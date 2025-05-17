Тайны Южной Ельни

Ельня – одно из крупнейших и уж точно самое знаменитое болото в Беларуси.

Приглашаем вас отправиться на знакомство с ним в увлекательное экопутешествие! Вместе с опытным гидом пройдёмся по экотропам с
читать дальше

южной стороны Ельни: тут редко бывают туристы, значит сможем насладиться гармонией с природой. Познакомимся с богатейшей флорой и фауной. А в конце обязательно попробуем блюда местной кухни, которыми гостеприимно угостит нас гид.

5
1 оценка
Тайны Южной Ельни
Тайны Южной Ельни
Тайны Южной Ельни
Ближайшие даты:
17
мая31
мая7
июн28
июн3
июл4
июл26
июл
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Начало путешествия

Наше увлекательное путешествие начнётся с ознакомления с теоретической информацией на красочных интерактивных стендах. Вас встретит местный гид, который с радостью предложит душистый чай или ароматный морс, а также бутерброды и выпечку. После того как мы подкрепимся и наберёмся сил, отправимся в поход.

Выбор маршрута

Здесь есть несколько маршрутов на выбор:

  • Звериная тропа
  • Тропа грибников

По пути мы сможем полюбоваться местными обитателями. На Ельне обитает более 130 видов птиц, а осенью сюда прилетает до 6000 журавлей. Кроме того, мы увидим множество необычных растений, таких как росянка, морошка и, конечно же, клюква.

Вкусный ужин

После увлекательной прогулки по болоту мы отправимся в гости к нашему радушному гиду, где нас будет ждать полноценный ужин. В меню нас порадуют борщ, колбаски и картошка. На десерт мы насладимся травяным чаем и домашней выпечкой.

Что взять с собой

Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся:

  • Резиновые сапоги до колена
  • Головной убор
  • Комфортная одежда, подходящая для текущей погоды
  • Средство защиты от комаров

На всякий случай рекомендуется взять сменную одежду.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Автомобильная парковка по ул. Кирова
Завершение: Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды, средство защиты от комаров. На всякий случай следует взять сменную одежду
  • Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Минска

Минск изнутри
Пешая
2.5 часа
-
10%
487 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
11 мая в 08:30
12 мая в 08:30
5589 ₽6209 ₽ за всё до 8 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска - в Несвижский и Мирский замки
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска - в Несвижский и Мирский замки
Посетить княжеские резиденции и раскрыть тайны рода Радзивиллов
13 мая в 09:00
19 мая в 09:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.