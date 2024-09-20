Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Что вы можете сказать о кухне белорусов? Так и знал, — думаете, что мы питаемся только драниками! Я развею этот забавный миф (хоть мы и полакомимся ими ради вас), расскажу читать дальше
о культуре пития, покажу классные места с едой в старом центре и современной части города, где мы продегустируем вкусные экземпляры, а по пути из одного пункта в другой порадую интересными историями!
4.66
35 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
На разогрев
Без долгих предисловий — сразу к делу! В Раковском предместье мы отправимся за вкуснейшим пивом в городе. Пропустив по бокалу пенного, вы узнаете об этом старинном историческом районе, после чего идём исследовать центральную площадь Минска — а именно, Свободы. Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство. В этом месте угостимся настойкой локального производства и в приподнятом настроении пустимся изучать узкие улочки с затейливыми скульптурами и арт-объектами.
Люблю повеселиться, особенно — поесть
Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города. Вы пересечёте Октябрьскую площадь с нулевым километром, рассмотрите дворец Республики и дворец Профсоюзов. Пройдёте под проспектом Независимости и встретите первый танк, который ворвался в оккупированный Минск выгонять фашистов. И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці!
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Все дегустационные плюшки включены в стоимость экскурсии 😃
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Раковского предместья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 510 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей. читать дальше
Так появились единомышленники в Минске — так родилась наша команда). Мы все минчане и очень любим наш чудесный город. Наши экскурсии проходят в формате диалога, без уроков истории, только самая вкусная выжимка из временных летописей. Гости зачастую чувствуют себя нашими старыми знакомыми и друзьями, которые приехали погостить, и насладиться современным мегаполисом.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Ольга
20 сен 2024
Экскурсия отличная, проводила гид Наталья. Это было первое знакомство с Минском, рассказ и прогулка были интересные и сразу удалось узнать основное о центре города, запомнить улицы, узнать, что и где читать дальше
поблизости находится. Еда и напитки просто вкуснейшие, на двоих еды было много, забрали в итоге с собой и завтракали драниками в гостинице. Познакомились атмосферным баром, с отличной кухней, а это очень важно - сразу начать с хорошего, а не с плохих впечатлений от кухни или от ресторана. Гид Наталья всё легко и просто объясняет, спасибо ей, разговор шёл легко и интересно. Сразу показала нам ещё несколько мест, где можно на будущее вкусностей попробовать. Определённо, экскурсия стоит своих денег, рекомендую.
Ирина
14 сен 2024
Отлично построен маршрут и выбраны заведения. На следующий день даже вернулись в один из баров) Спасибо большое гиду Наталье за профессионализм и отличное настроение! Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям)
Денис
12 сен 2024
Всем привет. Как по мне-так не стоит своих денег красная цена -100-за 250 -300 я могу взять 2раза экскурсию до замков Радивиллов со всеми Анимациями. Поели,попили,поговорили в мини группе из 3ех человек,семейная пара такая разговорчивая была,хрен слово вставишь 😬я считаю это большой минус. Я тоже если начну все рассказывать то меня и через год не остановишь.
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте Денис, не совсем понятно что именно вам не понравилось, но я Вас уверяю что Экскурсия стоит своих денег. Да читать дальше
мы в замки не едем на этой экскурсии, и с парашютом не прыгаем), в основном мы общаемся на предмет кухни нашей традиционной, и некоторые вкусности пробуем что бы у гостей сложилось представление о нашей кухне и апперетивах. Спасибо за отзыв, это очень важно для нас!!
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Анна
11 сен 2024
Это было прекрасно! После мероприятия впечатление, что как минимум год уже здесь живу! Огромное спасибо Алле за томатную настойку, это огонь)) главное, что утром как не дегустировала ничего - бодра и весела)) Всем рекомендую!
Александр
11 авг 2024
Экскурсовод Алла с эмпатией и высокой компетентностью продемонстрировала, как в Минске есть, пить, по душам говорить. Экскурсия соответствовала ожиданиям и даже превзошла некоторые из них (в части разноплановости меню и оригинальности выбора заведений)
Е
Елена
5 авг 2024
Замечательный гид Алла и необычный формат экскурсии! Рекомендую небольшим компаниям, без детей) нетривиальное знакомство с центром города.
Е
Елена
22 июл 2024
Прекрасные бары, замечательные рестораны, очень вкусные настойки и даже пиво, которое я в обычной жизни не пью. Супер! Алле спасибо за легкое ведение и прекрасные воспоминания!
Татьяна
13 июл 2024
Экскурсия получилась очень душевная, узнали много интересного, Алла прекрасный рассказчик, много пили и ели. Рекомендую всем, кто любит нетривиальную подачу информации в сочетании с вкусовыми ощущениями от блюд и напитков Белоруси.
И
Ирина
6 июл 2024
Были в гостях у Натальи. Гостепреимная, не навязчиво управляла разговором. Рассказывала о блюдах и застольных обычаях на примере своей семьи. Душевно посидели!
А
Александр
4 июл 2024
Спасибо гиду Наталье! Отличные знания, хороший гид. Но организаторам надо изменить программу, увеличить количество посещаемых мест. Нам этого не хватило. Посетили три локации, все понравились. Так же организаторы написали что гид будет Алла, в итоге гид поменялся об этом не сообщили.
Максим
Ответ организатора:
Александр, здравствуйте!
Благодарю за отклик, и я начал думать о добавлении локаций, не всё так просто на первый взгляд))) А гиды наши все отличные!! Хотя и разные, в этом и особенность! В следующий раз приглашаю Вас к Алле, мы всё устроим)
О
Ольга
23 июн 2024
Экскурсия-дегустация очень понравилась! Гид Алла очень приятная и легкая в общении! Рассказала многое про достопримечательности и страну. Очень порадовало, что дегустация была в известных и хороших ресторанах! Экскурсию советую - хороший вариант как необычно провести вечер в Минске!
Е
Екатерина
9 апр 2024
Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
Дарья
5 апр 2024
Гид была очень приятная девушка, но экскурсия не стоит своих денег. Мы надеялись хоть немного узнать о Минске и его истории, но не получили практически никакой информации. Дегустация была не плохая. Удалось попробовать интересные настройки
Максим
Ответ организатора:
Дарья здравствуйте, спасибо за три звезды. Видимо всё дело в том что это гастро-экскурсия, и уклон в ней делается на кухню, а вот утром и днём на обзорной экскурсии мы углубленно и знакомим гостей с чудесным Минском.
Милости просим!
А
Анастасия
28 янв 2024
Экскурсию проводила гид Дарья. Очень хорошо провели время, прогулялись по центру Минска и познакомились с белорусской кухней, узнали много интересных фактов о Беларуси. Спасибо!
Павел
13 янв 2024
Прилетали с женой в Минск зарядиться предновогодним настроением в последние выходные декабря, совпавшие с Католическим Рождеством. В Беларуси и Минске далеко не первый раз. В этот день была очень холодная читать дальше
погода, многие кафе и рестораны закрыли на спецобслуживание в связи с проведением предновогодних корпоративов. Даже не представляю, как провели бы этот вечер… Гид Наталья познавательно и увлекательно провела нас по историческому центру, при этом не давая совсем замёрзнуть и согревая в оставшихся открытых питейных заведениях. Дала рекомендации, куда еще стоит сходить. Там мы с удовольствием побывали на следующий день. В завершение вечера составила нам душевную компанию в ресторане Кухмистр. В общем получилось что то вроде душевной прогулки в гостях у хорошего друга/подруги, отлично знающей свой город и элементами дружеского застолья. Наталья, Большое спасибо!