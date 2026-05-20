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А Александр читать дальше уменьшить показала нам город не только с его парадной туристической стороны, но такие места, которые мы бы наверное не нашли в путеводителях. Это был не скучный рассказ с датами и цифрами, а живое общение жителя города с его гостями. И во многом благодаря Виктории у нас осталось о Минске самой хорошее впечатление и желание еще раз сюда вернуться. С ее помощью мы смогли увидеть «город солнца», даже когда само солнце было спрятано за тучами. Спасибо Виктории за экскурсию! Несмотря на мрачную погоду и мелкий дождь, время пролетело незаметно. Мы были в Минске первый раз, и Виктоия помогла нам познакомиться с этим замечательным городом. Она +3 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Любовь Отличная экскурсия. Было познавательно и интересно. Виктория показала памятники и дворы, которые мы вряд ли обнаружили. Рассказала истории, связанные с событиями в Минске. Очень хороший маршрут. Мы были на экскурсии вчетвером. Взрослые и взрослые дети 18 лет. Нам всем очень понравилось. Виктория предложила игру, угадывали что значит то или иное белорусское слово по-русски. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Очень понравилась экскурсия! Материал подан легко и непринужденно. С Викторией очень легко общаться. Нас провели не только по значимым местам Минска, но и показали очень уютные дворики с кафе в центре города, которые самостоятельно найти невозможно. После экскурсии мой племянник сказал, что зачем мы столько времени на замки потратили, лучше бы несколько подобных экскурсий взяли! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алексей Виктория - приятная девушка, с которой было легко и комфортно. Так как мы были в городе впервые, было особенно ценно, что она помогла нам погрузиться в историю города, как он формировался и чем живёт сейчас. Рассказала об основных моментах, показала ключевые места. Всё было интересно, познавательно и с душой. Хорошее начало знакомства с Минском. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об общепите Минска. Материал подается в доступной форме, не загружается лишней информацией, которая забывается через 5 минут) Зато то, что нам рассказали запомнится надолго. Полюбили город.

Дзякуй Вам был полезен этот отзыв? Да Нет