1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоболева29 мая 2024Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много
- ВВиолетта27 мая 2024Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Активный отдых»
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