Спутник М. проводит ещё 5 экскурсий

Выездная экскурсия ⛳ в музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий Дудутки. Вы увидите старинную и единственную действующую в Беларуси ветряную мельницу, узнаете историю 📖 ее строительства и секреты работы, а в конце попробуете угощение мельника (сало, хлеб, лук).

В гончарной мастерской можно на несколько минут занять место мастера у гончарного круга. Затем Вы побываете в сельской кузнице, понаблюдаете за работой кузнеца и узнаете секреты его ремесла, если повезет, он выберет Вас в качестве помощника и подарит только что выкованную подкову «на счастье».

Как нельзя кстати придется посещение традиционной белорусской хлебопекарни, где Вам поведают о чарующем процессе появления на свет ржаного хлеба, а затем Вас ждет долгожданное угощение пекаря (хлеб, сыр, масло, травяной чай).

Приобрести сувенир 🎁 из соломки и льна можно будет в этнографической галерее с экспозицией предметов быта XVIII-XX веков.

Но ни что не сравниться с угощением на броваре (старинная шляхетская водка и традиционная закуска).

Затем Вас ждет визит в трактир в стиле «country» и с осмотр антикварных авто из коллекции музея старинных автомобилей - ЗИМ, Виллис, Фольксваген-Жук, Фиат-Тополино, Крайслер, Хорьх, Ганомак, Чайка.

За ремесленным двором Вы сможете увидеть зоосад и скотный двор, где помимо привычных коров, гусей и кур обитают дикий кабан, страусы и даже американский олень.

Место окончания экскурсии:

ул. Суражская, Минск