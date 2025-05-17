Приглашаем вас отправиться на знакомство с ним в увлекательное экопутешествие! Вместе с опытным гидом пройдёмся по экотропам с
Описание экскурсии
Начало путешествия
Наше увлекательное путешествие начнётся с ознакомления с теоретической информацией на красочных интерактивных стендах. Вас встретит местный гид, который с радостью предложит душистый чай или ароматный морс, а также бутерброды и выпечку. После того как мы подкрепимся и наберёмся сил, отправимся в поход.
Выбор маршрута
Здесь есть несколько маршрутов на выбор:
- Звериная тропа
- Тропа грибников
По пути мы сможем полюбоваться местными обитателями. На Ельне обитает более 130 видов птиц, а осенью сюда прилетает до 6000 журавлей. Кроме того, мы увидим множество необычных растений, таких как росянка, морошка и, конечно же, клюква.
Вкусный ужин
После увлекательной прогулки по болоту мы отправимся в гости к нашему радушному гиду, где нас будет ждать полноценный ужин. В меню нас порадуют борщ, колбаски и картошка. На десерт мы насладимся травяным чаем и домашней выпечкой.
Что взять с собой
Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся:
- Резиновые сапоги до колена
- Головной убор
- Комфортная одежда, подходящая для текущей погоды
- Средство защиты от комаров
На всякий случай рекомендуется взять сменную одежду.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды, средство защиты от комаров. На всякий случай следует взять сменную одежду
- Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение: