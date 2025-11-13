Погрузиться в историю великих родов, оценить архитектуру и познакомиться с легендами
В этой поездке вы побываете в двух великолепных замках — Мир и Несвиж и прикоснётесь к истории рода Радзивиллов.
Посетите мистическую крипту — одну из самых больших в Европе, заглянете в ратушу и в старейший костёл Беларуси. А ещё — услышите о том, как строились замки, что такое Слуцкая Брама… и не только!
Описание экскурсии
Слуцкая брама — единственные городские ворота в стиле барокко, которые дошли до наших дней.
Ратуша в Несвиже — признанный (и старейший из сохранившихся) памятник архитектуры Беларуси 16–18 веков.
Костёл Тела Господня — архитектурный памятник маньеризма, первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов.
Несвижский замок — дворцово-замковый комплекс, памятник архитектуры 16–18 веков. Включает в себя сам замок, замковые укрепления, большой ландшафтно-пейзажный парк.
Замковый комплекс «Мир», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с земляными валами, живописным прудом, средневековой темницей и парком.
Часовня-усыпальница Святополк-Мирских — памятник архитектуры в английском парке, заложенном в конце 19 — начале 20 века.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda, Chrysler, Mercedes, Volkswagen. За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях наличными по курсу на день проведения экскурсии
У вас будет около трёх часов на посещение каждого замка
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Рассказ ведётся в пути, снаружи и на замковой территории. Внутрь замков сторонних гидов не пускают, но мы подскажем, на что обратить внимание
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Занимаюсь организацией отдыха под ключ в республике Беларусь с 2022 года. Не буду себя расхваливать — для этого есть отзывы на других площадках. И сотни довольных гостей, которые не дадут соврать.