Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Как Минск стал столицей? Почему это он — город Солнца, если солнечных дней у нас всего 96? Об этом и многом другом вы узнаете на пешеходной экскурсии по самому центру Минска! А также увидите «пряничные домики», отыщете здание 16 века и прогуляетесь по главному проспекту.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Стандартный маршрут путешественника от вокзала до Верхнего города занимает около часа. Нам же с вами предстоит гулять почти 3! Будем петлять между улицами и заглядывать в уютные дворики. Я познакомлю вас с городскими легендами и расскажу, как живёт Минск сейчас. И да, никаких сухих фактов и дат!
Вы увидите:
- Красный костёл. Этот католический храм более 100 лет стоит в центре города, а как он там оказался — узнаете на экскурсии.
- Дом правительства — здание, благодаря которому в Минске начал работать выдающийся архитектор своего времени — Иосиф Лангбард. Позже его архитектуру назовут священной. В причинах этого нам предстоит разобраться вместе.
- Площадь независимости. Вы увидите наиболее красивую часть главного в городе проспекта и узнаете, какое здание первым на нём появилось.
- Площадь свободы — маленький город в городе. Тут мы посмотрим на «дом правительства» 16 века, «торговый центр» того же периода, а также насладимся видами культовой архитектуры.
- Троицкое предместье — этот район, состоящий из «пряничных домиков», мы с вами увидим мельком, но после экскурсии у вас будет возможность погулять там самостоятельно. Кстати, перед походом туда советую посмотреть мультик о чебурашке или хотя бы кадры из него. Уверена, вы найдёте определённые сходства.
Вы узнаете:
- Почему Минск стал столицей страны, ведь он не всегда занимал главенствующее положение
- Почему его называют городом Солнца, если солнечных дней у нас в году всего 96
- Какие 4 языка одновременно были государственными в нашей стране и как долго
- Есть ли у Минска свой торт, как у Киева или Праги
- И многое другое!
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
- Экскурсия не предполагает каких-либо дополнительных расходов, но по ходу маршрута мы можем зайти за кофе/чаем по вашему желанию
- Моя большая просьба — одевайтесь по погоде! Берите зонтики, если предполагается дождь. Минская погода — довольно капризная дама:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 66 туристов
Привет! Меня зовут Виктория и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом. На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!
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