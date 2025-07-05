Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, во время которого вы сможете посетить действующую мельницу. И это ещё не все. Вас ждёт настоящий природный скалодром: завораживающие виды и возможность покорить «вершину».
А чтобы ваш отдых стал по-настоящему незабываемым, продолжим на яхте, совершив прогулку по самому большому озеру Беларуси.
А чтобы ваш отдых стал по-настоящему незабываемым, продолжим на яхте, совершив прогулку по самому большому озеру Беларуси.
Описание круизаВ этом туре собраны самые уникальные локации Беларуси: единственный в своем роде музей, природный скалодром и прогулка на яхте по самому большому озеру Беларуси. В музее-мельнице сможете почувствовать себя настоящим мельником, узнаете все секреты производства муки и насладитесь атмосферой старинного ремесла. Сделаете невероятные снимки на природном скалодроме на берегу Вилии. Насладитесь живописными пейзажами, свежим воздухом и уютной компанией на водной прогулке на яхтах.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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