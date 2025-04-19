Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено

Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас сюда приезжают туристы, чтобы прикоснуться к истории этого места. Мы не исключение.

Но чего не было в
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те времена, так это сытного обеда! Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики.

Не забудем также пройтись по Лиде в компании местного гида, который подробно расскажет нам об истории этого древнего, но вечно молодого города.

Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
Ближайшие даты:
19
апр10
мая24
мая14
июн28
июн5
июл19
июл
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному открытий и незабываемых впечатлений!

  1. Пивоварня «Лидское пиво»

    Начните свой день с экскурсии по музею Лидского бровара. Здесь вы сможете погрузиться в тайны древнего ремесла пивоварения и попробовать лучшие сорта крафтового пива. Если вам понравится какой-либо из сортов, у вас будет возможность приобрести его по окончании экскурсии.

  2. Сытный обед в ресторане местной кухни

    После экскурсии вас ждет вкусный обед в ресторане, где вы сможете насладиться блюдами белорусской кухни. Это отличный способ попробовать местные деликатесы и зарядиться энергией для дальнейших приключений.

  3. Экскурсия по лидскому променаду

    Продолжите свое путешествие с экскурсией по живописному лидскому променаду с опытным местным гидом. Вы узнаете множество интересных фактов и историй о Лиде, а также о её главной достопримечательности — великолепном Лидском замке.

  4. Фэнтэзи-усадьба

    Завершите свой день в загадочной фэнтэзи-усадьбе, полной мистики и тайн. Во время экскурсии вы получите ответы на многие загадки и сможете насладиться атмосферой волшебства.

Эта программа подарит вам массу положительных эмоций и новых знаний о культуре и традициях региона. Не упустите возможность открыть для себя что-то новое!

Каждую субботу с выездом из Минска в 7:30

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу с выездом из Минска в 7:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуется взять с собой: воду/чай
  • Перекус и хорошее настроение:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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