Виктория — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 66 туристов

Привет! Меня зовут Виктория и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом. На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!

Задать вопрос