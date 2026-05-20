Экскурсия предлагает увлекательное путешествие по центру Минска. Гости узнают, как город стал столицей и почему его называют городом Солнца. Прогулка включает посещение Красного костёла, Дома правительства и Троицкого предместья. Площадь Свободы удивит архитектурой 16 века. Все объекты осматриваются снаружи, а по пути можно насладиться кофе. Погода в Минске переменчива, поэтому рекомендуется одеваться по сезону
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Узнать, почему Минск - город Солнца
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🏙️ Прогуляться по главным проспектам
- 🕰️ Окунуться в историю 16 века
- ☕ Возможность насладиться кофе по пути
Что можно увидеть
- Красный костёл
- Дом правительства
- Площадь независимости
- Площадь свободы
- Троицкое предместье
Описание экскурсии
Стандартный маршрут путешественника от вокзала до Верхнего города занимает около часа. Нам же с вами предстоит гулять почти 3! Будем петлять между улицами и заглядывать в уютные дворики. Я познакомлю вас с городскими легендами и расскажу, как живёт Минск сейчас. И да, никаких сухих фактов и дат!
Вы увидите:
- Красный костёл. Этот католический храм более 100 лет стоит в центре города, а как он там оказался — узнаете на экскурсии.
- Дом правительства — здание, благодаря которому в Минске начал работать выдающийся архитектор своего времени — Иосиф Лангбард. Позже его архитектуру назовут священной. В причинах этого нам предстоит разобраться вместе.
- Площадь независимости. Вы увидите наиболее красивую часть главного в городе проспекта и узнаете, какое здание первым на нём появилось.
- Площадь свободы — маленький город в городе. Тут мы посмотрим на «дом правительства» 16 века, «торговый центр» того же периода, а также насладимся видами культовой архитектуры.
- Троицкое предместье — этот район, состоящий из «пряничных домиков», мы с вами увидим мельком, но после экскурсии у вас будет возможность погулять там самостоятельно. Кстати, перед походом туда советую посмотреть мультик о чебурашке или хотя бы кадры из него. Уверена, вы найдёте определённые сходства.
Вы узнаете:
- Почему Минск стал столицей страны, ведь он не всегда занимал главенствующее положение
- Почему его называют городом Солнца, если солнечных дней у нас в году всего 96
- Какие 4 языка одновременно были государственными в нашей стране и как долго
- Есть ли у Минска свой торт, как у Киева или Праги
- И многое другое!
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
- Экскурсия не предполагает каких-либо дополнительных расходов, но по ходу маршрута мы можем зайти за кофе/чаем по вашему желанию
- Моя большая просьба — одевайтесь по погоде! Берите зонтики, если предполагается дождь. Минская погода — довольно капризная дама:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1063 туристов
Привет! Меня зовут Виктория, и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом. На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Виктории за экскурсию! Несмотря на мрачную погоду и мелкий дождь, время пролетело незаметно. Мы были в Минске первый раз, и Виктоия помогла нам познакомиться с этим замечательным городом. Она
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Отличная экскурсия. Было познавательно и интересно. Виктория показала памятники и дворы, которые мы вряд ли обнаружили. Рассказала истории, связанные с событиями в Минске. Очень хороший маршрут. Мы были на экскурсии вчетвером. Взрослые и взрослые дети 18 лет. Нам всем очень понравилось. Виктория предложила игру, угадывали что значит то или иное белорусское слово по-русски.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия! Материал подан легко и непринужденно. С Викторией очень легко общаться. Нас провели не только по значимым местам Минска, но и показали очень уютные дворики с кафе в центре города, которые самостоятельно найти невозможно. После экскурсии мой племянник сказал, что зачем мы столько времени на замки потратили, лучше бы несколько подобных экскурсий взяли!
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория - приятная девушка, с которой было легко и комфортно. Так как мы были в городе впервые, было особенно ценно, что она помогла нам погрузиться в историю города, как он формировался и чем живёт сейчас. Рассказала об основных моментах, показала ключевые места. Всё было интересно, познавательно и с душой. Хорошее начало знакомства с Минском.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об общепите Минска. Материал подается в доступной форме, не загружается лишней информацией, которая забывается через 5 минут) Зато то, что нам рассказали запомнится надолго. Полюбили город.
Дзякуй
Дзякуй
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория очень приятная девушка, из-за пробок очень долго ехали и не успевали к назначенному времени., она сразу ответила, предложила несколько вариантов, в итоге ждала нас почти до ночи). Экскурсия прошла непринужденно и интересно. Минск оказался замечательным городом со своей непростой историей, архитектурой.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Знакомство с городом Солнца»
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7259 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Минск и Менск, история и современность
Увидеть главные достопримечательности, посетить два православных и один католический собор Минска
Начало: У метро «Немига», выход к Свято-Духову собору
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
от 7000 ₽ за экскурсию