превратилась в неспешную прогулку
с очень интересным рассказчиком. Оксана полностью погружена в тему, отличная подача материала, которая сопровождается множеством архивных фотографий. Полтора часа пролетели незаметно. Конечно, экскурсия непростая, достаточно тяжелая в эмоциональном и моральном плане. Очень хорошо продумано завершение у мемориала Яма. Безусловно, для тех, кто интересуется еврейской темой вообще и судьбой евреев в Белоруссии.
Огромное спасибо Оксане за новые знания. Рекомендую однозначно!
Огромное спасибо Оксане за новые знания. Рекомендую однозначно!

Юлия
Юлия
13 июл 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию. Тема тяжелая, но забывать ее нельзя. С интересом слушали эмоциональный рассказ Оксаны
