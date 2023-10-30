Знакомство с городом Солнца

Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны

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Как Минск стал столицей? Почему это он — город Солнца, если солнечных дней у нас всего 96? Об этом и многом другом вы узнаете на пешеходной экскурсии по самому центру Минска! А также увидите «пряничные домики», отыщете здание 16 века и прогуляетесь по главному проспекту.
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стандартный маршрут путешественника от вокзала до Верхнего города занимает около часа. Нам же с вами предстоит гулять почти 3! Будем петлять между улицами и заглядывать в уютные дворики. Я познакомлю вас с городскими легендами и расскажу, как живёт Минск сейчас. И да, никаких сухих фактов и дат!

Вы увидите:

  • Красный костёл. Этот католический храм более 100 лет стоит в центре города, а как он там оказался — узнаете на экскурсии.
  • Дом правительства — здание, благодаря которому в Минске начал работать выдающийся архитектор своего времени — Иосиф Лангбард. Позже его архитектуру назовут священной. В причинах этого нам предстоит разобраться вместе.
  • Площадь независимости. Вы увидите наиболее красивую часть главного в городе проспекта и узнаете, какое здание первым на нём появилось.
  • Площадь свободы — маленький город в городе. Тут мы посмотрим на «дом правительства» 16 века, «торговый центр» того же периода, а также насладимся видами культовой архитектуры.
  • Троицкое предместье — этот район, состоящий из «пряничных домиков», мы с вами увидим мельком, но после экскурсии у вас будет возможность погулять там самостоятельно. Кстати, перед походом туда советую посмотреть мультик о чебурашке или хотя бы кадры из него. Уверена, вы найдёте определённые сходства.

Вы узнаете:

  • Почему Минск стал столицей страны, ведь он не всегда занимал главенствующее положение
  • Почему его называют городом Солнца, если солнечных дней у нас в году всего 96
  • Какие 4 языка одновременно были государственными в нашей стране и как долго
  • Есть ли у Минска свой торт, как у Киева или Праги
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
  • Экскурсия не предполагает каких-либо дополнительных расходов, но по ходу маршрута мы можем зайти за кофе/чаем по вашему желанию
  • Моя большая просьба — одевайтесь по погоде! Берите зонтики, если предполагается дождь. Минская погода — довольно капризная дама:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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