Ельня – одно из крупнейших и уж точно самое знаменитое болото в Беларуси.Приглашаем вас отправиться на знакомство с ним в увлекательное экопутешествие! Вместе с опытным гидом пройдёмся по экотропам с

южной стороны Ельни: тут редко бывают туристы, значит сможем насладиться гармонией с природой. Познакомимся с богатейшей флорой и фауной. А в конце обязательно попробуем блюда местной кухни, которыми гостеприимно угостит нас гид.

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Описание экскурсии

Начало путешествия

Наше увлекательное путешествие начнётся с ознакомления с теоретической информацией на красочных интерактивных стендах. Вас встретит местный гид, который с радостью предложит душистый чай или ароматный морс, а также бутерброды и выпечку. После того как мы подкрепимся и наберёмся сил, отправимся в поход.

Выбор маршрута

Здесь есть несколько маршрутов на выбор:

Звериная тропа

Тропа грибников

По пути мы сможем полюбоваться местными обитателями. На Ельне обитает более 130 видов птиц, а осенью сюда прилетает до 6000 журавлей. Кроме того, мы увидим множество необычных растений, таких как росянка, морошка и, конечно же, клюква.

Вкусный ужин

После увлекательной прогулки по болоту мы отправимся в гости к нашему радушному гиду, где нас будет ждать полноценный ужин. В меню нас порадуют борщ, колбаски и картошка. На десерт мы насладимся травяным чаем и домашней выпечкой.

Что взять с собой

Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся:

Резиновые сапоги до колена

Головной убор

Комфортная одежда, подходящая для текущей погоды

Средство защиты от комаров

На всякий случай рекомендуется взять сменную одежду.