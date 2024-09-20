Что вы можете сказать о кухне белорусов? Так и знал, — думаете, что мы питаемся только драниками! Я развею этот забавный миф (хоть мы и полакомимся ими ради вас), расскажу

о культуре пития, покажу классные места с едой в старом центре и современной части города, где мы продегустируем вкусные экземпляры, а по пути из одного пункта в другой порадую интересными историями!

Описание экскурсии

На разогрев

Без долгих предисловий — сразу к делу! В Раковском предместье мы отправимся за вкуснейшим пивом в городе. Пропустив по бокалу пенного, вы узнаете об этом старинном историческом районе, после чего идём исследовать центральную площадь Минска — а именно, Свободы. Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство. В этом месте угостимся настойкой локального производства и в приподнятом настроении пустимся изучать узкие улочки с затейливыми скульптурами и арт-объектами.

Люблю повеселиться, особенно — поесть

Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города. Вы пересечёте Октябрьскую площадь с нулевым километром, рассмотрите дворец Республики и дворец Профсоюзов. Пройдёте под проспектом Независимости и встретите первый танк, который ворвался в оккупированный Минск выгонять фашистов. И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці!

Организационные детали