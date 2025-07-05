Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, во время которого вы сможете посетить действующую мельницу. И это ещё не все. Вас ждёт настоящий природный скалодром: завораживающие виды и возможность покорить «вершину».



А чтобы ваш отдых стал по-настоящему незабываемым, продолжим на яхте, совершив прогулку по самому большому озеру Беларуси.

Борис Ваш гид в Минске Написать вопрос Круиз в группе Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 часов На чём проводится На автобусе

На яхте 222 Br за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Время начала: 08:00

Описание круиза В этом туре собраны самые уникальные локации Беларуси: единственный в своем роде музей, природный скалодром и прогулка на яхте по самому большому озеру Беларуси. В музее-мельнице сможете почувствовать себя настоящим мельником, узнаете все секреты производства муки и насладитесь атмосферой старинного ремесла. Сделаете невероятные снимки на природном скалодроме на берегу Вилии. Насладитесь живописными пейзажами, свежим воздухом и уютной компанией на водной прогулке на яхтах.

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