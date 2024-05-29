Активный отдых в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Минске, цены от 570 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхом по древним лесам Минщины
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850 за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много
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    нового о лошадях, погуляли верхом по лесу. Если хотите ощутить спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты, то вам однозначно сюда)

  • В
    Виолетта
    27 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Верхом по древним лесам Минщины
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  3. Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Верхний город
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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 570 до 1 850. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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