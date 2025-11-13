Мои заказы

Мир и Несвиж: путешествие к Радзивиллам

Погрузиться в историю великих родов, оценить архитектуру и познакомиться с легендами
В этой поездке вы побываете в двух великолепных замках — Мир и Несвиж и прикоснётесь к истории рода Радзивиллов.

Посетите мистическую крипту — одну из самых больших в Европе, заглянете в ратушу и в старейший костёл Беларуси. А ещё — услышите о том, как строились замки, что такое Слуцкая Брама… и не только!
Мир и Несвиж: путешествие к Радзивиллам© Мария
Мир и Несвиж: путешествие к Радзивиллам© Мария
Мир и Несвиж: путешествие к Радзивиллам© Мария

Описание экскурсии

Слуцкая брама — единственные городские ворота в стиле барокко, которые дошли до наших дней.

Ратуша в Несвиже — признанный (и старейший из сохранившихся) памятник архитектуры Беларуси 16–18 веков.

Костёл Тела Господня — архитектурный памятник маньеризма, первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов.

Несвижский замок — дворцово-замковый комплекс, памятник архитектуры 16–18 веков. Включает в себя сам замок, замковые укрепления, большой ландшафтно-пейзажный парк.

Замковый комплекс «Мир», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с земляными валами, живописным прудом, средневековой темницей и парком.

Часовня-усыпальница Святополк-Мирских — памятник архитектуры в английском парке, заложенном в конце 19 — начале 20 века.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda, Chrysler, Mercedes, Volkswagen. За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях наличными по курсу на день проведения экскурсии
  • У вас будет около трёх часов на посещение каждого замка
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Рассказ ведётся в пути, снаружи и на замковой территории. Внутрь замков сторонних гидов не пускают, но мы подскажем, на что обратить внимание

Входные билеты оплачиваются дополнительно

  • Мир: взрослые — 20 BYN, школьники и студенты — 10 BYN
  • Несвиж: взрослые — 18 BYN, школьники и студенты — 9 BYN

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Занимаюсь организацией отдыха под ключ в республике Беларусь с 2022 года. Не буду себя расхваливать — для этого есть отзывы на других площадках. И сотни довольных гостей, которые не дадут соврать.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
627 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
Средневековая история, архитектура и легенды двух из четырёх белорусских объектов ЮНЕСКО
Начало: В центре города внутри ж/д вокзала Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
15 ноя в 09:00
5015 ₽ за человека
Путешествие по замкам Беларуси
На машине
8 часов
205 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Узнайте о жизни рода Радзивиллов, посетив замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой белорусских пейзажей
Начало: Холл вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки Несвиж и Мир. Узнайте о тайнах Радзивиллов и насладитесь уникальной архитектурой
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске