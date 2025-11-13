Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В этой поездке вы побываете в двух великолепных замках — Мир и Несвиж и прикоснётесь к истории рода Радзивиллов.



Посетите мистическую крипту — одну из самых больших в Европе, заглянете в ратушу и в старейший костёл Беларуси. А ещё — услышите о том, как строились замки, что такое Слуцкая Брама… и не только!