Спутник М. проводит ещё 5 экскурсий

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Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)

4.6
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Минска
Экскурсия ⛳ в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел «Дудутки».

Вы побываете в мире стародавнего быта и исчезнувших профессий.

Здесь вы увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, посетите традиционный трактир, хлебопекарню и ремесленный двор.

Попробуйте свои силы в гончарной мастерской, на кузнечном дворе или в качестве мельника.

Вы узнаете историю 📖 государства Речи Посполитой, посмотрите на коллекцию музея старинных автомобилей и много другое.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $23 за человека

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Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
Выездная экскурсия ⛳ в музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий Дудутки. Вы увидите старинную и единственную действующую в Беларуси ветряную мельницу, узнаете историю 📖 ее строительства и секреты работы, а в конце попробуете угощение мельника (сало, хлеб, лук).
В гончарной мастерской можно на несколько минут занять место мастера у гончарного круга. Затем Вы побываете в сельской кузнице, понаблюдаете за работой кузнеца и узнаете секреты его ремесла, если повезет, он выберет Вас в качестве помощника и подарит только что выкованную подкову «на счастье».
Как нельзя кстати придется посещение традиционной белорусской хлебопекарни, где Вам поведают о чарующем процессе появления на свет ржаного хлеба, а затем Вас ждет долгожданное угощение пекаря (хлеб, сыр, масло, травяной чай).
Приобрести сувенир 🎁 из соломки и льна можно будет в этнографической галерее с экспозицией предметов быта XVIII-XX веков.
Но ни что не сравниться с угощением на броваре (старинная шляхетская водка и традиционная закуска).
Затем Вас ждет визит в трактир в стиле «country» и с осмотр антикварных авто из коллекции музея старинных автомобилей - ЗИМ, Виллис, Фольксваген-Жук, Фиат-Тополино, Крайслер, Хорьх, Ганомак, Чайка.
За ремесленным двором Вы сможете увидеть зоосад и скотный двор, где помимо привычных коров, гусей и кур обитают дикий кабан, страусы и даже американский олень.

Место окончания экскурсии:

    ул. Суражская, Минск
    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Угощение/дегустация
    • Транспортные услуги
    • Другие услуги: катание на повозке/санях/лошадях
    • Входные билеты по программе
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Минск, Привокзальная площадь, 5
    Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
    Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
    Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
    Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник М.
    Спутник М.
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