Но чего не было в
Описание экскурсии
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному открытий и незабываемых впечатлений!
Пивоварня «Лидское пиво»
Начните свой день с экскурсии по музею Лидского бровара. Здесь вы сможете погрузиться в тайны древнего ремесла пивоварения и попробовать лучшие сорта крафтового пива. Если вам понравится какой-либо из сортов, у вас будет возможность приобрести его по окончании экскурсии.
Сытный обед в ресторане местной кухни
После экскурсии вас ждет вкусный обед в ресторане, где вы сможете насладиться блюдами белорусской кухни. Это отличный способ попробовать местные деликатесы и зарядиться энергией для дальнейших приключений.
Экскурсия по лидскому променаду
Продолжите свое путешествие с экскурсией по живописному лидскому променаду с опытным местным гидом. Вы узнаете множество интересных фактов и историй о Лиде, а также о её главной достопримечательности — великолепном Лидском замке.
Фэнтэзи-усадьба
Завершите свой день в загадочной фэнтэзи-усадьбе, полной мистики и тайн. Во время экскурсии вы получите ответы на многие загадки и сможете насладиться атмосферой волшебства.
Эта программа подарит вам массу положительных эмоций и новых знаний о культуре и традициях региона. Не упустите возможность открыть для себя что-то новое!
Каждую субботу с выездом из Минска в 7:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Рекомендуется взять с собой: воду/чай
- Перекус и хорошее настроение: