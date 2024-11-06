«Дудутки» — музейный комплекс с конюшней, фермой, кузницей и настоящей ветряной мельницей.
Наш профессиональный водитель бережно доставит вас до него, подождёт, пока вы осмотрите все локации, а потом отвезёт обратно в Минск. Обращаем внимание: это не экскурсия с гидом.
Мы возьмём на себя все заботы по транспорту, чтобы вы отлично провели время и не беспокоились о дороге.
Наш профессиональный водитель бережно доставит вас до него, подождёт, пока вы осмотрите все локации, а потом отвезёт обратно в Минск. Обращаем внимание: это не экскурсия с гидом.
Мы возьмём на себя все заботы по транспорту, чтобы вы отлично провели время и не беспокоились о дороге.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание трансфер
Комплекс старинных народных ремесёл «Дудутки» расположился на берегу реки Птичь в 40 километрах от Минска. Дорога до него займёт примерно 1 час.
В самом комплексе вы проведёте 3 часа. Сможете попробовать свои силы в различных мастерских по деревообработке, соломоплетению, ткачеству, гончарному и кожевенному делу. А ещё увидите выставку старинных автомобилей и единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу.
Организационные детали
- Трансфер выполняется на автомобилях Volkswagen Caravelle, Renault Trafic, Volkswagen Caddy Long, Mercedes Vito или аналогичных моделях. При необходимости предоставим детское кресло
- Экскурсионное обслуживание и билеты в комплекс «Дудутки» не входят в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 310 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виталий, вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
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